Приморские и корейские врачи будут лечить вместе

Во Владивостоке был подписан меморандум о содействии в развитии сферы здравоохранения между Приморским краем и провинцией Кангвон (Республика Корея).

Обе стороны договорились прилагать совместные усилия для развития сферы здравоохранения обоих регионов. Для плодотворного эффективного сотрудничества Приморский край и провинция Кангвон будут осуществлять совместную деятельность и взаимодействие в сфере здравоохранения; обмениваться информацией о медицинских технологиях, оборудовании, лекарственных препаратах; поддерживать сотрудничество между медицинскими учреждениями; проводить стажировки врачей и специалистов и развивать медицинский туризм.

Помимо меморандума были подписаны соглашения о сотрудничестве между Приморской краевой клинической больницей №1 и корейским медицинским центром «Кангрынг Асан», владивостокской компанией «Джордж Дентал Групп» и стоматологической клиникой национального университета Канныг-Вонджу.

В рамках визита участники делегации провинции Кангвон посетили ряд лечебных учреждений Владивостока и провели презентацию своих проектов в области медицинского туризма.