Кальян - не для общепита!

Необходимо защитить права тех, кто хочет дышать воздухом без никотина в местах массового посещения

Кальян - новая мода среди молодежи. Во Владивостоке есть немало кафе, где собираются компании, с удовольствием вдыхающие струи ароматного дыма. Да что там кафе! На набережную Цесаревича приезжают машины, в багажниках которых есть кальян для всех желающих покурить. При этом что подмешивается к кальянному табаку, большой вопрос.

Сторонники модного удовольствия уверяют, что оно безвредно - все негативные вещества фильтруются водой, в результате остается лишь небольшое их количество, не оказывающее никакого негативного влияния на здоровье. Противники, убежденные в том, что эта вошедшая в моду привычка времяпрепровождения ничуть не менее опасна, чем курение табака, приводят цифры заболеваемости раком легкого и другими недугами.

Кальян - это трубка с водяным фильтром и длинным гибким чубуком. Он состоит из двух основных частей: чаши для воды и металлической верхней части. К верхней части кальяна присоединяется длинный гибкий шланг с мундштуком. Сверху насаживается керамическая чаша для табака. В основном используются кальяны с одной трубкой, но в большой компании курят кальяны с несколькими мундштуками. Для курения используется специально приготовленный табак или специальные безникотиновые смеси. Проходя через жидкость, находящуюся в колбе кальяна, дым охлаждается, увлажняется и ароматизируется. Жидкость, находящаяся в кальяне, служит также для фильтрации.

Кальянный ритуал

Кальян был изобретен в Индии и довольно быстро распространился по всему мусульманскому миру, от Индокитая до Марокко. В Европе он приобрел популярность в XIX веке в связи с модой на восточную экзотику. Нынешняя волна увлечения - не первая. Многих привлекает фруктовый аромат кальянного табака, своеобразный ритуал курения, в чем­то роднящий его с восточной чайной церемонией. По данным германского Центра по изучению проблем рака, курение кальяна является пристрастием более 100 млн человек в мире, прежде всего в Северной Африке и Юго­западной Азии. С недавних пор кальян - не редкость и в нашей стране.

В России кальян нетрудно приобрести в любом магазине восточных сувениров. Редкий турист уезжает из Египта без кальяна. Но если у многих дома кальян присутствует как деталь интерьера, напоминающая о приятном путешествии, то некоторые кафе и рестораны, оказавшиеся под жестким прессингом запрета курения, очень быстро включили кальян в перечень услуг.

До недавнего времени курительная трубка с водяным фильтром и длинным гибким чубуком была «вне подозрений». Однако медики забили тревогу - по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, кальян даже более вреден для здоровья, чем сигареты. Доказано, что один час курения кальяна равноценен выкуриванию нескольких пачек сигарет. Да, табачный дым, проходя через жидкость в колбе кальяна, охлаждается и частично очищается, но эффект этот незначительный, и очистка происходит не более чем на 5­10% по разным видам токсинов.

И все же пока оценка воздействия кальяна на здоровье человека весьма субъективна. Если, например, сигареты создаются по международному стандарту табачной промышленности, то с кальяном все гораздо сложнее, так как содержание вредных веществ зависит от многих факторов, среди которых качество и вид табака, качество угля, температура горения табака. При курении «некачественного» кальяна или просто длительном курении возможно отравление, появление одышки. Медики также не советуют комбинировать употребление алкоголя и кальяна, эффект может быть самым неожиданным по своей токсичности.

Никотиновый голод

Курение кальяна приносит организму человека непоправимый вред, убежден клинический психолог Приморского краевого наркологического диспансера Вячеслав ВАРУШИЧЕВ.

Последствия курения кальяна и сигарет - аналогичны: рак легких и другие онкологические заболевания, нарушения функции легких, коронарная болезнь сердца, низкий вес потомства при рождении. И самое главное, о чем стоит помнить любителям кальяна: его курение, также как и курение табака, вызывает зависимость. Причем для насыщения никотинового голода требуется от 20 минут до часа. Поэтому не рекомендуется употреблять кальян людям, которые сознательно не курят сигареты, урон организму все равно будет нанесен.

Негативное влияние оказывает курение смесей для кальяна, в составе которых нет табака, а значит, исключено действие никотина. Но дым-­то остается, и в нем от сгорания фруктовых добавок присутствует большее количество смол, ароматических углеводородов, ацетальдегида и других вредных веществ.

Иными словами, курение безникотинового кальяна признать безопасным нельзя.

