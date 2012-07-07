Лучшая защита от инфекции - не таблетка, а прививка

За последние годы в арсенале медиков появилось несколько новых прививок от опасных инфекций, но, как показал социологический опрос, немногие жители Приморья об этом знают.

Опрос проводился специалистами Краевого центра медицинской профилактики (КЦМП) на протяжении пяти лет, сообщила Татьяна МИНЕЕВА, заведующая кабинетом профилактики инфекционных заболеваний КЦМП, на круглом столе в пресс-центре «КП». По данным опроса, владивостокцы лучше осведомлены о современных вакцинах, а вот в глубинке остро ощущается недостаток информации. В качестве позитивной тенденции можно отметить: значительно выросло число опрошенных, считающих вакцинацию от инфекционных заболеваний эффективной: если в 2008 г. положительный ответ дали порядка 68% респондентов, то в 2011 г. уже 94,6%.

Среди новых прививок, которые появились в России в последние несколько лет, специалисты называют вакцины, защищающие от ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки, а также менингококковой и пневмококковой инфекций (современные вакцины дают возможность прививать детей начиная с 2 месяцев).

Прививка против герпес-вируса появилась раньше, но сейчас ее стали использовать гораздо шире в качестве профилактики обострений. Дело в том, что, по оценкам специалистов, герпес-вирусом (а он имеет много разновидностей) сегодня инфицированы до 90% населения земного шара, поэтому медики уже окрестили XXI век «веком герпетической инфекции». Прививка не может полностью избавить человека от герпес-вируса, но «заставляет» организм сопротивляться инфекции.

Кстати, возбудитель ветряной оспы тоже является разновидностью герпес-вируса, и если человек перенёс «ветрянку», этот вирус сохраняется в организме на протяжении всей жизни. Если раньше врачи говорили: пусть ребёнок переболеет «ветрянкой», краснухой, корью - ничего страшного, то сегодня уже доказано, что эти инфекции не проходят бесследно и могут иметь опасные последствия для здоровья человека в будущем: речь идёт о развитии аутоиммунных, нейродегенеративных заболеваний, патологий крови. Краснуха и ветряная оспа особенно опасны для беременных женщин - эти инфекции резко повышают риск врождённых патологий у будущего ребёнка.

Такой точки зрения придерживаются и российские, и зарубежные специалисты, и если российский национальный календарь вакцинации (это обязательные прививки, которые оплачиваются государством) сегодня даёт защиту от 10 инфекций, то британский и германский - от 14, американский - от 16.

В целом отношение общества к прививкам, входящим в национальный календарь, позитивное, но по­прежнему существует прослойка родителей, которые отказываются делать своим детям прививки. В качестве основных причин называются две - боязнь осложнений и частые болезни детей (ведь в момент прививки ребёнок должен быть совершенно здоров). Но часто болеющие дети особенно нуждаются в профилактических прививках - подчёркивают специалисты, и если родители заботятся о здоровье своего ребёнка, надо приложить все усилия, чтобы выбрать «светлый промежуток» для вакцинации.

Что же касается осложнений, то они являются основным аргументом противников вакцинации. «В России есть даже целое антипрививочное движение - его участники распространяют среди родителей диски о вреде прививок, - говорит главный инфекционист Приморского края Виктория ИВАНИС, профессор кафедры инфекционных болезней ВГМУ, доктор медицинских наук. - Но по факту выясняется, что противниками прививок являются люди, в этом вопросе некомпетентные (хотя некоторые из них и имеют медицинское образование). Если врач хотя бы раз в жизни видел глаза ребёнка, умирающего от инфекционного заболевания, он не будет противником вакцинации. Предотвратить заболевание гораздо легче, чем лечить. Особенно опасны вирусные инфекции, поскольку антивирусные препараты не так эффективны, как антибиотики, и бывают случаи, когда медицина просто бессильна. Умирают и дети, и взрослые, и даже если у человека крепкий иммунитет, от инфекции он не застрахован. Нужно понимать, что единственным эффективным средством защиты от многих тяжёлых инфекций является прививка, а если она к тому же оплачена государством, отказываться от вакцинации просто неразумно».

«Если говорить о поствакцинальных реакциях, то наиболее вероятным осложнением является анафилактический шок, - отмечает Елена ИБРАГИМОВА, руководитель приморского Краевого центра вакцинопрофилактики. - Но подобная аллергическая реакция может возникнуть на что угодно - и на продукты питания, и на укусы насекомых… Как правило, анафилактический шок проявляется в течение 20­30 минут после введения вакцины, поэтому мы всегда просим пациентов после прививки не покидать медучреждение в течение получаса, чтобы при возникновении подобной реакции мы могли оказать им помощь. Но анафилактический шок быстро купируется и не имеет последствий для организма. Если же говорить о серьёзных поствакцинальных осложнениях, об отдалённых последствиях для здоровья, то эти случаи единичны и, как правило, они возникают на фоне иммунодефицитных состояний».

Проще говоря, если в организме уже «бродит» болезнь, то прививка может вызвать резкое ухудшение состояния. Вот почему перед введением вакцины так важно пройти осмотр врача, честно ответить на все его вопросы о состоянии здоровья (пациента и членов его семьи), о перенесенных заболеваниях и травмах, чтобы врач мог составить адекватный анамнез и принять взвешенное решение о том, можно ли делать прививку сегодня или ее лучше отложить и какую вакцину лучше использовать. Если, например, пациент наблюдается у невролога или другого узкого специалиста и тот не рекомендует проводить вакцинацию на протяжении какого--то периода, нужно обязательно прислушаться к его рекомендациям. С особой осторожностью подходить к вакцинации нужно людям, имеющим системные и онкологические заболевания, патологии крови (но это вовсе не значит, что прививки им противопоказаны).

Главное - понять, что вероятность «подхватить» инфекцию при отсутствии прививки превышает вероятность поствакциональных осложнений в сто тысяч раз и более.

Какие прививки специалисты советуют делать людям, проживающим на территории Приморского края с учётом местной эпидемиологической ситуации? Взрослым рекомендуется вакцинироваться от дифтерии, столбняка, гепатита В, клещевого энцефалита, менингококка, ветряной оспы (если в детстве не болели), а также кори и краснухи (особенно женщинам, планирующим беременность). Кстати, в последние годы и в России, и в странах Европы зафиксирован рост заболеваемости корью и краснухой. Тем, кто много путешествует, нужна дополнительная защита от гепатита А.

Детям помимо вакцинации по национальному календарю желательно сделать прививки от ветряной оспы, менингококковой и пневмококковой инфекций, подросткам - от ВПЧ. И взрослым, и малышам рекомендуется также вакцинация от гриппа (в эпидсезон).

Елена ВОЛКОВА, «Журнал здоровья».