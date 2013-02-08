Во Владивостоке состоялись Зимние Олимпийские старты

С 7 по 10 февраля «Ростелеком» проводит спортивные мероприятия, приуроченные к году до начала Зимних Олимпийских Игр (7 февраля 2014 года).

Соревнования по хоккею, фигурному катанию, горным лыжам, конькобежному спорту состоялись среди школьников в пяти городах Дальнего Востока. Их участниками стали около 400 юных спортсменов.

Во Владивостоке на ледовой арене «Полюс» 8 февраля состоялась матчевая встреча между детскими хоккейными командами Приморского края.

В напряженной борьбе победила команда «Полюс» (Владивосток), второе место – у команды «Приморье» (Уссурийск). В турнире приняли участие юные спортсмены 2000 – 2001 годов рождения.

Почетными гостями мероприятия стали представители компании «Ростелеком», администрации Приморского края и волонтерского движения ВГУЭС.

По словам Вице-Президента – Директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Андрея Балаценко, «спортивные соревнования в любом формате способствуют формированию здоровых социальных ориентиров у детей и молодежи, а в данном случае также популяризируют идеи и ценности Олимпийского движения».

В программе Зимних олимпийских стартов приняли участие спортсмены-олимпийцы, призеры и победители соревнований в различных видах спорта, а также представители региональных олимпийских комитетов и региональных администраций по вопросам образования, культуры и спорта. Также, к проведению мероприятия привлечены участники школы волонтеров, которых готовят для Олимпиады в СОЧИ- 2012.

«Ростелеком» - Генеральный партнер XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи в категории «Телекоммуникации». Сегодня компания принимает активное участие в подготовке к Играм, создавая необходимую телекоммуникационную инфраструктуру, оказывает поддержку спортивным, образовательным и культурным мероприятиям, сообщает пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.