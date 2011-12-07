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В Приморье будет построена краевая психиатрическая больница
Этот объект, так же как и онкологический диспансер, наконец-то нашёл отражение в бюджете Приморского края.
Расходы на строительство психиатрической больницы на 550 коек выпали из краевого бюджета 2011 года, но в этом году депутатам Законодательного собрания удалось отстоять объект. То же самое касается реконструкции ГУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер». Здесь предусмотрена пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек). За счет перераспределения средств внутри разделов краевого бюджета на эти объекты удалось направить 226, 9 млн рублей.
15 ноября краевой бюджет на 2012 год был принят в третьем, завершающем чтении. По словам председателя бюджетного комитета ЗС Галуста АХОЯНА, приоритетными направлениями в бюджете-2012 стали социальная политика (27,6% всех расходов), здравоохранение (18%), национальная экономика (16,3%), образование (14%) и ЖКХ (5%). Всего на здравоохранение в краевом бюджете 2012 года заложено 10,98 млрд рублей.
"Журнал Здоровья".
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