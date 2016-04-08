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Перинатальный центр Приморья вошел в число ведущих медицинских учреждений России

08 Апреля 2016, 11:05 | Приморье

Приморский краевой перинатальный центр включен в Национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России по итогам 2015 года. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», свидетельство №5024 присвоено центру в конце января 2016 года и на прошлой неделе доставлено во Владивосток.

Отметим, целью формирования Национального реестра является создание единого общедоступного информационного ресурса по учреждениям здравоохранения, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие своего региона.

В реестр включаются организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере здравоохранения. Включение учреждения в реестр осуществляется исключительно на основании предложений государственных и муниципальных органов власти.

Как подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков, по итогам 2015 года в регионе отмечается снижение младенческой смертности. Огромную роль в решении данного вопроса сыграло открытие в сентябре 2014 года перинатального центра, где женщинам и детям помогают высококвалифицированные специалисты.

«В Перинатальном центре, открытом при поддержке Губернатора края Владимира Миклушевского, сегодня созданы все необходимые условия для оказания помощи беременным и новорожденным со всего Приморья», – отметил заместитель главы региона.

Напомним, Приморский краевой перинатальный центр – уникальное учреждение в сфере здравоохранения Приморья. Здесь высококвалифицированные специалисты оказывают помощь беременным женщинам, роженицам и детям из группы риска, а также семьям, планирующим появление малышей. Сегодня Перинатальный центр согласно маршрутизации принимает пациентов со всех уголков края.

С момента открытия в стенах учреждения родились 4 418 малышей, из них 180 двойняшек и 14 тройняшек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приморье  регшион  перинатальный центр  учреждение 



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Комментарии

  • С†С†СѓРєРµРЅРіС€14:28, 04.04.2016#

    Ага, окажут-НО только за деньги.

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