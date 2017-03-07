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ВИЧ не щадит ни умных, ни богатых
Ранняя диагностика инфекции и грамотная профилактика - залог сохранения здоровья
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире живет более 42 млн человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. При этом ежедневно эта цифра увеличивается. В рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 20132020 годы уделяется большое внимание профилактике этого заболевания. Корреспондент «Журнала Здоровья» побеседовала со специалистами ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2», Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, чтобы напомнить читателям о важности своевременной диагностики.
По состоянию на начало года в Приморском крае выявлено более 14,5 тысяч ВИЧинфицированных (начиная с 1989 года). В крае на сегодняшний день проживает более 9000 человек с ВИЧинфекцией (480,2 случая на 100 тысяч населения). По распространенности ВИЧинфекции на первом месте находится Находка, на втором - Артемовский городской округ, на третьем - Уссурийский городской округ, пятое место занимает Владивосток.
За 2016 год в Приморье впервые выявлено более 1200 человек с ВИЧинфекцией. Отмечен незначительный (на 1,9%) рост показателя заболеваемости по сравнению с 2015 годом. Больше всего впервые выявлено ВИЧинфекции в возрастной группе 3040 лет. За прошедший год в крае родилось 147 детей от ВИЧположительных матерей. Всего же в крае (начиная с 1989 года) родилось 1452 ребенка от ВИЧположительных женщин, из них диагноз «перинатальная ВИЧинфекция» был выставлен 103 детям.
Заразиться ВИЧинфекцией в наше время может кто угодно, вне зависимости от возраста и социального положения. К сожалению, многие люди, живущие с ВИЧ, долгое время могут не догадываться об этом. У некоторых из них даже нет никаких симптомов, то есть вирус может не проявлять себя годами. Некоторые о своем диагнозе узнают совершенно случайно. Как отмечает заведующий отделом методической и профилактической работы Центра СПИД Илья КРАВЦОВ, миф о том, что заразиться ВИЧ могут люди исключительно из социально неблагополучной группы населения, по факту не имеет ничего общего с реальным положением дел.
- ВИЧ - это болезнь не только асоциальных слоев общества, - рассказывает Илья Кравцов. - И это нужно сегодня четко осознавать. В обычном восприятии многих носители такого заболевания - зачастую опустившиеся на самое дно жизни люди. А это далеко не так. Вирус иммунодефицита человека - болезнь не только асоциальных личностей. Поверьте, что даже у внешне благополучного человека могут быть свои скелеты в шкафу. Был у нас недавно такой случай: молодая девушка влюбилась, получила свой первый сексуальный опыт и… через какоето время узнала, что ВИЧинфицирована. Или другой пример: мужчина в очень почтенном возрасте, образцовый семьянин, с женой половой жизнью давно не живет, всегда старался придерживаться правил здорового образа жизни, наркотики никогда не употреблял, занимался спортом… Откуда у него ВИЧ? Но, увы, анализы не обманешь. Начинаем с ним откровенно разговаривать, и выясняется, что не так все прекрасно было в его молодые годы...
- Непросто все и с «бывшими» наркоманами. Многие из них уже давно ничего не употребляют, у них налаженный быт, дом, семья. Они ведут нормальный образ жизни и, даже, возможно, не вспоминают о своем бурном прошлом. А потом проходят формальное, на их взгляд, обследование для галочки, и вдруг оказывается, что у них ВИЧ. И такое бывает. А человек при этом думал, что он абсолютно здоров, - продолжает Илья Кравцов. - Как специалисты мы часто слышим очень похожие по своей сути истории ВИЧзаболевших. Человек жил, работал, все у него было хорошо. Но вот случается кризис, и он идет, что называется, вразнос. Или, например, происходит какойто разлад в семье, и он сгоряча решает «отомстить» своей второй половинке… А в результате - ВИЧ. При этом долгие годы человек может даже не проверяться, думая, что все в порядке. В этомто и заключается самое страшное: ярко выраженного лица у этой болезни нет. И заразиться ей может кто угодно: мужчины, женщины, дети, подростки, представители любых профессий и люди любого возраста.
