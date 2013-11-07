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Вице-губернатор Приморского края проинспектировала ход строительства ФАПов в Михайловском районе
Вице-губернатор Ирина Василькова 6 ноября проинспектировала строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Приморье.
В ходе рабочей поездки Ирина Василькова посетила села Васильевка, Павловка, Абрамовка и Ляличи Михайловского района.
В селе Васильевка новый ФАП был установлен 25 октября, но здание до сих пор не подключено к коммуникациям. Как доложил заместитель главы района Александр Татаринов, в этом селе нет централизованного водоснабжения и канализации, поэтому для нового ФАПа будут копать скважину и делать септик.
«Вы должны завершить эти работы, пока не наступили холода», - потребовала вице-губернатор.
В селе Павловка новый ФАП также ждет подключения. Пока фельдшер вынуждена принимать больных в здании, построенном 103 года назад.
«Начинать работы по подключению к инфраструктуре нужно немедленно. Есть распоряжение губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, что все уже построенные ФАПы должны быть подключены к коммуникациям в срок до 15 ноября этого года», - подчеркнула Ирина Василькова.
В селе Абрамовка новый фельдшерско-акушерский пункт уже готов к приему пациентов. Работы по подключению к коммуникациям нового здания поселковые власти выполнили в полном объеме в установленные сроки. В ФАПе есть фельдшер и санитарка. Для приема больных не хватает только санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии.
В селе Ляличи на месте строительства нового ФАПа пока вбиты только сваи.
Как доложили Ирине Васильковой, у компании-подрядчика возникла проблема с поставкой стройматериалов. Тем не менее ФАП здесь будет возведен до 17 ноября, заверил вице-губернатора заместитель главы Михайловского района Александр Татаринов. Фельдшер и санитарка пока принимают больных в старом здании.
«Подрядчик обязан завершить работы в срок. Но все работы должны быть выполнены качественно. У нас уже были прецеденты, когда построенное здание приходилось переделывать. Такого допустить нельзя», - отметила вице-губернатор.
Ирина Василькова подчеркнула, что до конца года ФАПы начнут оснащать санитарным автотранспортом. В 2013 году будет приобретено 100 автомобилей, еще 100 - в будущем году.
Напомним, строительство 130 ФАПов в Приморье ведется по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского. Уже установлено более ста фельдшерских пунктов. Остальные установят до конца года.
Одновременно с этим ведется работа по подключению пунктов к инженерным коммуникациям – электричеству, канализации и водоснабжению.
Перед тем, как пункты примут первых пациентов должно пройти несколько этапов: оснащение помещений необходимой мебелью и оборудованием, получение санитарно-эпидемиологического заключения, а затем – лицензии на медицинскую деятельность.
Две последние процедуры занимают по закону, до месяца каждая. Окончательный срок введения в эксплуатацию всех 130 ФАПов – 1 марта 2014 года.
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