Больница Фальк: онкология не приговор

Для борьбы с грозным диагнозом «рак» больше не нужно отправляться в зарубежные клиники

Приморцам, страдающим онкологическими заболеваниями и желающими получить качественную медицинскую помощь, не обязательно отправляться за рубеж.

Владивостокская Больница Фальк предлагает не только весь спектр диагностических обследований для постановки точного диагноза, но и качественную терапию, включая оперативное лечение и химиотерапию, а также паллиативную помощь. Пациенты, имеющие опыт обращения в зарубежные клиники, в т. ч. иностранцы, подтверждают: качество медицинской помощи здесь ничуть не хуже.

В Больнице подобралась хорошая команда онкологов разных специализаций и химиотерапевтов, которые справляются практически с любыми онкопатологиями.

«Разработанные в нашем центре программы женского здоровья для пациенток любого возраста - от раннего детства до глубокой зрелости - позволяют своевременно обнаруживать любую гинекологическую патологию, включая онкологические. При этом они составлены очень грамотно и исключают гипердиагностику, - рассказывает онкогинеколог, хирург Татьяна ГРИЦЮК.- Так, скрининг рака шейки матки (а он сегодня встречается нередко, особенно у пациенток из районов края) включает жидкостную цитологию, видеокольпоскопию и исследование на вирус папилломы человека.

Есть программы и по выявлению заболеваний яичников, матки, наружных половых органов, маточных труб. Они включают спектр лабораторных исследований, УЗИ, эндоскопию, КТ и МРТ. И даже услышав диагноз «рак», не стоит впадать в панику. Это не трагедия.

Онкология успешно лечится, и для этого не обязательно ехать за рубеж. Любой объем оперативного лечения онкогинекологических патологий, химиотерапии и последующей реабилитации можно получить в нашем центре, имеющем лицензию на онко- и химиотерапию. Мы используем все известные методы лечения, при необходимости комбинируем их. Штат Больницы укомплектован опытными хирургами, квалифицированным средним медперсоналом (что очень важно в послеоперационный период), а операционные блоки оборудованы по последнему слову медицинской индустрии».

Рак груди не приговор

«К сожалению, большая часть пациенток с новообразованиями в молочных железах приходят на прием, когда опухолевый процесс уже начался, - продолжает онколог-маммолог, хирург Больницы Фальк Андрей КОРОЛЕВ. – И сетование на нехватку времени на визит к врачу – всего лишь отговорка. Самый эффективный скрининг в мире – самоосмотр, который нужно проводить ежемесячно. Опухоль размером в сантиметр отлично пальпируется. Но лучше не дожидаться визуальных изменений, а сделать обследования регулярными. Ежегодно или раз в два года, в зависимости от возраста, делать УЗИ и маммографию (по показаниям иногда назначается МРТ молочных желез). Особенно внимательными надо быть тем, у кого есть наследственная предрасположенность к опухолям молочных желез, были кисты и маститы, наблюдается болевой синдром. Тем более что онкология коварна, проблемы могут быть в любом возрасте, даже у 14-16-летних девочек.

Если у пациентки обнаруживается опухоль, делаем пунктирование, получаем гистологию и составляем план лечения. Доброкачественный процесс берем под тщательное наблюдение, при злокачественном – лечение более радикальное. Чего боятся наши женщины? Операции. Боятся настолько, что порой готовы жить с опухолью, лишь бы не терять грудь. Но ведь операция – это не всегда мастэктомия. Все зависит от локализации опухоли, порой достаточно удалить лишь маленький участок. В нашей больнице мы успешно делаем органосохраняющие операции. Но даже если вопрос стоит о полном удалении молочной железы, ее всегда можно восстановить – как одномоментно, во время операции по удалению, так и после проведенного комплекса лечения – лучевой и химиотерапии, т.е. речь идет об отсроченной реконструкции. При этом в Фальке выполняются все виды реконструктивной хирургии».

Особенности химиотерапии

Больница Фальк - единственное в ДФО частное медучреждение, имеющее лицензию на проведение химиотерапии. Для этого здесь есть и постоянный запас качественных препаратов новейшего поколения, и опытные химиотерапевты, и специально подготовленный средний медперсонал.

«Онкологические пациенты – особый контингент, нуждающийся в повышенном внимании, психологической поддержке, но, к сожалению, в государственных онкоцентрах, где на врачей из-за потока ложится высокая нагрузка и не хватает среднего медперсонала, обеспечить это самое внимание не получается. Кроме того, поскольку химиопрепараты дорогостоящие, оформление заявки на получение средств из бюджета для лечения конкретного больного занимает время, порой от месяца до трех, что при онкологии непозволительная роскошь. И большое счастье, что в Приморье для таких больных появилась альтернатива онкодиспансерам, - говорит химиотерапевт Жанна ГРИЦАЙ. – Фальк сотрудничает с международными онкологическими центрами и применяет в работе всемирно-признанные протоколы. Здесь используются те же схемы лечения, что и в государственных центрах, но при этом обеспечивается индивидуальный подход и отличный сервис, как в зарубежных клиниках. Поскольку нет потока пациентов, прием длится достаточно времени, чтобы я могла уделить время больному – развеять его страхи, успокоить, рассказать о возможностях современной химиотерапии, провести поддерживающую организм подготовку. В Фальке не только нет проблем с новейшими химиопрепаратами, но и достаточно т.н. препаратов комфорта, чтобы пациент как можно лучше перенес терапию, а после окончания курса проводим восстановление систем организма, ведь не секрет, что химиотерапия – агрессивный метод лечения с побочными реакциями. Пациенты проходят лечение в условиях стационара, в т.ч. дневного, если позволяет состояние. При этом каждому уделяется индивидуальное внимание, в отличие от государственных больниц, где на отделение с 60 пациентами приходятся 1-2 медсестры. Более того, наши медсестры имеют опыт работы с онкобольными, хорошо знают все препараты, возможные побочные реакции, и это крайне ценно и для пациента, и для врача».

Паллиативная помощь

К сожалению, случается, что медицина бессильна: либо пациент обратился слишком поздно, и метастазы пошли слишком далеко, либо по причине общего состояния ему нельзя проводить химиотерапию, в этом случае Фальк предлагает лицензированную паллиативную помощь. Она призвана уменьшить страдания больного и провести остаток жизни в относительном комфорте. Как правило, это посимптомное лечение, направленное на купирование боли и максимальное улучшение качества жизни пациента, который находится в стационаре под наблюдением специалистов больницы. Оказывается и психологическая помощь - и больному, и его родственникам. Словом, с появлением Больницы Фальк у приморцев с диагнозом «онкология» появилась возможность получить целый комплекс качественной и эффективной онкотерапии, избежав массы дополнительных расходов, которые предполагает обращение в зарубежные клиники.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.