По данным специалистов Центра, сегодня есть немало ВИЧносителей - это люди, реализованные в социуме и с виду вполне успешные. Среди инфицированных есть и студенты, и бизнесмены, и врачи, и учителя…и этот список можно продолжать до бесконечности. К сожалению, природа вируса такова, что заболевшие могут выявляться, в том числе, и спустя многие годы.
- Часто мы, врачи, сталкиваемся с таким мнением, что если ВИЧ не был выявлен сразу, значит, он и не проявится никогда. Но правда жизни состоит в том, что ВИЧ не исчезает и не проходит бесследно, он может дать о себе знать даже спустя десятилетия… И что самое печальное, находясь в неведении, человек не только теряет драгоценное время, но и продолжает заражать других, зачастую самых дорогих для него людей, - заключает врач.
Единственный достоверный способ узнать о наличии у себя ВИЧинфекции - это пройти тестирование. Ранняя диагностика ВИЧ позволяет выявить заболевание на начальной стадии до развития сопутствующих инфекций и вовремя начать лечение («лечение как профилактика»), а также снизить риск передачи ВИЧ половому партнеру, будущему ребенку при планировании беременности, увеличить продолжительность и сохранить качество жизни.
- На самом деле диагностика и терапия ВИЧинфекции за последние несколько лет ушли далеко вперед, - отмечает заведующая лечебнопрофилактическим отделом Светлана ЕРМОЛИЦКАЯ. - В настоящее время существует очень эффективная антиретровирусная терапия, которая позволяет переводить ВИЧинфекцию в разряд хронических вирусных инфекций. То есть это то, с чем можно жить неопределенно долго: 10, 20, 30 лет и более. Но при этом нужно отметить, что многие не понимают разницу между ВИЧ и СПИД, путая, и нередко сопоставляя эти понятия. ВИЧ - это прогрессирующее вирусное заболевание иммунной системы, приводящее к ослаблению иммунной защиты от опухолей и инфекций.
Стадия ВИЧинфекции, при которой изза снижения иммунитета у человека появляются вторичные инфекционные или опухолевые заболевания, называется синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). СПИД - это терминальная, последняя, стадия ВИЧинфекции, - продолжает доктор. - Период от инфицирования вирусом иммунодефицита человека до развития СПИД длится в среднем от 9 до 11 лет. Так вот, ВИЧ не всегда «перерастает» в СПИД. И, соответственно, чем раньше вирус выявлен, тем больше шансов сохранить человеку качество жизни и не допустить прогрессирование заболевания. Поэтому защита себя и своих близких от ВИЧ - основная задача любого здравомыслящего человека. И помните, что основные пути передачи вируса - это незащищенный половой контакт, употребление наркотиков, от матери к ребенку во время беременности и родов, а также при кормлении грудью.
Учитывая значимость проблемы, на территории Приморского края в последние годы проводится масштабная профилактическая информационная работа. Специалисты ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» (Центр СПИД) постоянно организовывают просветительскую работу с населением по вопросам ВИЧ/СПИД.
По словам заместителя главного врача ГБУЗ «ККБ №2», руководителя Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Лидии СКЛЯР, большинство пациентов, состоящих на диспансерном учете и выполняющих все предписания врача, продолжают вести социально активный образ жизни, не выпадая при этом из привычного окружения. Кроме того, с каждым годом все больше ВИЧинфицированных женщин становятся матерями. А благодаря применению самых современных и усовершенствованных профилактических программ вероятность рождения ВИЧинфицированных детей снизилась до двух процентов. Но, несмотря на улучшение качества медпомощи в части проблемы вируса иммунодефицита человека, врачи не устают напоминать, что самая лучшая защита - это профилактика.
Марина ШЕСТАКОВА.
Фото предоставлено Центром СПИД.
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