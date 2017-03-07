Хрупкая жизнь под защитой

В Приморье с успехом выхаживают младенцев с экстремально низким весом

Благодаря скоординированной работе приморских медиков беременных женщин и новорожденных из отдаленных районов своевременно доставляют в краевой центр.

Еще несколько лет назад цифры младенческой смертности по краю превышали общероссийские. О том, как усовершенствовалась система медицинской помощь за последнее время в области неонатологии в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы, попытался разобраться корреспондент «Журнала Здоровья».

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАРШРУТИЗАЦИИ

- В 2012 году медицинское сообщество Российской Федерации взяло на себя обязательство по регистрации всех детей, появившихся на свет на сроке 22 недели и весом от 500 граммов и выше, - рассказывает заведующий Краевым неонатальным центром ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», главный внештатный специалист неонатолог края Андрей ВЫХРЕСТЮК. - Некоторое время спустя статистика отобразила печальные цифры - рост неонатальной смертности был очевиден. К слову, показатели младенческой смертности по Приморскому краю были выше общероссийских. Стало понятно, что с этой ситуацией мириться больше нельзя. На основании полученных данных по регионам был выработан комплекс мер, позволяющий снизить младенческую смертность. И первой в списке мероприятий по этому профилю стояла задача - четко отладить систему маршрутизации пациентов.

В настоящее время в субъектах Федерации действует трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях. И первый уровень - это поселковые, городские, центральные районные больницы, где принимают физиологические роды у женщин, чья беременность протекает без осложнений.

Второй - межрайонные центры (в Приморском крае это Арсеньев, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Спасск­Дальний, Уссурийск). Здесь оказывается помощь женщинам в более сложных случаях. И третий уровень - это специализированные отделения и центры. Сюда относятся учреждения, в которых женщины и новорожденные могут получить плановую специализированную и высокотехнологичную медпомощь. Всего в Приморье функционируют три учреждения родовспоможения третьего уровня: краевая клиническая больница № 1, перинатальный центр и роддом № 3. У каждого из них - своя специализация.

- Все беременные женщины с высокой степенью риска преждевременных родов отправляются в ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр», в акушерском отделении ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1» концентрируется самый тяжелый контингент беременных с экстрагенитальной патологией (пациентки с эндокринными, сердечно­сосудистыми и неврологическими заболеваниями, онкологические больные), а в случае если в пренатальном периоде у плода выявлен порок развития или имеется высокий риск возникновения гемолитической болезни, будущую мамочку направляют в КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3», - добавляет Андрей ВЫХРЕСТЮК.

Как отмечает ведущий неонатолог края, важно разграничивать маршрутизацию женщин и маршрутизацию новорожденных детей. Конечно, значительно проще и безопаснее перевозить детей внутриутробно в родильное отделение, однако это не всегда возможно. Если говорить непосредственно о переводе недоношенных и больных новорожденных, то здесь работа ведется по следующему принципу: В ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» направляются новорожденные с подозрением и установленным диагнозом критического врожденного порока сердца (ВПС), в Медицинский Центр ДВФУ отправляют малышей, нуждающихся в нейрохирургической помощи. При этом если ребенку требуется операция высокой степени сложности (ВМП), провести которую невозможно на базе вышеуказанных учреждений, то такой пациент в дальнейшем по квоте направляется на операцию в федеральные медицинские центры (в Хабаровск, Москву, Санкт­Петербург, Новосибирск).

Всех остальных - новорожденных любого гестационного возраста, с любой массой тела (в том числе маловесных детей), чье состояние требует стационарного лечения, а также малышей, нуждающихся в специальных манипуляциях, которые не могут быть произведены в данном акушерском и/или педиатрическом стационаре, - принимает ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1».

Стоит сказать, что на сегодняшний день учреждения родовспоможения Приморья в числе лучших учреждений России. Так, в апреле 2016 года Приморский краевой перинатальный центр включен в Национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России.

Родильному дому №3 Владивостока присвоен статус медицинской организации третьего уровня. Теперь сюда направляют пациенток с осложненной беременностью и тех, чьи малыши имеют различные пороки развития и нуждаются в оказании специализированной помощи. В прошлом году здесь был открыт дневной стационар, действующий на базе отделения патологии беременности. Он ориентирован на тех будущих мам, чье состояние здоровья позволяет совмещать наблюдение и лечение в условиях медучреждения с пребыванием дома.

