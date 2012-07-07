Рожать детей в Приморье скоро будет некому

За несколько лет число 17-18-летних девочек-подростков в крае уменьшилось более чем наполовину.

Несколько лет назад 17-18-летних девочек в Приморском крае было 35 тысяч, сейчас эта цифра сократилась до 16 тысяч, сообщила председатель Приморского отделения «Ассоциации гинекологов-эндокринологов» Александра МУХОТИНА, кандидат медицинских наук, «Лучший врач года-2011». Это связано с демографической ямой, в которую попала Россия в 90-е годы. Сегодня эти девочки и мальчики подросли, они вступают в период отцовства и материнства, но их количество очень мало. Поэтому к прогнозам демографов, которые предсказывают превышение смертности над рождаемостью уже в 2015 году, медики относятся с недоверием.

«Золотой Рог».