Маленькому приморцу не смогли вовремя поставить правильный диагноз

Дубовой Иван Алексеевич, 23.06.2009 года рождения, ул. Школьная 74/1, город Лесозаводск, Приморского края.

Мать – Кочетова Наталья, 31 год, безработная; отец Дубовой Алексей Александрович, 33 года, военнослужащий (+7 924 428 83 17).

В июне 2013 года Иван Дубовой обратился с жалобами на боль в щеке и с 20 по 28.06.13 года находился на госпитализации в хирургическом отделении Краевой детской клинической больницы № 1 г. Владивостока с диагнозом: паротит Гернценберга. Стоматит.

С 28.06 по 05.07.13 года - госпитализация в отделение челюстно-лицевой хирургии г.Владивостока с диагнозом: острый лимфаденит/лимаденопатия/острый назофарингит/язвенный стоматит.

28.06.13года проведена операция – дренирование. Просьбы родителей о проведении дополнительных исследований были отклонены заведующим отделением.

Выписан 05.07.13 «по настоятельной просьбе матери».

Родители отвезли ребенка в Хабаровск, потеряв надежду на получение медицинской помощи во Владивостоке.

В Хабаровске Иван с 08 по 17.07.13 г. был госпитализирован в отделении челюстно-лицевой хирургии 2 городской больницы г.Хабаровска уже с диагнозом: новообразование нижней челюсти.

После биопсии диагноз уточнен «злокачественная опухоль, вероятно - ювенильная фибросаркома».

Переведен в онкогемотологию г.Хабаровска. 16.07.2013 появилось внутриротовое кровотечение, резкий рост опухоли. Полностью уничтожена челюсть, введены специальные трубки, чтобы малыш не задохнулся, так как опухоль перекрыла дыхание.

Ребенок нуждался в срочном оперативном вмешательстве. На территории РФ подобные операции выполняются только в Москве. Транспортировке до Москвы Иван не подлежал.

Врачами Хабаровска рекомендована клиника города Сеул, корейские специалисты, рассмотрев документы, дали согласие на оказание медпомощи.

Реанимация Хабаровска отказала в авиа сопровождении ребенка, в связи с отсутствием профессионалов нужного уровня квалификации.

Из Москвы за средства родителей вызван реаниматолог, для сопровождения в ближайшую клинику, имеющую возможность выполнить операцию.

С 22.07.13 г. Иван находится на лечении в Сеуле. Дата операции откладывается, т.к. предыдущим лечением полностью уничтожен иммунитет, держится высокая температура. Проводится химиотерапия. Рост опухоли снижен.

Главный детский онколог Приморского края Минкина Л.М. поставлена в известность о проблеме Дубового Ивана, дала гарантию, что как только мальчика можно будет транспортировать – клиника Москвы его примет бесплатно, квота будет выделена.

Но для этого Иван нуждается в качественном лечении сегодня и сейчас . Лечение дорогостоящее, так за 7 дней нахождения мальчика в клинике, родителями оплачено 500 000 руб.

Оставшихся у них средств не хватит на еще неделю. Требуются также деньги на операцию (ориентировочно 14 000 долларов).

В случае постановки своевременного правильного диагноза, Дубовой Иван имел шанс получать бесплатную медицинскую помощь высокого уровня в своем государстве, в Москве, по положенной ему квоте.

Однако этого не произошло. Теперь эту ошибку всеми силами пытаются исправить его родители, их родственники, случайные люди – под силу ли нам это?

В тот день, когда у родителей закончатся деньги, Иван будет выписан из больницы города Сеула. Он – гражданин другого государства. Он – россиянин.

Мы все понимаем, что произойдет после этого...

Официальный представитель Ивана во Владивостоке – адвокат Шевчук Э.В. +7 914 7911974.

4276850026474475 номер банковской карты на имя Кочетова Анатолия Евгеньевича – дедушка Ивана, Сбербанк России. Для юридических лиц 40817810750107210930.

Свидетельство о рождении

Паспорт Кочетовой Н. А.

Отказ уполномоченного

Ответ администрации Лесозаводска