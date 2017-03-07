Лекарства с приморскими корнями

Лекарственные препараты, биодобавки и функциональные продукты, разработанные учеными ДВО РАН, с трудом, но находят дорогу к потребителям

Приморье издавна славилось своими природными богатствами, в числе которых уникальные растения и морские организмы, способные самым позитивным образом влиять на здоровье человека. Это известные многим женьшень, чага, а также трепанг, морские ежи и водоросли.

Научные сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова (ТИБОХ ДВО РАН) этот список могут существенно расширить. Более 50 лет в институте изучают морские организмы и уникальные объекты флоры Дальнего Востока, выявляя природные соединения с необычной химической структурой и высокой биологической активностью. Результаты исследований используются для создания новых лекарств, медицинских диагностикумов, биологически активных добавок к пище и функциональных продуктов питания. Препараты, выпущенные с использованием активных субстанций, полученных на опытном производстве института, способствуют сбережению здоровья.

ГИСТОХРОМ В ОЖИДАНИИ

- Некоторые из разрешенных к применению лекарственных препаратов довольно хорошо известны и активно продавались по всей стране, - рассказал приморским предпринимателям на заседании бизнес­клуба «Диалоги» директор ТИБОХ ДВО РАН академик Валентин СТОНИК. - В их числе, например, Гистохром для офтальмологии и Гистохром для кардиологии.

Всего было выпущено Гистохрома для офтальмологии около полумиллиона дозировок, и тысячи человек спасли с помощью этого препарата свое зрение. Гистохром показан при кровоизлиянии в глаз любого происхождения, его с успехом применяли при лечении дистрофических заболеваний сетчатки и роговицы, диабетической ретинопатии, при травмах, ожогах и других заболеваниях глаз.

Гистохром для кардиологии оказывает кардиопротекторное действие у пациентов, он применялся при тромболитической терапии инфаркта миокарда, замедляя формирование очага некроза в течение первых 2­3 суток лечения. Тысячи пациентов с помощью комплексной терапии, в которую входил и гистохром, смогли успешно восстановиться после сосудистой катастрофы, коим является инфаркт. Но ученые и врачи теперь говорят о препарате в прошедшем времени, поскольку вот уже почти два года выпуск его не ведется.

- Сейчас, когда мы приостановили производство этого препарата, мы получаем сотни писем с вопросами «почему это произошло и когда он появится вновь?», - рассказал Валентин Стоник. - Между тем выпуск приостановлен лишь потому, что фармацевтический завод, который с использованием подготовленной нами субстанции производил эту лекарственную форму, переехал на новую производственную площадку и вынужден заново проходить все разрешительные процедуры.

У нас в стране эта работа, к сожалению, зачастую занимает несколько лет. Но препарат, который успешно применялся, нужен сегодня и сейчас, а судьба его решается в бюрократических коридорах.

МАКСАР ВЫШЕЛ НА РЫНОК

Другой медицинский препарат, разработанный учеными ТИБОХ, после многолетних трудов недавно появился на фармакологическом рынке. Это МАКСАР - эффективное гепатозащитное средство растительного происхождения, показанное для лечения печени.

Первая партия, поступившая в аптеки Приморского края, была довольно быстро раскуплена. Максар создан на основе веществ из дерева маакия амурская. Препарат обладает гепатопротекторным, желчегонным действием, способствует нормализации нарушенных функций печени. Интересно, что данный препарат назван по начальным буквам фамилий его первых исследователей - Олега Максимова и Альберта Саратикова.

Уникальность препарата состоит в том, что помимо гепатозащитного и антитоксического действия при поражениях печени он значительно понижает уровень холестерина и триглицеридов, являющихся основными источниками жира, циркулирующего в крови. Препарат не уступает по эффективности, а по некоторым параметрам значительно превосходит известные аналоги, представленные на рынке. Способы получения и состав Максара запатентованы ТИБОХ ДВО РАН. Промышленный выпуск удалось наладить благодаря сотрудничеству института с фармацевтической фирмой «Мирфарм».

По словам заместителя директора ТИБОХ ДВО РАН Михаила КУСАЙКИНА, руководство и сотрудники этой фирмы проявили неподдельный интерес к новому препарату и готовность к совместной работе, начало которой можно считать удачным. «На нашем опытном производстве во Владивостоке мы производим лекарственную субстанцию из нашего же сырья, а затем отправляем ее на Обнинскую химико­фармацевтическую фабрику, где изготавливают таблетки».

Правда, в настоящее время сложилась странная ситуация с наличием этого препарата в аптеках Приморского края. Чтобы найти Максар, можно сказать, на родине, нужно постараться. Первые партии в регионе уходят практически с колес, в то время как в европейской части страны жители уже могут использовать результат труда наших ученых.

