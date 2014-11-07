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Новорожденному Руслану из Приморья требуется деньги на операцию
Маленький Руслан появился на свет с незаращенной верхней губой. Несмотря на все опасения родителей, мальчик здоров и может питься самостоятельно, но ему тяжело дышать из-за сместившегося кончика носа. Чтобы помочь ребенку требуется дорогостоящая челюстно-лицевая операция, на которую в молодой семье нет денег.
«О том, что с ребенком какие-то проблемы, мы узнали во время УЗИ, когда Юля была на 5 месяце беременности. Первое обследование показало темное пятнышко на головке ребёнка. Врачи предположили наличие сосудистых сплетений. Это были первые серьёзные переживания. После прохождения УЗИ второго уровня тёмным пятнышком на фото оказалась расщелина губы, но на экране не было понятно, насколько сильным будет дефект. Что мы тогда пережили, трудно описать словами. От слов врачей сердце замирало. Чувство безысходности почти сломало нас, а ноги не хотели идти. Только получив отрицательный анализ на генетические патологии по крови из пуповины, мы наконец смогли вздохнуть свободно», - из письма папы, Егора Валеева.
Маленький Руслан родился 23 сентября. Он очень красивый мальчик с большими чёрными глазками. Как ожидали родители и врачи, у него оказалась расщелина губы и немного задета десна из-за чего кончик носа немного сдвинут и мешает нормально дышать, но верхнее нёбо целое. Чтобы исправить дефект и позволить ребенку жить полноценной жизнью, не стесняясь своей внешности, требуется коррекция, которая проходит в несколько этапов. Ее первоначальная стоимость 152 500 рублей.
Благотворительный фонд «Центр гуманитарных программ» при помощи простых и удобных возможностей программы МТС «Подари добро!» собирает необходимую сумму для покупки препаратов. Абоненты МТС могут помочь Руслану, набрав на телефоне *700# и клавишу посыла вызова, выбрав «Центр гуманитарных программ», далее надо следовать подсказкам интерактивного меню, указать при подтверждении запроса имя ребенка. Суммы пожертвований списываются единовременно и полностью с лицевого счета абонента.
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