Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Маленькому приморцу не смогли вовремя поставить правильный диагноз
Дубовой Иван Алексеевич, 23.06.2009 года рождения, ул. Школьная 74/1, город Лесозаводск, Приморского края.
Мать – Кочетова Наталья, 31 год, безработная; отец Дубовой Алексей Александрович, 33 года, военнослужащий (+7 924 428 83 17).
В июне 2013 года Иван Дубовой обратился с жалобами на боль в щеке и с 20 по 28.06.13 года находился на госпитализации в хирургическом отделении Краевой детской клинической больницы № 1 г. Владивостока с диагнозом: паротит Гернценберга. Стоматит.
С 28.06 по 05.07.13 года - госпитализация в отделение челюстно-лицевой хирургии г.Владивостока с диагнозом: острый лимфаденит/лимаденопатия/острый назофарингит/язвенный стоматит.
28.06.13года проведена операция – дренирование. Просьбы родителей о проведении дополнительных исследований были отклонены заведующим отделением.
Выписан 05.07.13 «по настоятельной просьбе матери».
Родители отвезли ребенка в Хабаровск, потеряв надежду на получение медицинской помощи во Владивостоке.
В Хабаровске Иван с 08 по 17.07.13 г. был госпитализирован в отделении челюстно-лицевой хирургии 2 городской больницы г.Хабаровска уже с диагнозом: новообразование нижней челюсти.
После биопсии диагноз уточнен «злокачественная опухоль, вероятно - ювенильная фибросаркома».
Переведен в онкогемотологию г.Хабаровска. 16.07.2013 появилось внутриротовое кровотечение, резкий рост опухоли. Полностью уничтожена челюсть, введены специальные трубки, чтобы малыш не задохнулся, так как опухоль перекрыла дыхание.
Ребенок нуждался в срочном оперативном вмешательстве. На территории РФ подобные операции выполняются только в Москве. Транспортировке до Москвы Иван не подлежал.
Врачами Хабаровска рекомендована клиника города Сеул, корейские специалисты, рассмотрев документы, дали согласие на оказание медпомощи.
Реанимация Хабаровска отказала в авиа сопровождении ребенка, в связи с отсутствием профессионалов нужного уровня квалификации.
Из Москвы за средства родителей вызван реаниматолог, для сопровождения в ближайшую клинику, имеющую возможность выполнить операцию.
С 22.07.13 г. Иван находится на лечении в Сеуле. Дата операции откладывается, т.к. предыдущим лечением полностью уничтожен иммунитет, держится высокая температура. Проводится химиотерапия. Рост опухоли снижен.
Главный детский онколог Приморского края Минкина Л.М. поставлена в известность о проблеме Дубового Ивана, дала гарантию, что как только мальчика можно будет транспортировать – клиника Москвы его примет бесплатно, квота будет выделена.
Но для этого Иван нуждается в качественном лечении сегодня и сейчас. Лечение дорогостоящее, так за 7 дней нахождения мальчика в клинике, родителями оплачено 500 000 руб.
Оставшихся у них средств не хватит на еще неделю. Требуются также деньги на операцию (ориентировочно 14 000 долларов).
В случае постановки своевременного правильного диагноза, Дубовой Иван имел шанс получать бесплатную медицинскую помощь высокого уровня в своем государстве, в Москве, по положенной ему квоте.
Однако этого не произошло. Теперь эту ошибку всеми силами пытаются исправить его родители, их родственники, случайные люди – под силу ли нам это?
В тот день, когда у родителей закончатся деньги, Иван будет выписан из больницы города Сеула. Он – гражданин другого государства. Он – россиянин.
Мы все понимаем, что произойдет после этого...
Официальный представитель Ивана во Владивостоке – адвокат Шевчук Э.В. +7 914 7911974.
4276850026474475 номер банковской карты на имя Кочетова Анатолия Евгеньевича – дедушка Ивана, Сбербанк России. Для юридических лиц 40817810750107210930.
Новости тематики
- Кожемяко поручил проверить больницу в Черниговке после многочисленных жалоб жителей района
- "Русская Рыбопромышленная Компания" внесла свой вклад в обновление парка "Скорой помощи" в Приморье
- Гороскоп здоровья: Раки, не экономьте на здоровье!
- Готовимся к зиме: Грамотно упасть - тоже наука
- Развод глазами мужчины
- Червь без сомнения
- Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы
- Как распознать инсульт? Памятка
- Мозговой инсульт. Памятка
- Как перестать себя жалеть
Новости раздела
- #КомандаПриморья помогла жительнице Артема
- Больницы Приморья освобождают от долгов
- Лозунг о чуме 20-го века остался в прошлом
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Кожемяко поручил проверить больницу в Черниговке после многочисленных жалоб жителей района
- "Русская Рыбопромышленная Компания" внесла свой вклад в обновление парка "Скорой помощи" в Приморье
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Ученые, врачи и производители обсудили, как наука может помочь в профилактике неинфекционных заболеваний
- Обновлению "скорой" придадут скорости
- Приморью дадут 2,6 миллиарда рублей на "здоровье"
Комментарии
-
-
-
-
AG13:14, 12.08.2013#
Руководству нашей огромной страны должно быть стыдно за такую медицину! Почему медицина Кореи и Германии может делать то, что у нас сделать нереально? Почему гибнут невинные дети, почему стариков залечивают до смерти аморфные терапевты? Вчера маме вызвала скорую по поводу сердца. А на скорой помощи не работает аппарат ЭКГ. Что это? Целенаправленное уничтожение нации?
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Опубликован ТОП-10 вакансий для банковских работников в Приморье
- Крупнейший на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс на Сахалине подключили к газу
Надо помогать. Пока наши отцы городские увлечены выборами :( Им не до детишек :(