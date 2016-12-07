Японцы хотят, чтобы приморцы жили подольше

Японские инвесторы намерены превратить Россию в страну долгожителей. Инвесторы построят в Приморье медицинский реабилитационный центр. Об этом шла речь на встрече вице-губернатора Евгения ПОЛЯНСКОГО с представителями JGC Corporation.

Крупная японская инжиниринговая компания JGC Corporation намерена инвестировать в развитие медицинских услуг в России. Как сообщил заместитель генерального директора департамента мирового маркетинга JGC Като МОТОЙЧИ, компания планирует открыть амбулаторный медцентр в Свободном порту Владивосток.

«В этом году нашей корпорации исполнилось 88 лет. Компания специализируется на трех направлениях деятельности: энергетике и химии, промышленности и инвестировании. Капитал составляет около 4,5 миллиардов долларов США. Мы реализуем проекты во многих странах на пяти континентах, в том числе и в России: инвестировали в тепличный комплекс в Хабаровске, участвуем в строительстве завода СПГ на Ямале. Давно работаем на российском рынке, но именно сейчас сюда открыты двери. Принять участие в инвестпроектах Приморья нас пригласил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время встречи на Питерском экономическом форуме. На Восточном форуме во Владивостоке мы определили приоритетные сферы, одним из предложений губернатора были проекты в сфере здравоохранения, и мы сосредоточились на этом направлении», - отметил Като Мотойчи.

JGC Corporation имеет богатый опыт в этой сфере: за последние 30 лет компания реализовала более 300 проектов в сфере медицины, участвуя как генподрядчик, консультант или поставщик оборудования, заявил генеральный директор департамента здравоохранения Михара МАКОТО.

Соинвестором выступит отраслевой эксперт - компания Hokuto Social Medical Corporation, 3,5 года назад открывшая медцентр Hokuto в Приморье. За это время он принял более 750 пациентов, добавил представитель компании Ошима МАСАО.

«Мы открыли здесь диагностический центр с целью пропаганды профилактической медицины, это важнейшее направление, позволяющее предупредить серьезные заболевания. Мы хотим, чтобы Россия стала страной долгожителей. Еще одно направление - это реабилитация, мы думаем, что оно здесь также будет востребовано. Мы объединяем опыт двух крупных компаний, для того чтобы реализовать совместный проект в Свободном порту Владивосток», - подчеркнул Ошима Масао.

На первом этапе амбулаторный центр будет принимать по 30-40 пациентов в день, в дальнейшем эту цифру увеличат до 200 человек. Представитель Hokuto Social Medical Corporation подчеркнул: работать в центре будут в основном российские специалисты.

«Мы уже проводим тестирование приморских специалистов, изучаем рынок, наши специалисты приезжают во Владивосток, проводят лекции «Здоровое поколение», «Реабилитация после инсульта». После принятия окончательного решения об инвестировании будет создана совместная компания под брендом «Хокуто», которая планирует стать резидентом Свободного порта Владивосток. Центр планируется открыть в начале 2018 года», - отметил он.

Ожидается, что объем инвестиций в первый этап проекта составит около четырех миллионов долларов США. Далее, по словам японских партнеров, планируется расширять работу в медицинской сфере, с применением передовых разработок, в частности в генетической диагностике.

Вице-губернатор Приморья Евгений Полянский подчеркнул, что администрация готова оказать максимальное содействие в реализации проекта.

«Япония всегда являлась одним из близких и дружественных партнеров для России и Приморья, сегодня, когда отношения между нашими странами стремительно улучшаются, наша задача - реализовывать договоренности, достигнутые главами государств. Япония уверенно занимает первое место по накопленным инвестициям в экономику Приморья. У нас уже есть успешный проект в сфере медицины, необходимо развивать сотрудничество в этом направлении», - заявил заместитель главы региона.

Отметим, президент страны Владимир Путин подчеркнул накануне, выступая с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, что Россия приветствует стремление руководства Японии развивать экономические связи, запускать совместные проекты и программы.

«Мы рассчитываем на качественный прогресс в отношениях с нашим восточным соседом - Японией», - заявил глава государства.

В своем обращении Владимир Путин отметил, что активная восточная политика России продиктована отнюдь не конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового развития.

«Огромный потенциал сотрудничества России с Азиатско-Тихоокеанским регионом показал прошедший в этом году Восточный экономический форум», - подчеркнул президент.

Напомним, на прошлой неделе губернатор края завершил официальный визит в Страну восходящего солнца, приуроченный к 25-летию установления дружеских отношений с префектурой Тоттори. По мнению Владимира Миклушевского, в первую очередь российско-японские отношения необходимо развивать на межрегиональном уровне.

«Мы стремимся поддерживать развитие связей с Японией по всем направлениям и в первую очередь - на региональном уровне. Приморский край активно сотрудничает с шестью японскими префектурами, и мы намерены интенсифицировать отношения с восточными партнерами», - заявил глава Приморья.