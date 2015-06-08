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В Приморье названы территории, опасные для отдыха

08 Июня 2015, 11:35 | Приморье

Более десяти муниципалитетов Приморья до сих пор не включились в противоклещевую кампанию. Об этом на совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова доложил главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава регионального управления Роспотребнадзора особо акцентировал внимание на то, что среди этих территорий немало мест постоянного отдыха жителей края – парки и скверы, базы отдыха и другие рекреационные зоны.

«Не провели акарицидную обработку руководители ряда морских и лесных баз отдыха в пригороде Владивостока», – отметил Дмитрий Маслов.

Он подчеркнул, что акарицидная обработка – одно из важных направлений в профилактике возникновения случаев заболевания инфекциями, передающимися через укус клеща. Однако с начала эпидемиологического сезона далеко не все муниципалитеты занялись этой важной работой. Так, до сих пор не заключены договоры на проведение обработок в Тернейском, Надеждинском и Михайловском районах.

 «В Ханкайском, Шкотовском, Хасанском, Красноармейском и Пограничном районах необходимые документы подписаны, однако соответствующая работа по защите жителей от иксодовых клещей (возбудителей болезней) до сих пор не ведется. Серьезно недорабатывают такие территории, как Находка, Партизанск, Пожарский и Лазовский районы», – сообщил Дмитрий Маслов.

Службой Роспотребназора по Приморскому краю уже составлены протоколы об административном правонарушении в отношении заместителя главы Ханкайского района, директоров четырех детских санаториев, двух директоров пришкольных санаториев Пожарского района. В ближайшее время аналогичные меры будут применены и в отношении руководителя методической службы обеспечения образовательных учреждений Михайловского района.

В настоящее время акарицидные обработки проведены в 24 муниципальных образованиях края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  туризм  инфекции  лес  дети  здравоохранение  отдых  клещи  здоровье  безопасность 



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Комментарии

  • Ooops216:38, 08.06.2015#

    А чего это фотка с Рейнеке? Я там каждый год отдыхаю и пока жив!

  • Ooops216:40, 08.06.2015#

    А что касается клещей, то далеко ходить не надо. Зайдите в лес на Морском кладбище и вас немедленно атакуют кровососы.

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