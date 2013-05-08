Метод облучения крови ультрафиолетом на Дальнем Востоке отметил свое 20-летие

К концу XX столетия стало очевидно, что прогресс медицинской науки имеет и обратную сторону. Да, медицина достигла ощутимых успехов в лечении многих заболеваний, снизилась детская смертность, увеличилась продолжительность жизни. Но вместе с тем, человечество столкнулось с такими проблемами, как снижение общей реактивности организма, рост хронических заболеваний, увеличение числа вялотекущих воспалительных процессов, появление устойчивых к лекарствам штаммов микробов, непереносимость химиопрепаратов... Все эти факторы предопределили поиск нелекарственных методов лечения, направленных, прежде всего, на повышение общей неспецифической сопротивляемости организма.

Одним из таких методов стала аутотрансфузия фотомодифицированной крови (АУФОК, или УФ-облучение крови). Известно, что ультрафиолетовые лучи очень важны для нормальной жизнедеятельности организма, физического и психического развития, для сохранения здоровья и работоспособности. По сути своей, АУФОК - это обратное переливание собственной крови больного, предварительно взятой из вены в емкость со стабилизатором и облученной светом ртутной лампы или лазера.

20 лет назад пионерами АУФОК на Дальнем Востоке и в Приморье стали ученые и врачи Института медицинской климатологии и восстановительного лечения Сибирского отделения РАМН.

В результате кропотливых научных исследований под руководством профессора Евгения ИВАНОВА совместно с Александром НОВГОРОДЦЕВЫМ были установлены механизмы лечебного воздействия АУФОК на человеческий организм. Выяснилось, что ультрафиолетовое облучение крови повышает ее бактерицидные свойства, активизирует клеточный и гуморальный иммунитет, активизирует окислительные процессы, улучшается питание тканей кислородом, нормализуется свертывающая способность крови и многое другое.

Способность фотомодифицированной крови обезвреживать токсины и ферменты за счет их окисления позволила на первых этапах применять метод у тяжело больных при отравлениях, перитонитах, панкреатитах, пневмониях, сепсисе (заражении крови).

Оказалось, что влияние АУФОК на иммунитет неоднозначно и зависит от исходного состояния организма. Стимуляция иммунитета проявляется только при его угнетении. Если же показатели иммунной защиты до процедуры были высокими, то после АУФОК, как правило, наблюдается некоторое снижение. Поэтому УФ-облучение крови должно выполняться строго по показаниям.

В клинике Института были разработаны общие принципы использования АУФОК: показания, дозировка, частота и длительность курса лечения, а также необходимость его повторения. При этом четко соблюдался принцип индивидуального подхода к каждому пациенту. При выборе дозы АУФОК учитывались такие факторы, как фоточувствительность организма, характер заболевания, исходное состояние пациента. Лечение корректировалось в процессе выполнения процедур, анализа клинических показателей, наблюдения за больным.

По мере клинической апробации АУФОК-терапии расширились показания к использованию метода в лечебной и профилактической практике. УФ-облучение крови стало применяться при патологиях органов дыхания (острые и хронические воспалительные процессы, бронхиальная астма); органов кровообращения (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, миокардит, бактериальный эндокардит); органов пищеварения (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, панкреатит, неспецифический язвенный колит); гнойно-хирургических и акушерско-гинекологических заболеваниях; трофических язвах голеней, фурункулезе, рожистых воспалениях, сахарном диабете, алкоголизме и др.

Особое внимание заслуживает применение АУФОК-терапии с целью коррекции вторичного иммунодефицита, которым страдают многие дальневосточники.

УФ-облучение крови в амбулаторных условиях дало мощный толчок к внедрению данного метода не только в стационарах, но и в поликлиниках, санаториях-профилакториях. С годами были разработаны и внедрены модификации метода АУФОК: его стали использовать в сочетании с озонотерапией, гипербарической оксигенацией (барокамерой), что позволило значительно повысить лечебный и профилактический эффект.

Евгения ПАВЛУЩЕНКО,врач Краевого центра медицинской профилактики.

"Журнал здоровья", Владивосток.