В Приморье сотрудника больницы будут судить за коммерческий подкуп

Медработнику грозит денежный штраф или лишение свободы на один год, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД по г. Уссурийск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску пресечена противоправная деятельность сотрудника одной из частных клиник.

Установлено, что за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей медработник оформлял поддельные больничные листы. В листе нетрудоспособности врач указывал не соответствующие действительности сведения о состоянии здоровья пациента.

Противоправная деятельность должностного лица пресечена полицейскими в момент передачи ему денег.

По данному факту дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ, мелкий коммерческий подкуп.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.