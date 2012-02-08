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Компания «Корё» приглашает на лечение в Корею

08 Февраля 2012, 01:25 | Приморье

Акционерная Компания по развитию медицинского туризма «Корё» (Goryeo Healthcare Tour Development Inc) основана в 2010 году доктором экономических наук КИМ Дже Хи, уроженкой Республики Корея.

Компания предоставляет визовую поддержку для отправляющихся на лечение и отдых в Республику Корея, бронь гостиниц; организует встречу и проводы туристов в аэропорт и на паром, организацию лечение пациентов в госпиталях и клиниках Южной Кореи по различным направлениям, включая онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, пластическую хирургию, косметологию и т. д. Сотрудники компании осуществляют устный и письменный перевод медицинских текстов с корейского на русский языки, консультационные услуги об особенностях пребывания в стране, сопровождение пациентов в ходе консультаций и лечения в госпиталях и медицинских учреждениях.

Адрес: Busan, Christal beach building 711, 291 Haendae-Ro, Haendae-Gu. тел. +8-10-8-251-807 8217

www.koreamtd.com

www.koreamtd@hotmail.com

Русские координаторы: Наталья Ким, Инна О, Марина Пак.

Компания по медицинскому туризму «Корё», филиал КанВонДо.

Координаторы: Билибаева Назым, тел. +8-10-8-210-8495-1205, Пак Олег, тел. +8-10-82-10-3886-1157.

Тел. офиса +8-10-82-33-647-8217.

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«Золотой Рог».

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