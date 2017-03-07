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Пролечились - долечитесь!

07 Марта 2017, 18:00 | Приморье

Победу над болезнью можно одержать лишь в том случае, если успешно пройден не только острый, но и реабилитационный период. Руководствуясь этим принципом, во Владивостокской поликлинике №1 развитию отделения восстановительного лечения уделяется особое внимание. Так что сегодня здесь есть все необходимое для реабилитации пациентов после травм и тяжелых недугов - и новейшее медицинское оборудование, и современные тренажеры, и полный комплект специалистов.

Получив возможность спасать тяжелых больных, которых раньше спасать не удавалось, государству пришлось задуматься о том, как возвращать их к полноценной жизни. Так появился государственный пилотный проект «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации», предусматривающий оказание трехэтапной реабилитационной помощи трем категориям больных: с острыми нарушениями мозгового кровообращения; острым инфарктом миокарда и после эндопротезирования тазобедренного сустава.

Пилотный проект реализуется в 13 регионах страны, включая Приморье. Наш регион, ориентируясь на внутреннюю актуальность, выбрал два направления - неврологию и травматологию.


 

 

 

 

В соответствии с новыми веяниями реабилитация должна начинаться в первые 48 часов с момента начала заболевания, когда пациент еще находится в палате реанимации. Второй этап - стационарная реабилитация для тяжелых больных - их число составляет не более 30%. Остальные могут проходить восстановительное лечение либо в дневных стационарах, либо на базе реабилитационных отделений поликлиник.

- Основной поток пациентов в наше отделение восстановительного лечения поступает из травмпунктов, - говорит главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ольга ПЕРОВА. - Но направляют к нам своих пациентов и другие лечебные учреждения Владивостока: госпиталь для ветеранов войны, «тысячекоечная» больница, медцентр ДВФУ и т.д. В отделении оказывается помощь пациентам с нарушениями опорно­двигательного аппарата - как с заболеваниями, так и после травм. Проходят здесь реабилитацию и больные после инсульта.

Ведущая роль в восстановлении после инсультов, операций или травм ОДА отводится лечебной физкультуре. А применение специальных тренажеров позволяет повысить эффективность занятий.

В зале для занятий лечебной физкультуры отделения восстановительного лечения есть и знакомая многим еще с детства шведская стенка, беговая дорожка, велотренажер, тренажеры, имитирующие греблю, ходьбу на лыжах и др. А полгода назад спортивный арсенал отделения пополнился многофункциональным тренажером Бубновского.

Современной медицинской техникой оснащен и физиотерапевтический кабинет, в котором можно получить все необходимые процедуры - лазеро­, магнито­, СМТ­, ДМВ­терапию, фонофорез… А также озокерито­ и парафинолечение - процедуры, которыми могут похвастаться далеко не все лечебные учреждения города. Ну и, конечно же, «иголки» и массаж. Одним словом, врачам есть из чего сформировать для пациента полноценную программу медицинской реабилитации.

В соответствии с госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013­2020 годы» для финансирования лечебных учреждений могут использоваться как бюджетные, так и внебюджетные средства. Все медицинское оборудование и тренажеры поликлиника №1 приобрела за счет собственных средств. Ремонт отделения реабилитации тоже выполнен на заработанные ею деньги.

Ирина ПЕТРОВА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.

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Теги: доступная медицина 











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