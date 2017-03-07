Сколько неприятностей доставляют расширенные вены! «Ничего, это всего лишь варикоз», - произносят женщины со вздохом, натягивая надоевшие за зиму джинсы вместо короткой юбки. Мужчины меньше обеспокоены своей внешностью, они варикозную болезнь, как водится, не замечают. До поры до времени.

- Люди боятся умереть от рака и СПИДа, а умирают от заболеваний сердца и сосудов. Тромбоз - не менее серьезное заболевание, чем инфаркт или СПИД, о котором многие только слышали, но если СПИДа панически боятся, то к закупорке вен многие относятся пренебрежительно. И пока снимают боль и тяжесть в ногах мазями и теплыми ванночками, болезнь прогрессирует, - говорит главный сосудистый хирург Приморского края, доктор медицинских наук, профессор Виктор РАПОВКА. - В варикозно расширенных венах зачастую образуются тромбы, которые, отрываясь и с током крови попадая в сосуды, снабжающие кровью легкие, закупоривают их. Возникает тромбоэмболия легочной артерии. Это уже угроза не только здоровью - жизни. Вот почему с варикозом необходимо бороться, не дожидаясь осложнений.

КОГО ЛЮБИТ ВАРИКОЗ

- Варикозное расширение вен - заболевание отнюдь не редкое. Но почему одним удается его избежать, а другим нет?

- Варикозное расширение вен на ногах, которым, судя по статистике, страдает более половины населения земного шара - это расплата человечества за прямохождение. А вот почему одним удается избежать варикозной болезни, а другим нет, однозначно ответить сложно. Но не последнюю роль играет наследственная предрасположенность. Если у ваших родителей или бабушек­дедушек есть варикозное расширение вен, то эта неприятность могла передаться и вам. У некоторых людей соединительная ткань, которая укрепляет стенки вен, ослаблена от рождения. В результате пораженная вена начинает расширяться, стенка ее истончается, и малейшая травма может привести к тяжелому кровотечению.

От варикозной болезни не застрахован никто - ни молодые, ни пожилые, ни мужчины, ни женщины. Но у женщин она встречается чаще. Виновны в этом женские половые гормоны, эстрогены, которые приводят к расслаблению эластичной мембраны венозной стенки. Во время беременности, когда вырабатывается большое количество эстрогенов, как правило, появляется варикозное расширение вен. После родов, когда гормональный фон нормализуется, оно уменьшается или вовсе исчезает, но это бывает в редких случаях. Но настоящий бич для вен - заместительная гормональная терапия и гормональные противозачаточные таблетки. Гормоны не только расслабляют венозную стенку, но и сгущают кровь, что повышает риск образования тромбов. Поэтому, чтобы снять этот риск, необходимо периодически принимать флеботоники - по месяцу 4 раза в год.

Другие причины развития варикозной болезни - сидячая или связанная с длительным стоянием на ногах работа, многочасовые просиживания перед телевизором, травма, длительный постельный режим, частые авиаперелеты и поездки в автомобиле. Обездвиженность мышц голени нарушает правильную циркуляцию крови и приводит к варикозной болезни.

КОГДА ПОРА К ДОКТОРУ

- Появление каких симптомов должно насторожить и указать на то, что пора показать ножки доктору?

- Существует 6 стадий варикозной болезни - от появления на ногах сосудистых «звездочек» до возникновения трофических язв. И хотя сосудистые «звездочки» - больше косметическая проблема, это сигнализирует о склонности к варикозу. А если вы относитесь к группе риска, ощущаете тяжесть в ногах, заметили явное, видимое глазом изменение сосудов, отечность ног, то это уже повод обратиться к доктору - флебологу или сосудистому хирургу. Понадеявшись, что все само как­нибудь рассосется, можно очень быстро пройти все стадии болезни и оказаться на больничной койке между смертью и спасительным скальпелем хирурга.

КАК ЛЕЧИТЬ БУДЕМ?

- Допустим диагноз поставлен, а как лечить будем?

- Прежде всего, это прием флеботропных препаратов, повышающих тонус венозной стенки и понижающих свертываемость крови, и ношение компрессионного трикотажа (гольфы, чулки, колготки). И хотя завязавшиеся на венах узлы от такого лечения не исчезнут, но зато и новые не появятся. К сожалению, без хирургического лечения можно лишь затормозить развитие болезни. Хотя семидесятилетней бабушке операцию можно и не делать. Ношения эластичного бинта будет вполне достаточно. Это позволит улучшить качество жизни.

Пациенты часто просят меня порекомендовать им те или иные широко рекламируемые мази и гели, применение которых якобы полностью ликвидирует варикозные вены и сосудистые сетки. На самом деле это обычная недобросовестная реклама. Биодоступность мазей минимальна, и действуют они лишь на поверхностные слои кожи. Хотите мазать? Купите обычный детский крем. Эффект будет тот же самый - кожа станет более эластичной и гладкой, а скрыть косметический дефект поможет тональный крем.

