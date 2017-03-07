Подростковый суицид: время бить тревогу

Как не пропустить суицидальные настроения вступающего во взрослую жизнь ребенка

Тревожные новости минувшего января потрясли Владивосток: девочка-­подросток разбилась насмерть, спрыгнув с высотки в Снеговой Пади, другая была найдена в бессознательном состоянии под воздействием неизвестных лекарственных средств, еще несколько человек в Сети выказали намерение последовать их примеру. К счастью, печальную статистику удалось приостановить, но поводы для тревоги остаются.

Как не пропустить суицидальные настроения у наших детей? Что в поведении подростка должно насторожить родителей и учителей, кто поможет в кризисной ситуации входящему во взрослую жизнь человеку? На эти и другие вопросы «ЗР» попросил ответить главного врача краевой клинической детской психиатрической больницы, краевого внештатного детского психиатра департамента здравоохранения Приморского края, врача­психотерапевта высшей категории Анастасию ГОРОХОВУ. Региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы уделяет большое внимание защите детского здоровья.

Время социального пессимизма

- Анастасия Витальевна, в чем, на ваш взгляд, кроется причина возникновения у подростка желания уйти из жизни?

- Сейчас этой теме уделяется довольно много внимания - проблема действительно стоит очень остро. И порождает ее целый комплекс причин, которые, к сожалению, являются результатом определенных пробелов, допущенных в предыдущие годы. И как результат сегодня у подростков и детей выявляется очень высокий уровень эмоционального напряжения, выраженный социальный пессимизм.

Мы наблюдаем тенденцию формирования негативного мнения по поводу собственной личности, но при этом очень низкий антисуицидальный фактор, который глубинно закладывается в семье. Это такие, я бы сказала, сакральные вещи, которые позволяют нам удерживаться на плаву в любой кризисной ситуации, - понятие ценности жизни, греховности самоубийства, запрет на данный способ влияния на свою судьбу.

Хотя на самом деле в практическом режиме мы видим, что, когда дети занимаются любым видом самоповреждения, чаще всего это не попытка прервать свою жизнь, а способ почувствовать себя живым. Именно через боль они осознают свое присутствие здесь и сейчас. А смерть детьми не воспринимают как нечто конечное, зачастую они просто не осознают, что «второй» жизни или «перезагрузки», как в компьютерной игре, не будет.

Все эти сложности осознания себя в мире ложатся на определенные возрастные изменения. Когда ребенок переходит в пятый класс, он фактически впервые в жизни приходит к мультисоциальному поведению. Ведь до этого у него всегда был один заботящийся о нем взрослый, который контролировал все сферы его жизни, знал сильные и слабые стороны и находил баланс. Но с 5­го класса ребенок попадает к предметникам, когда каждый учитель оценивает его только применительно к своему предмету, и не всегда позитивно. Не имея зрелости, которая появится гораздо позже, и попадая в негативную оценку собственной личности, дети не видят те стороны, где они сильны , а глубоко проваливаются там, где слабы.

К пубертату (это возраст полового созревания, когда физиологически ребенок имеет суженное сознание - так задумала природа, чтобы дать организму гормонально настроиться) на объективно еще не созревшее биологическое поле накладывается негативный эмоциональный фон: переживания из­за своей внешности, страхи по поводу будущего, проблемы в общении со сверстниками. В это время, когда реакции возбуждения и торможения нарушены, иногда даже малое негативное событие может моментально полыхнуть на всю жизнь подростка. И на этом подростковом максимализме мы получаем трагический исход.

К сожалению, всяческие его варианты, можно сказать, постоянно находятся перед глазами подростка - в агрессивных компьютерных играх, которые стирают в понимании ребенка грань между виртуальной жизнью и реальностью, в массированном информационном потоке, где чья­то смерть - просто информационный повод. Огромное влияние на подростков оказывают и так называемые «сайты смерти», где уход из жизни представлен как элемент некой игры.

Игра со смертью

- Есть ли среди ваших пациентов те, кто играл в такие сетевые игры?

- Да, в том числе и среди тех подростков, которых мы вместе с родителями и работниками комиссий по делам несовершеннолетних смогли выявить после январских событий. Некоторые подростки прошли через наш Кризисно­адаптационный центр «Мир ребенка» в формате анонимной помощи, некоторые вместе с родителями обратились за помощью лично, мы с ними и сегодня работаем.

Например, одна из девочек 13 лет пришла к нам сама, рассказав, что в течение трех недель безуспешно пыталась бороться с ситуацией. Осознав, что без посторонней помощи ей это не удается, обратилась к родителям и вместе они приехали за помощью в нашу клинику. Девочке была назначена дата, которую она не хотела реализовывать, поскольку считала, что это все­таки игра. Не выполнив команду, она столкнулась с жестким прессингом - доделать то, к чему она шла все это время. Не каждый взрослый в такой ситуации устоит. К счастью, у нее хватило сил обратиться за помощью к взрослым.

