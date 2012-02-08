Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Компания «Корё» приглашает на лечение в Корею
Акционерная Компания по развитию медицинского туризма «Корё» (Goryeo Healthcare Tour Development Inc) основана в 2010 году доктором экономических наук КИМ Дже Хи, уроженкой Республики Корея.
Компания предоставляет визовую поддержку для отправляющихся на лечение и отдых в Республику Корея, бронь гостиниц; организует встречу и проводы туристов в аэропорт и на паром, организацию лечение пациентов в госпиталях и клиниках Южной Кореи по различным направлениям, включая онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, пластическую хирургию, косметологию и т. д. Сотрудники компании осуществляют устный и письменный перевод медицинских текстов с корейского на русский языки, консультационные услуги об особенностях пребывания в стране, сопровождение пациентов в ходе консультаций и лечения в госпиталях и медицинских учреждениях.
Адрес: Busan, Christal beach building 711, 291 Haendae-Ro, Haendae-Gu. тел. +8-10-8-251-807 8217
www.koreamtd.com
www.koreamtd@hotmail.com
Русские координаторы: Наталья Ким, Инна О, Марина Пак.
Компания по медицинскому туризму «Корё», филиал КанВонДо.
Координаторы: Билибаева Назым, тел. +8-10-8-210-8495-1205, Пак Олег, тел. +8-10-82-10-3886-1157.
Тел. офиса +8-10-82-33-647-8217.
Реклама.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Приморцам опасно выезжать в Южную Корею
- В Приморье названы территории, опасные для отдыха
- В Приморье массово торгуют больными людьми, поставляя их зарубежным клиникам
- Все больше приморцев выбирают диагностику за рубежом
- Онищенко: Вот это действительно катастрофа – 10 дней праздников
- Приморцам рассказали о сингапурской медицине
- Приморцам рекомендуют подготовить к путешествию… ноги
- Южнокорейские эскулапы вылечат приморцев
- Компания «Корё» приглашает на лечение в Корею
- В Корею за снегом!
Новости раздела
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- "Самое серьезное нарушение в системе ОМС - отказ в неотложной медпомощи"
- Основной инстинкт
- Приморье, Японию и Китай свяжет лайнер "Город здоровье"
- Фитнес - путь к оздоровлению
- Бабушка рядышком с дедушкой
- Почему в Приморье жить хорошо
- От хобби до больничной койки - один гриб
- Медицина в восточном стиле
- Наука и лекарство по-приморски
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста