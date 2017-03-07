Подозрение на онкологию

Ранняя диагностика и своевременное лечение позволяют вывести онкологические заболевания из числа фатальных

Ежегодно примерно полумиллиону россиян ставят диагноз рак, порядка 280 тысяч из них ежегодно умирают из­за этой болезни, что практически в 10 раз выше смертности при ДТП. Но вероятность летального исхода заметно снижается, если рак своевременно распознан и начато соответствующее лечение. Однако около 43% больных приходят к онкологу на поздних стадиях заболевания, когда помочь им практически невозможно.

Самыми распространенными онкологическими заболеваниям в Приморье являются рак легких, рак кожи и рак молочной железы. У мужчин три первых места занимают рак легких, рак предстательной железы и рак кожи. У женщин - рак молочной железы, рак кожи и рак шейки матки.

БЕРЕГИСЬ ОТ РАКА СМОЛОДУ

- В Приморье ситуация с выживаемостью при онкологических заболеваниях - одна из худших в стране. Рост заболеваемости раком составляет 5­7%, и мы просто не успеваем «переваривать» такие объемы пациентов - не хватает ни кадров, ни оборудования, - говорит главный онколог Приморского края, заместитель главного врача Приморского краевого онкологического диспансера Людмила ГУРИНА. - Главные причины роста смертности от злокачественных новообразований - позднее выявление заболевания и нездоровый образ жизни.

Более 30% случаев заболеваний раком обусловлены такими факторами риска, как курение, избыточный вес, недостаточная физическая активность, беспорядочные половые связи, которые приводят к заражению вирусом папилломы человека и вызывают у женщин рак шейки матки.

Рак легкого по числу заболеваний стоит у нас в крае на первом месте - ежегодно это тысяча новых больных. А причина рака легкого - курение. Некурящие люди, вдыхающие дым табака (пассивное курение), также имеют повышенный риск.

Курение вызывает рак полости рта и глотки, нижней губы, мочевого пузыря, почки, способствует развитию рака шейки матки, молочной железы, предстательной железы. А недавние исследования показали, что курильщики на 30­40% чаще, чем некурящие, умирают от рака толстой кишки. Дело в том, что при сгорании табака в легкие попадает множество токсических смол и канцерогенных веществ. Всасываясь в кровь, они вредно влияют на внутренние органы.

Принято считать, что рак - болезнь людей пожилых. Действительно некоторые виды злокачественных новообразований в возрасте старше 60­70 лет встречается в десятки раз чаще, чем у молодых. Отсюда можно сделать вывод: бороться с онкологическими заболеваниями следует начинать смолоду. Здоровый образ жизни в ранние годы жизни значительно уменьшает риск раковых заболеваний в более поздней возрасте.

РАНЬШЕ ВЫЯВИШЬ - ЛЕГЧЕ ВЫЛЕЧИШЬ

Ежегодно в Приморье выявляется около 10 тысяч страдающих или имеющих предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Помочь сохранить здоровье жителям края помогают государственные программы, которые предусматривают диспансеризацию и профилактический осмотр, в том числе региональная программа развития здравоохранения Приморского края. А чтобы напомнить людям об опасности этого смертельного заболевания, в рамках Всемирного дня борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, по всей территории края на протяжении десяти дней проводятся различные мероприятия - лекции, демонстрации видеороликов, дни открытых дверей и т.д. Они направлены на своевременную профилактику, выявление раковых заболеваний и информированность населения об этом недуге.

«Подобные акции в нашей поликлинике уже стали доброй традицией, - говорит заведующая отделением профилактики Владивостокской поликлиники №1 Светлана БЕЗУГЛАЯ. - Учитывая пожелания работающего населения, мы проводим Дни открытых дверей по субботам. Причем организуем эти мероприятия таким образом, чтобы люди могли пройти необходимые обследования, сдать анализы и получить консультацию узких специалистов без долгого ожидания в очередях. К слову, борьбу против рака ведем не только во время декадника, а постоянно. Чтобы пройти скрининг на наличие онкозаболеваний, пациенту, прикрепленному к нашей поликлинике, достаточно обратиться хирургу, гинекологу или в отделение профилактики для получения направления на обследование».

«Слово «скрининг» переводится как «просеивание», - поясняет Людмила Гурина. - Для примера возьмем скрининг рака молочной железы - маммографию. Представьте себе сито, через которое надо «просеять» всех женщин в возрасте от 39 до 70 лет. Здоровые - проскочат сквозь сито, а оставшиеся - это женщины с подозрением на рак молочной железы. Их направят на более углубленное обследование - УЗИ, биопсию подозрительного участка…»

Маммографию - метод обследования молочных желез с помощью рентгеновского излучения - применяют для выявления мелких образований, то есть тогда, когда вероятность излечения особенно высока. Делается она раз в 2­3 года, но женщинам с высоким риском рака молочной железы рекомендуется проходить маммографические обследования чаще, чем прочим. Тем, кто не достиг 40 лет, маммографию заменяют ультразвуковым сканированием.

