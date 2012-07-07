Приморские депутаты работают над проблемами здравоохранения

Законодатели предлагают повысить зарплаты медицинским работникам на 6% с октября текущего года и на 15% с 1 января 2013 года. Пересмотра требуют и зарплаты водителей скорой помощи.

Об этом говорили члены комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края в ходе выездного заседания в Дальнегорске. Депутат Сергей СОПЧУК отметил, что в сельских районах наряду с кадровой остро стоит проблема специализированного автотранспорта. Последний раз автопарк скорой помощи в Приморье массово обновляли в 2006-2007 годах в рамках национального проекта «Здоровье». Учитывая, что средний срок эксплуатации машины составляет пять лет, а закупались в основном «ГАЗели», вызывающие много нареканий - замене подлежит практически весь транспорт.

Обсуждался также вопрос об организации бригад скорой медицинской помощи на базе фельдшерско-акушерских пунктов, наиболее отдаленных от центральных районных больниц. Прозвучало и актуальное для северных территорий края предложение организовать отделения экстренной и плановой консультативной помощи (санитарной авиации) как филиалы КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» в районах с полным отсутствием дорожного сообщения.

«Золотой Рог».