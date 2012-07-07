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В Приморье создадут травматологические центры для оказания помощи пострадавшим в ДТП
07 Июля 2012, 02:10 | Приморье
Чтобы ускорить приезд бригад скорой помощи на место аварий, будут закуплены 15 реанимобилей.
Кроме того, планируется создать в муниципальных образованиях края специальные аварийные городки, где сотрудники патрульно-постовых служб будут проходить обучение на предмет оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
По итогам пяти месяцев 2012 года в крае зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий. Количество ДТП по вине водителей возросло на 40%. Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поручил создать рабочую группу, которая должна подготовить изменения в краевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на 2012 год» для увеличения ее эффективности.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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