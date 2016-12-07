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В Приморье сотрудника больницы будут судить за коммерческий подкуп
Медработнику грозит денежный штраф или лишение свободы на один год, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД по г. Уссурийск.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску пресечена противоправная деятельность сотрудника одной из частных клиник.
Установлено, что за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей медработник оформлял поддельные больничные листы. В листе нетрудоспособности врач указывал не соответствующие действительности сведения о состоянии здоровья пациента.
Противоправная деятельность должностного лица пресечена полицейскими в момент передачи ему денег.
По данному факту дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ, мелкий коммерческий подкуп.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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