Что касается рекомендаций ношения компрессионного трикотажа, то больные это воспринимают едва ли не в штыки. Многих ужасает необходимость носить его каждый день. Но эластичные изделия при варикозном расширении вен - это все равно, что костыли для безногого.

- Да, но чулки и колготки в жару…

- В тропиках, в жару их можно заменить таблетками. А когда летите в тропики, на время полета наденьте эластичные чулки. Эластичная компрессия при варикозной болезни является обязательной, но носят ее - по ситуации. В Европе во флебологических центрах есть такая установка: 60% успеха в лечении варикозной болезни - это эластичная компрессия. А все остальное, включая таблетки, помогает, конечно, но не срабатывает.

ОПАСНАЯ «ПРОБКА»

- По каким признакам человек может заподозрить образование у него тромбоза подкожной вены?

- При возникновении на фоне варикозной болезни такого осложнения, как тромбоз подкожной вены, в месте образования тромба отмечается резкое покраснение и появляется плотный болезненный желвак. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу. В качестве лечения будет назначена антикоагулянтная терапия и эластичное бинтование конечности. Если воспалена вена голени ниже коленного сустава, лечение амбулаторное. Если воспаление начнет распространяться выше колена - до середины бедра, то это показание к срочной госпитализации. При развившемся тромбозе главное - предотвратить легочную эмболию.

Помимо венозного тромбоза, существует проблема тромбоэмболических осложнений и при других ситуациях. К примеру, больной после операции вынужден длительно находится на койке. После костно­пластических операций, операций по замене суставов, в случаях иммобилизации (обездвиживание) конечностей - после операций, травм, переломов - возникает угроза тромбозов даже в неизмененных венах. Потому что происходит выключение из работы мышечной помпы - кровь не оттекает, застаивается в венах, что приводит к развитию пристеночного тромбоза и формированию тромботических масс.

Поэтому после хирургического вмешательства рекомендуется как можно раньше поднимать больного с постели. Чем раньше он начнет ходить, тем меньше риск тромбоза. Либо надо заниматься профилактикой, а это, прежде всего, использование госпитального трикотажа либо бинтование конечностей.

Второй момент профилактики тромбоза - применение антикоагулянтов (разжижающие кровь препараты) - как до операции, так и после нее, пока больной не начнет ходить.

После пластики тазобедренного сустава в 60% случаев развивается тромбоз глубоких вен даже при здоровых неизмененных венах. Отек ноги - это проявление тромбоза. Поэтому все травматические больные обязательно получают антикоагулянты и эластичный трикотаж.

«ВЕНОЗНАЯ» ПРОФИЛАКТИКА

- Виктор Григорьевич, краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» уделяет большое внимание профилактике заболеваний. Что порекомендуете в качестве мер профилактики варикозной болезни?

- Гарантированных методов профилактики варикозной болезни не существует. Прежде всего, необходимо устранить факторы риска. То есть сбросить лишний вес, отказаться от приема гормональных контрацептивов, заниматься плаванием, кататься на велосипеде и вообще использовать любую возможность подвигаться. Хорошо применять контрастный душ, чередовать теплую воду с прохладной. Гладкие мышцы стенок вен сокращаются при прохладной температуре и тем самым тренируются. Хороши любые активные движения: сгибания и разгибания в голеностопном суставе, вращение стопой, шевеление пальцами и т.п. Венозная система любит сокращение мышц бедра и голени, поэтому даже сидя желательно делать любые доступные движения ногами.

С точки зрения профилактики венозного застоя не так уж плоха американская привычка закидывать ноги на стол. На работе это, конечно, делать неудобно, то дома обязательно давайте ногам отдохнуть, потому что такая поза идеальна для оттока венозной крови.

Если по роду профессии приходится долго сидеть или стоять, рекомендую надевать компрессионный трикотаж. Даже при здоровых венах. К примеру, хирурги обязательно надевают компрессионные гольфы или чулки на время операций, и это помогает сохранить ноги в порядке.

Тем, кому предстоит длительный авиаперелет, во время полета нужно обязательно делать упражнения для ног. А тем, у кого имеется варикозное расширением вен, надевать на время полета эластичные гольфы или чулки. Кроме того, я рекомендую всем, даже если вены в полном порядке, за 2 часа до полета принять пару таблеток детралекса.

В качестве медикаментозной профилактики (если человека ничто не беспокоит) никакие препараты не нужны, но необходимо помнить, что после посещения сауны, бани, занятий спортом, когда человек сильно потеет, нужно компенсировать потерю жидкости. Потеря жидкости приводит к сгущению крови и увеличивается риск развития тромбоза.

Что же касается профилактики тромбозов, то не ждите этого осложнения, а своевременно лечите варикозную болезнь.

На фото: Профессор Виктор РАПОВКА – член Европейского общества сосудистых хирургов, Азиатско-Тихоокеанского общества торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, Ассоциации флебологов России, Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России. В 2001 году сделал первую в Приморье операцию аортокоронарного шунтирования.

Ирина ПЕТРОВА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.