- С большим трудом нам удалось убедить руководство аптечной сети ООО «Роуз» привезти наш препарат в Приморский край. Мы благодарны им за поддержку, - заметил Михаил Кусайкин.

Впрочем, информация о Максаре появилась и на сайте аптечной сети «Монастырев». Правда, с пометкой - был в продаже в январе. Значит, спрос постепенно формируется, и у тех, кому доктора назначили этот препарат, есть реальный шанс его приобрести. Во всяком случае, он оказался в наличии в десятке московских аптек и нескольких интернет­аптеках.

ПОЛИСАХАРИД ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ

Поскольку с выпуском лекарственных препаратов дело обстоит очень сложно, разрабатываются и продвигаются на рынок они порой десятилетиями, а наука не стоит на месте, предлагая все новые и новые вещества с полезными для здоровья человека свойствами, в институте используют эти наработки для создания биологически активных добавок и функциональных продуктов питания. Их путь к конечному потребителю значительно короче, тем более что на данном направлении за учеными ТИБОХ ДВО РАН закреплена пальма первенства - рецептура широко известных Уссурийского бальзама и безалкогольных бальзамов «Гербамарин» некогда была разработана именно здесь.

Сегодня на опытном производстве института выпускают биологически активную добавку к пище Фуколам. Это полисахарид из морских водорослей. Он способствует поддержанию оптимального уровня холестерина, нормализует состав крови и предотвращает образование тромбов, поддерживает иммунную систему, оказывает содействие организму в борьбе с симптомами атеросклероза.

Как рассказала индивидуальный предприниматель и помощник заместителя директора института Ада КАМНЕВА, этот БАД выпускается во Владивостоке и его можно купить в некоторых приморских аптеках. Пользуются также популярностью функциональные продукты питания, произведенные на основе научных разработок ТИБОХ, например, медовая композиция с экстрактом морского ежа «Золотой Рог». Она содержит богатый набор биологически активных веществ и, по мнению производителей, позволит значительно улучшить функциональное состояние центральной нервной системы. Сироп «Марилайф», в состав которого входит целый букет морских природных соединений и биологически активных веществ, выделенных из уникальных лекарственных растений Дальнего Востока, пока проходит стадию апробации.

В прошлом году ученые представили разработку шоколада, замедляющего старение. В привычное лакомство были добавлены экстракт лимонника, вытяжка из морских ежей. Такой комплекс замедляет процессы старения и оказывает положительное действие на метаболические процессы, что способствует долголетию. По словам Ады Камневой, эксперименты с шоколадом продолжаются в содружестве с компанией «Приморский кондитер», где было отлито несколько партий шоколада с добавками из морского ежа, гребешка и красной икры. В этом году на суд потребителей планируется вынести новый шоколад, в который будут введены полезные субстанции из морепродуктов, приготовленные на опытном производстве института.

И все­таки к этой работе ученые относятся как к прикладной, позволяющей в том числе решать финансовые проблемы ради главного - научного поиска новых природных соединений с необычными свойствами. В институте с сожалением констатируют, что ограниченные возможности опытного производства не позволяют самим производить лекарственные препараты в промышленных масштабах.

- Конечно, хорошо было бы иметь производство готовых лекарственных форм на Дальнем Востоке, - считает Валентин Стоник. - И площадей нашего опытного производства было бы достаточно. У нас есть небольшой таблеточный аппарат, аппарат для изготовления капсул, правда, невысокой производительности. Но для того чтобы открыть масштабное производство, необходимо дооборудование, и прежде всего - нужна ампульная линия (стоимостью порядка миллиона долларов). Понятно, что в условиях нынешнего финансирования науки - это нереальная сумма. Поэтому готовые лекарственные препараты пока производятся далеко за пределами Дальнего Востока. Крупные фармацевтические компании с удовольствием покупают наши субстанции.

…Фармацевтического производства в Приморском крае практически нет. Краевая программа развития здравоохранения до 2020 года не предусматривает создания здесь фармпредприятий, да и, по большому счету, наверное, не должна этого делать. Развернуть выпуск необходимых людям лекарств и биологически активных добавок с приморскими корнями, скорее, дело бизнеса, способного на паритетных началах сотрудничать с наукой. Возможно, Закон о Свободном порте Владивосток станет своеобразным стимулом появления в регионе фармацевтического кластера, о котором с такой заинтересованностью говорят наши ученые. Во всяком случае, крепкая научная основа в виде уникальных разработок и патентов для этого имеется.

Ирина БАРАННИК.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.