В Приморье создадут травматологические центры для оказания помощи пострадавшим в ДТП

Чтобы ускорить приезд бригад скорой помощи на место аварий, будут закуплены 15 реанимобилей.

Кроме того, планируется создать в муниципальных образованиях края специальные аварийные городки, где сотрудники патрульно-постовых служб будут проходить обучение на предмет оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

По итогам пяти месяцев 2012 года в крае зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий. Количество ДТП по вине водителей возросло на 40%. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поручил создать рабочую группу, которая должна подготовить изменения в краевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на 2012 год» для увеличения ее эффективности.

«Золотой Рог».