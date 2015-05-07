В Приморье открылся кабинет противоболевой терапии

Кабинет противоболевой терапии открылся на базе одного из крупнейших многопрофильных стационаров Приморского края – первой краевой клинической больнице.

Как сообщил газете «Золотой Рог» руководитель департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, предполагается, что сюда будут поступать пациенты с хроническим болевым синдромом различной локализации, которые не знают, куда им обратиться.

«Цель работы кабинета – выявить причину боли, если диагноз ранее не был выставлен, определить специалиста и лечебную методику для купирования болевого синдрома», – пояснил Андрей Кузьмин.

В кабинете противоболевой терапии ведут прием специалисты разного профиля – нейрохирурги, анестезиологи, владеющие различными методиками обезболивания –региональными, локальными, продленными, а при необходимости ортопеды-травматологи, ревматологи и неврологи. В итоге пациент кабинета всегда может рассчитывать на помощь различных специалистов, которые комплексно подойдут к проблеме лечения хронического болевого синдрома.

«Кабинет противоболевой терапии – своеобразный «entrance» в больницу, минуя этап поликлинического звена. Ведь не секрет, что человек не всегда может сразу попасть к нужному врачу. Иногда он ходит из кабинета в кабинет, чтобы получить необходимую помощь. У нас человек сразу попадает туда, куда ему нужно. В кабинете противоболевой терапии будет вестись электронная история болезни каждого пациента. Также предполагается его короткая госпитализация. У нас более простой путь между поликлиническим приемом и решением вопроса по лечению пациента», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии «Краевая клиническая больница №1» Родион Горбаренко.

Сейчас специалисты дорабатывают «маршрутизацию» пациентов кабинета противоболевой терапии. Для обращений напрямую будет выделен отдельный телефонный номер в регистратуре – 8 (423) 240-28-37.

Регистратор в поликлинике сразу записывает пациента на прием или напрямую связывается с необходимым специалистом и предварительно консультирует пациента. Обычно его госпитализируют в течение недели после обращения, поскольку нужно сдать несколько обычных анализов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.