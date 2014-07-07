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Приморцев предупреждают о ротавирусной инфекции
Ротавирусная инфекция занимает важное место в инфекционной патологии и продолжает оставаться актуальной, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Особенностью ротавирусной инфекции является начало болезни с насморка, покашливания, болей в горле, поэтому сам больной и врач принимают его за острое респираторное заболевание. А, если появляется высокая температура - за грипп. Вирус продолжает распространение в желудочно-кишечном тракте, приводя к нарушению всасывательной функции, вызывая диарею. Начинается рвота, появляется частый водянистый жидкий стул, повышается температура тела.
Число заболевших ротавирусной инфекцией (РВИ) увеличивается при сырой холодной погоде в канун или во время подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, эпидемии гриппа, за что и получила неофициальное название - кишечный грипп.
Путь передачи инфекции: через предметы обихода, посуду, инвентарь, игрушки, грязные руки, инфицированную вирусами пищу, водопроводную, колодезную или речную воду.
Вирус передается от больного человека к здоровому или от бессимптомного носителя ротавируса, представляющего реальную угрозу для окружающих. На различных объектах внешней среды он сохраняет жизнеспособность до месяца, выживает и при нулевой температуре. Не исключена возможность распространения инфекции и воздушно-капельным путем.
Кто рискует больше?
Болеют дети и взрослые, но наибольшему риску заболеваемости ротавирусной инфекцией (РВИ) подвержены дети первых 3-х лет жизни. Хотя болезнь протекает чаще в лёгкой форме, но следует выполнять рекомендации доктора по лечению, соблюдению диеты, восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и необходимость госпитализации больного решает только врач.
Каковы меры профилактики и как уберечься от болезни?
Поскольку любое заболевание легче предупредить, чем с ним бороться, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены. Они совсем простые. Так, по возвращению с улицы, перед приёмом пищи, после посещения туалета и при любом загрязнении нужно вымыть руки с мылом.
У детей воспитывайте привычку обязательно мыть руки после туалета и перед едой.
Регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещений, особенно там, где есть маленькие дети.
Тщательно мойте игрушки, соски, бутылочки маленьких детей обязательно кипятите.
Не забывать о закаливании, полноценном питании, всё это повышает защитные силы организма.
Фрукты, овощи необходимо мыть под проточной водопроводной водой, а для детей младшего возраста – ополаскивать кипячёной водой или кипятком.
Для питья желательно использовать кипячёную или бутилированную воду.
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