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Губернатор Приморья обещает жильё сельским врачам
В ближайшей перспективе узкие медицинские специалисты смогут приобрести жилье в районах Приморского края по спецпрограмме.
«В настоящее время мы разрабатываем проект по обеспечению жильем медицинских специалистов узкого профиля, - заявил губернатор Сергей ДАРЬКИН. - Это необходимо для того, чтобы привлечь специалистов для работы в приморской глубинке, иначе новейшее оборудование, которое мы приобретаем для медучреждений, будет стоять без дела. Поэтому по всему краю мы будем строить жилье для врачей. Сейчас мы обсуждаем еще один интересный проект в сфере жилищного строительства - строительство доходных домов. Такое жилье будет сдаваться семьям, которые не могут приобрести квартиру. Считаю, что это даст толчок развитию трудовой миграции».
«Журнал Здоровья».
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