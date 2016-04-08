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Перинатальный центр Приморья вошел в число ведущих медицинских учреждений России
Приморский краевой перинатальный центр включен в Национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России по итогам 2015 года. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», свидетельство №5024 присвоено центру в конце января 2016 года и на прошлой неделе доставлено во Владивосток.
Отметим, целью формирования Национального реестра является создание единого общедоступного информационного ресурса по учреждениям здравоохранения, деятельность которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие своего региона.
В реестр включаются организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере здравоохранения. Включение учреждения в реестр осуществляется исключительно на основании предложений государственных и муниципальных органов власти.
Как подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков, по итогам 2015 года в регионе отмечается снижение младенческой смертности. Огромную роль в решении данного вопроса сыграло открытие в сентябре 2014 года перинатального центра, где женщинам и детям помогают высококвалифицированные специалисты.
«В Перинатальном центре, открытом при поддержке Губернатора края Владимира Миклушевского, сегодня созданы все необходимые условия для оказания помощи беременным и новорожденным со всего Приморья», – отметил заместитель главы региона.
Напомним, Приморский краевой перинатальный центр – уникальное учреждение в сфере здравоохранения Приморья. Здесь высококвалифицированные специалисты оказывают помощь беременным женщинам, роженицам и детям из группы риска, а также семьям, планирующим появление малышей. Сегодня Перинатальный центр согласно маршрутизации принимает пациентов со всех уголков края.
С момента открытия в стенах учреждения родились 4 418 малышей, из них 180 двойняшек и 14 тройняшек.
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