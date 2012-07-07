Зарплаты приморских медиков будут расти

По статистике, каждый пятый выпускник, выучившийся на врача, не идет в практическое здравоохранение. 8% действующих докторов ежегодно покидают поликлиники и больницы. А если не хватает врачей - значит, не избавиться от очередей.

И если в прежние годы считалось, что заполнение пустот в штатном расписании - головная боль руководителей медучреждений и муниципалитетов, то теперь проблема нехватки медицинских кадров признана общегосударственной. Как ее решают в Приморье? Об этом «ЖЗ» рассказал директор краевого департамента здравоохранения Владимир КУЗНЕЦОВ.

- Владимир Вячеславович, насколько велик в крае дефицит медицинских кадров?

- Как и в целом по России - 35-40%, если считать подушно. Но так как большинство докторов работает на полторы-две и даже три ставки, укомплектованность лечебных учреждений края составляет порядка 90%, а по ряду врачебных специальностей - 95%. Основная наша проблема - младший медперсонал, что связано с низкой оплатой труда. На эти должности обычно идут либо совместители, либо студенты, желающие приобрести опыт клинической практики.

- В поликлиниках пациенты мучаются в очередях, многие не могут своевременно получить лечение… Реализация национального проекта «Здравоохранение» позволила на некоторое время сгладить остроту проблемы и привлечь в поликлиники участковых терапевтов и педиатров, которым назначили существенную прибавку к зарплате. Но, похоже, сегодня она уже не греет, раз идет отток докторов из этих лечебных учреждений...

- К сожалению, несмотря на повышение зарплаты участковым врачам на 10 тысяч рублей, укомплектованность ими поликлиник остается достаточно низкой, но больше всего в амбулаторном звене не хватает узких специалистов - кардиологов, неврологов, пульмонологов. Так уж сложилось исторически, что они стремятся работать в стационарах, а не в поликлиниках.

- А если взглянуть на кадровую проблему территориально?

- В последние годы укомплектованность лечебного учреждения кадрами во многом зависела от способности его руководителя работать со специалистами и муниципалитетами. Некоторые главы администраций выделяли врачам квартиры. К примеру, в Уссурийске, где глава администрации Сергей РУДИЦА уделял здравоохранению большое внимание, укомплектованность кадрами лечебных учреждений была выше, чем в среднем по краю. В силу действовавшей муниципальной программы по обеспечению медицинских работников жильем и при дополнительных мерах поддержки это работало, помогало…

- Сегодня уже не работает?

- В соответствии с федеральным законодательством с января 2012 года все муниципальные учреждения здравоохранения переданы в подчинение администрации края и финансируются из краевого бюджета. И сейчас департамент здравоохранения готовит предложения губернатору, в том числе по программе кадрового обеспечения лечебных учреждений и поддержке молодых специалистов. Рассматриваем разные варианты, включая вопрос по обеспечению их жильем.

- А как насчет прибавки к зарплате?

- Мы взяли под свой патронаж лечебные учреждения при уже сформированном бюджете на этот год, и прибавка к зарплате медицинским работникам в нем не заложена. Но мы работаем над федеральным проектом, которым предусмотрено к 2018 году двукратное увеличение заработной платы медицинским работникам по отношению к средней заработной плате в регионе. Этот документ был подписан вновь избранным президентом 7 мая и предполагает, что ежегодно заработная плата медиков будет увеличиваться в среднем на 15%. Сейчас мы просчитываем, сколько денег необходимо заложить в бюджет края, чтобы выполнить эти обязательства.

Кроме того, идет повышение заработной платы медицинских работников в рамках программы модернизации здравоохранения. Правда, она затрагивает не всех, но врачи тех лечебных учреждений, которые работают по данной программе, это ощутили, получив существенную прибавку к зарплате. Это работники стационаров и узкие специалисты поликлиник, которые не вошли в нацпроект «Здоровье». В поликлиниках прибавка к зарплате не столь велика - 5-7 тысяч рублей. А вот в стационарах, особенно тех, которые выполняют федеральный стандарт, она существенно выше - от 20 до 70 тысяч рублей в месяц.

- Труд врача легким не назовешь, поэтому немаловажно, в каких условиях работают квалифицированные специалисты. Есть ли здесь какие-то изменения в лучшую сторону?

- Несомненно. Это и ремонт лечебных учреждений, и их оснащение современным медицинским оборудованием, которые проводятся в рамках краевой программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы.

В прошлом году на эти цели было выделено порядка 2 млрд рублей. В ряде лечебных учреждений - в Уссурийске, Арсеньеве, Спасске, Кавалерово, Михайловке и других - запланированные объемы работ полностью завершены. Часть мероприятий по модернизации ЛПУ будет реализована в этом году.

- Средний возраст приморских врачей - 48 лет. Уйдут на пенсию - кто придет им на смену? Особенно в сельских районах края…

- Молодые врачи, которые поедут работать на село, получат по миллиону рублей в качестве подъемных. Такую возможность предоставляет федеральная программа привлечения молодых медицинских кадров в сельские районы. Единственное условие получения финансовой поддержки - желание врача проработать в районной больнице не менее пяти лет. Выделенные деньги можно потратить на различные цели, включая строительство или покупку жилья.

- И много в Приморье нашлось желающих получить миллион?

- На сегодняшний день в Приморье желание участвовать в этой федеральной программе изъявили 18 молодых специалистов. Деньги для них уже поступили на счет администрации края.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Журнал здоровья».