По мнению врачей, именно привыкание - одно из возможных негативных влияний кальяна на нервную систему, как бы ни отрицали этот факт приверженцы кальяна. Человек вообще очень легко принимает какие­то условия, способствующие достижению состояния расслабления, и курение кальяна - не исключение. Причем, как считают специалисты, многие «кальянокурители» в дальнейшем начинают курить сигареты или переходят на прием психотропных препаратов.

- Начнем с того, что мода на кальян пришла с Ближнего Востока, где есть многовековая традиция курения. Кальян курят редко, по большим праздникам, и потому от случая к случаю организм человека успевает восстановиться, - говорит Вячеслав Варушичев. - У нас же курить кальян стало модно. Быть в компании курильщиков в дорогом ресторане - престижно. Это значит, ощущать себя причастным к «золотой молодежи», у которой есть деньги, связи.

Вячеслав Леонидович вспоминает, как в 90­е годы прошлого века у молодежи вошли в моду наркотики, и сколько молодых жизней унесло это увлечение, заканчивавшееся чаще всего передозировкой. «Молодые думают, что они - бессмертны, что их не коснутся ни болезни от наркотиков, ни смерть», - сокрушается Варушичев.

В жизнь молодых людей вслед за кальяном, который уже не дает ожидаемого расслабления, могут войти курительные смеси, содержащие психоактивные вещества. Это сухая растительная масса, обработанная синтезированным химическим веществом. Главное место знакомства с этими смесями - ночные клубы, дискотеки. Эти курительные смеси уже дали печальную статистику по стране.

Выходцы из Узбекистана в Приморье курят насвай. Это вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щелочь (гашеная известь). В продажу насвай поступает в виде маленьких «шариков» или «палочек», пластичной массы или порошка. Употребление насвая вызывает никотиновую зависимость. Частое употребление чревато появлением психической зависимости.

Врачи также не сомневаются и во вреде вейпинга - использования электронных сигарет, или, как их теперь называют, ингаляторов. Они состоят из трех элементов: батарейного блока, атомайзера и жидкости, в которую добавляют ароматизаторы и никотин. Первоначально электронные сигареты применялись для никотинзаместительной терапии, но позднее оказалось, что их польза в данной роли была сильно преувеличена. Между тем ныне вейпинг приобрел черты субкультуры. И никого не удивляет, что сосед по столику в кафе, выпускает из зажатого в ладони устройства клубы пара, ничуть не смущаясь, что рядом находятся дети - законом такое «курение­парение» в общественных местах пока не запрещено.

Список этот жизнь будет продолжать. Слишком много желающих заработать на торговле табаком и психотропными веществами. Слишком велика тяга некоторых к легкому кайфу и расслаблению.

Противостояние

Для начала обозначим масштабы явления. Сегодня в Российской Федерации курит сигареты около 50% взрослого населения, а около 100 тысяч россиян ежегодно умирает от болезней, спровоцированных курением.

Теперь обозначим линию обороны. Депутат Государственной Думы, профессор Геннадий ОНИЩЕНКО поддержал идею санкт­петербургских законодателей о запрете на курение кальяна в общественных местах, призвав распространить этот опыт на всю Россию. Причем вред от курения кальяна чиновник определил жестко, назвав его «огромной бедой» и сравнив его с «бесконтрольным курением наркотиков».

- Кальян содержит явные наркотики. В кальяне есть все в зависимости от внесенной рецептуры. Что вносят - не поддается никаким проверкам, - пояснил господин Онищенко.

Законодательный запрет курения кальяна в барах и ресторанах уже поддержали и в Госдуме. Член профильного комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна ЯКОВЛЕВА назвала кальян «настоящей ловушкой для подростков» и выразила уверенность, что поправки санкт­петербургских депутатов будут внесены в закон «Об ограничении курения табака». Также Геннадий Онищенко заявил РИА Новости о необходимости запретить вейпы (электронные сигареты, мини­кальяны и их разновидности).

Есть надежда, что поправки в закон о запрете курения кальянов и вейпов в общественных местах депутатами Госдумы РФ будут приняты. Но помогут ли запреты искоренить данную субкультуру, если любознательность является одной из замечательных черт характера человека, большой вопрос. Молодые люди, подростки, берут первую сигарету или мундштук кальяна в первую очередь с познавательной целью, чтобы не отставать от других, и постепенно втягиваются в этот процесс, ощущая непереносимую тягу к ароматному дыму и другим ощущениям, связанным с ним. Наверное, на этом направлении еще предстоит большая, в том числе разъяснительная работа. Профилактике негативных привычек и здорового образа жизни уделяется внимание в региональной программе развития здравоохранения. Но важно, чтобы права людей, желающих дышать свежим воздухом в кафе, барах и ресторанах, были защищены.

Наталья ДЕКА.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.