Вот почему мы вновь и вновь говорим, что именно в этом возрасте очень важно иметь качественное общение детей с родителями, от него во многом зависит степень защищенности ребенка в различных жизненных ситуациях.

- Что вы понимаете под качественным общением?

- Самое главное - научиться понимать эмоциональный фон своего ребенка. В современной психологии есть такое понятие - эмоциональный интеллект. Это способность человека осознавать и понимать эмоции других и свои собственные, умение сопереживать другому человеку, общаться с ним, сочувствуя и направляя в конструктивное русло.

Между тем с самого раннего возраста мы развиваем у ребенка ум и радуемся, когда он начинает в три года складывать из букв первые слова. Но некоторые современные родители, и сами когда­то не получившие прививку любви, эмоциональную составляющую в общении с малышом не считают важной. Посадил на стульчик перед гаджетом - и на час свободен от забот. В итоге у ребенка закладывается некая эмоциональная лень - ребенок не прилагает усилий к познанию.

А далее мы начинаем жить от праздника к празднику, между ними пребывая в подавленном состоянии, ожидании чего­нибудь яркого и необычного. Таким образом, мы становимся заложниками грубых эмоциональных переживаний, строим свою жизнь вокруг них.

Когда родитель правильно и просто задает ребенку вопрос через «я­сообщение» («я вижу, ты расстроен», «я чувствую, что ты встревожен»), он побуждает его хоть как­то идентифицировать свои переживания. А когда это происходит, то от катастрофичности той или иной ситуации легче будет уходить, снижая накал напряжения у ребенка. И для этого не надо с ним находиться 24 часа в сутки.

- Анастасия Витальевна, на что родителям надо акцентировать внимание?

- Даже на то, как ребенок утром просыпается, потому что так называемые «группы смерти» активизируются по ночам. Так что нарушение сна может быть поводом для тревоги. Практикующие специалисты обычно не дают рекомендаций заглянуть в компьютер ребенка или задать прямой вопрос: «что ты сейчас просматриваешь?» Вы получите протест и закрытую страницу.

На самом деле, чтобы подтвердить свои переживания, надо просто понаблюдать за ребенком. Если он закрывает страницу компьютера, когда вы заходите в комнату, если не дает послушать свою музыку (она на всех этих сайтах специально подобранная: формирует определенные частоты в головном мозге, которые приводят к апатичному, депрессивному и управляемому состоянию), стоит быть внимательнее. Надо обращать внимание на все: цвет одежды, круг и манеру общения.

Не пропустить обратный отсчет

- И если в результате более тесного общения тревога по поводу поведения подрастающего чада нарастает, что делать, к кому обращаться?

- Есть телефон доверия 8 800 200 01 22 - это федеральная бесплатная линия Центра спасения детей от киберпреступлений. В Приморском крае в Кризисно­адаптационном центре «Мир ребенка» есть телефон доверия 207­70­75. Позвоните!

Вся помощь и консультации оказываются в анонимном режиме круглосуточно. У нас при краевой клинической детской психиатрической больнице действует Центр коррекции, есть «Парус надежды» - учреждение для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, где можно получить консультацию специалиста.

По нашему телефону доверия можно задать даже самый нелепый с вашей точки зрения вопрос. И если вы до конца не определили - что же вас беспокоит, то специалист наводящими вопросами может вывести вас на осознание конкретной эмоции. С их помощью вам легче будет обратить внимание на какие­то нюансы поведения ребенка: съехал ли он резко в учебе, стал неряшливо одеваться или, наоборот, вдруг стал чистоплотным и все свои дела приводит в порядок. И конечно, должны насторожить какие­то непонятные отметки в календаре у ребенка, особенно если он раньше этого не делал. Понаблюдайте, нет ли системы в этих отметках, не включен ли там обратный отсчет его жизни.

Что могут увидеть педагоги

Изменение внешнего вида, самоизоляцию в урочной и внеклассной деятельности, ухудшение работоспособности, небрежное отношение к своим школьным принадлежностям, частые прогулы, резкие и необоснованные вспышки агрессии, рисунки по теме смерти, тема одиночества, утраты смысла жизни в сочинениях или размышлениях на уроках гуманитарного цикла

Что могут увидеть родители

Изменения настроения, питания, сна, перемены в отношении к внешности, самоизоляцию, интерес к теме смерти, нежелание посещать кружки, серьезное изменение в состоянии здоровья (частые простуды, головные боли и др.)

Телефоны доверия: Центра спасения детей от киберпреступлений - 8 800 2000122 (федеральная бесплатная линия) в Приморском крае Кризисно­адаптационный центр «Мир ребенка» - 207­70­75

Ирина БАРАННИК.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.