Благодаря комплексу мер с начала 2016 года в Приморье показатель младенческой смертности снизился на 20% по сравнению с прошлым годом: с 8,0 до 6,4 промилле на 1000 родившихся. Побывавшая в Приморье осенью 2016 года министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА высоко оценила организацию помощи новорожденным в крае.





БЕСПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Для оптимизации работы приморской неонатологической службы с октября 2016 года официально заработал Краевой неонатальный центр, расположенный на базе ГБУЗ «КДКБ №1». Согласно приказу департамента здравоохранения, в случае появления на свет младенца в тяжелом состоянии в любой точке Приморского края оперативный отдел неонатального центра должен быть об этом информирован. Изначально оказывается помощь на консультативном уровне, затем бригада медиков выезжает на место и забирает ребенка.

- Мониторинг по краю - неотъемлемая часть нашей деятельности, - продолжает Андрей Выхрестюк.­ Только так можно держать руку на пульсе и контролировать происходящее. Но, что и говорить, непредвиденные события тоже случаются. Однако это часть работы, без этого никуда. К примеру, недавний случай. Беременная женщина поехала отдыхать к родственникам в глубинку, и у нее преждевременно начались роды… Но ничего. Направили на место реанимобиль, транспортировали их в ближайшую медицинскую организацию, согласно маршрутизации. В итоге все завершилось благополучно. Малыш здоровенький, мама счастлива. Но, хочу отметить, что когда мы имеем дело с новорожденными, особенное значение имеет транспортировка.

В составе сопровождающей выездной бригады скорой неонатальной помощи обязательно присутствуют врач анестезиолог­реаниматолог­неонатолог, фельдшер или медсестра. А реанимобиль, в котором перевозят деток, оснащен всеми необходимым для оказания экстренной и неотложной помощи маленьким пациентам. Чего стоит только один полнофункциональный высокоэффективный транспортный инкубатор, позволяющий перевозить новорожденных максимально комфортно и с минимальным стрессом.

РАННИЕ ПТАШКИ

- Естественно, перевозка ребенка требует предельного внимания, - акцентирует Андрей Владимирович. - Поэтому в идеале мы стараемся придерживаться правила транспортировки «на себя». То есть сами привезли и сами же занимаемся малышом. И такой принцип сопровождения на всех этапах, безусловно, приносит свои плоды. Что касается непосредственно самой перевозки, то здесь каждый ухаб, каждая неровность на дороге имеет значение. В этом плане очень выручает гидростол, который компенсирует различные наклоны, боковые смещения при перевозке и т.д. Кроме того, каждый наш водитель знает, какую хрупкую жизнь везет. Даже сирену стараемся включать только в самых крайних случаях. Поэтому едем предельно аккуратно. Нельзя не отметить, что важную роль в оказании медицинской помощи жительницам отдаленных районов края также играет санавиация.

Первый этап выхаживания недоношенных детей - это реанимация. Как только ребенок попадает в отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных, за его состоянием круглосуточно следит специально обученный высококвалифицированный медперсонал. У недоношенных и маловесных детей защитные силы организма более слабы и несовершенны. Поэтому главная задача на этом этапе - создать все условия, максимально приближенные к утробе матери. Им проводится внутривенное питание, осуществляются различные виды респираторной поддержки, поскольку их легкие в большинстве своем не расправились и не могут в полной мере обеспечивать организм кислородом, осуществляется специализированная тепловая поддержка и т.д.

Уже после реанимации, когда ребенок набирает определенный вес и начинает справляться с обычными для других малышей функциями, его переводят в палату патологии новорожденных, где он может находиться вместе с матерью в комфортных условиях и день за днем адаптироваться к новой жизни.

Как отметил главный внештатный неонатолог края, в результате всех принятых мер, положительная динамика налицо:

- Мы можем констатировать постепенное снижение неонатальной смертности. И что особенно важно, ежегодно снижается процент инвалидизации недоношенных детей. А это означает, что мы на правильном пути - ведь нам удается не просто спасать новорожденных, но и значительно повышать качество жизни этих детей в будущем.

На верхнем фото: Заведующий Краевым неонатальным центром ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», главный внештатный специалист неонатолог края Андрей ВЫХРЕСТЮК: «Согласно приказу департамента здравоохранения, в случае появления на свет младенца в тяжелом состоянии в любой точке Приморского края оперативный отдел неонатального центра должен быть об этом информирован. Изначально оказывается помощь на консультативном уровне, затем бригада медиков выезжает на место и забирает ребенка».

Марина ШЕСТАКОВА.

Фото автора и из архива ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1».

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.