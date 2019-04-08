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Раздавленные весной: как офисному планктону спастись от авитаминоза

08 Апреля 2019, 18:20 | Приморье

Дряблая кожа, потеря зрения в сумерках, выпадающие волосы, проблемы с пищеварением – это не симптомы нового страшного заболевания. Всему виной простой гиповитаминоз. Им страдают около 60 % жителей Владивостока

Ошибки нет. Авитаминоз – неверное название «весеннего недомогания». Если обратиться к медицинской терминологии, станет ясно, что авитаминоз – это почти полное отсутствие конкретного витамина или нескольких витаминов в организме.

Подлинный авитаминоз – редкость в обыденной жизни. Чтобы заболеть им нужно длительное время питаться одинаковой пищей с низким содержанием витаминов. Например, от авитаминоза страдали моряки Магеллана и Колумба во время своих путешествий. Недостаточность одного из витаминов в организме называется гиповитаминозом.

Гиповитаминоз атакует

Симптомы гиповитаминоза могут проявляться по-разному. Всё зависит от витамина, которого не хватает организму. Нехватка витамина А вызывает «куриную слепоту» – снижение остроты зрения в сумерках. Люди с его дефицитом выглядят старше своих лет. Без витамина B не заставят себя ждать патологии сердечно-сосудистой, мышечной и нервной системы. Среди симптомов числятся стрессы, раздражительность, спонтанные жжения и покалывания в ногах. Ухудшается и тонус кишечника. Витамин D является «прогормоном», и его отсутствие сказывается на работе всей эндокринной системы человека.

«По нашим данным 59% жителей Владивостока страдают от гиповитаминоза витамина D. Из них у 18% наблюдается выраженный дефицит, а оставшиеся 41% испытывают недостаточность. По современным данным “солнечный” витамин оказывает большое влияние на работу сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем», – рассказывает главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков.

Офисные работники в группе риска

Офисные работники страдают от гиповитаминоза чаще, чем те, кто больше времени проводят «в поле». Это подтверждают собранные данные.

Причины лежат на поверхности. Узнать себя в человеке, который закрывает жалюзи от яркого солнца – несложно. Солнечный день многие приморцы проводят в офисе. Другим будет ближе ситуация, когда поесть нормально не получается и приходится перекусывать фастфудом и салатами на ходу. Третьи вспомнят ситуацию, когда из-за того, что их не отпускали с работы, они не смогли попасть к врачу. А ведь гиповитаминоз – это болезнь, и назначить лечение может только специалист.

«Если начать лечиться самостоятельно, то существует опасность передозировки витаминами – гипервитаминоза. Передозировка витамином A особенно опасна для беременных женщин. Она может вызвать необратимые изменения плода. Избыток витамина B может стать причиной аллергии, кожных реакций по типу крапивницы, дисфункции почек и печени. Излишек витамина D провоцирует нарушение кальциевого обмена, беспокойство, психомоторное возбуждение, вплоть до судорог», – продолжает Андрей Поздняков.

Именно поэтому важно сдавать анализ крови на витамины не только до лечения, но и во время него.

Как победить витаминные болезни?

Начать питаться сбалансированно. Гиповитаминоз побеждается не только витаминами, но и продуктами с нормальной пищевой ценностью. Баланс белков, жиров и углеводов вкупе с достаточной калорийностью улучшат самочувствие. Этот вариант подходит для тех, кто боится уколов или имеет особенно бескомпромиссное начальство. Правильно подобранная домашняя еда и разнообразие бизнес-ланчей помогут не только держать себя в форме, но и справится с гиповитаминозом.

Больше гулять, двигаться и проветривать помещение. Прямые солнечные лучи, попадающие на кожу, стимулируют выработку витамина D. Таким образом, прогулки помогают победить не только гиповитаминоз, но и позволяют справиться с гормонодефицитом. Конечно, открытая форточка может не понравиться «офисным мерзлякам». Здесь необходимо понимать, что их личный комфорт идёт вразрез не только с витаминной безопасностью, но и работоспособностью всего коллектива.

Пройти курс витаминной терапии. «Питанием существенно не изменить уровень витаминов в организме. К сожалению, содержащееся в пище количество витаминов крайне невелико. Так, чтобы получить дневную норму витамина С, необходимо съесть 2 килограмма яблок», – отмечает Андрей Поздняков.

Несколько внутримышечных уколов напротив помогут быстро восполнить дефицит витаминов. Поливитаминные комплексы тоже дают эффект, но не так быстро, как инъекции.

Контролировать изменения с помощью лабораторной диагностики. В любом лечении главное не перестараться. Индивидуальные особенности организма могут дать неожиданный и не всегда хороший результат, если не «держать руку на пульсе». А вот потраченное на лечение время вернётся сторицей. Здоровый человек всегда становится энергичнее, устойчивей к стрессам и легче добивается карьерного роста.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: авитаминоз 



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