По данным медицинской статистики, около 97% женщин, обратившихся за медицинской помощью на начальных стадиях заболевания, излечиваются полностью, в большинстве случаев без хирургического вмешательства. Но проблема в том, что заболевание на ранних стадиях протекает практически бессимптомно, а значит, ведущее значение приобретают его профилактика и ранняя диагностика.

АНАЛИЗЫ НА РАК

После 40 лет, когда риски онкологических заболеваний возрастают, в плановый скрининг входят анализы на специфические онкомаркеры. Для этого берется кровь из вены: у женщин в возрасте 40­65 лет - на определение онкомаркера СА­125 (тест на рак яичников), у мужчин 50­65 лет - онкомаркера PSA (тест на рак предстательной железы).

Суть метода в том, что любая опухоль посылает о себе сигнал, который можно обнаружить в сыворотке крови. Онкомаркеры - это белки, которые опухолевые клетки производят гораздо интенсивнее, чем здоровые. А так как опухолевые клетки продуцируют и выбрасывают в кровь онкомаркеры с момента возникновения заболевания, данная диагностика является одним из способов раннего обнаружения рака. Правда, повышенный уровень онкомаркера не обязательно свидетельствует о наличии рака, но является основанием для более детального обследования.

Мазок по Папаниколау, цитологический мазок, Пап­тест - синонимы и обозначения одного и того же анализа, который оценивает состояние шейки матки. Проводят его, чтобы выявить изменения структуры ее эпителия и появления в нем атипичных клеток. Тест позволяет выявить предраковые состояния, которые при своевременно начатой терапии успешно излечиваются. Проблема в том, что предраковые состояния шейки матки могут быть бессимптомными, и пока найдется повод для обращения женщины к врачу, у нее может быть уже запущенная стадия.





Кровь при дефекации может свидетельствовать о серьезном заболевании, начиная от анальной трещины и заканчивая злокачественным новообразованием в кишечнике. Однако на ранних этапах патология часто развивается без явных симптомов, и заметить скрытое кровотечение бывает сложно. Поэтому плановый скрининг включает исследование кала на срытую кровь методом иммунохроматографического теста. С помощью этого анализа можно обнаружить в кале мельчайшие примеси крови и диагностировать заболевания в начальных фазах, что крайне важно при подозрении на онкологию. По словам Людмилы Гуриной, если выявлять на ранней стадии полипы, аденомы, доброкачественные новообразования толстой кишки и своевременно их удалять малоинвазимными методами, человек никогда не заболеет раком толстой кишки.

К слову, все перечисленные выше скрининговые методы включены в программу диспансеризации.

МОБИЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Более полутора лет колесит по дорогам Приморья медицинский автопоезд «Забота». Главная цель социального проекта, созданного по инициативе губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, - сделать доступнее высококвалифицированную медицинскую помощь для жителей приморской глубинки. Пройти обследование, сдать анализы, получить консультацию специалиста, а при необходимости - и направление на лечение теперь может каждый вне зависимости от места проживания. При этом всю медицинскую помощь при наличии полиса ОМС жители края получают бесплатно.

Учитывая рост числа онкозаболеваний начиная с 2017 года в состав медицинского автопоезда включены врачи­онкологи, а 1 февраля мобильная поликлиника отправилась в свой первый в этом году рейс - в Хасанский и Уссурийский районы.

Самые распространенные виды рака в России среди мужчин:

1. Рак легких (19% от всей онкологии). Профилактика: не курить.

2. Рак предстательной железы (12% от диагностированного количества случаев). Спровоцирован чаще всего сидячим образом жизни и неправильным питанием.

3. Рак кожи. Профилактика: реже подвергаться прямому воздействию солнечных лучей.

Самые распространенные виды рака в России среди женщин:

1. Рак молочной железы (20% от общего количества онкологических заболеваний). Профилактика: не реже 2 раз в год обследоваться у маммолога. Этот тип рака относительно легко излечим - главное: распознать его на ранних стадиях.

2. Рак кожи (16% от всех случаев онкологии). Профилактика: реже подвергаться прямому солнечному излучению и посещать солярий.

3. Рак шейки матки (13% от всех случаев онкологии). Профилактикой являются вакцинация против папилломавируса у девочек, еще не начавших половую жизнь, и регулярные - раз в полгода или раз в год - осмотры у гинеколога.

Ирина ПЕТРОВА.

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"Журнал здоровья", N1, март, 2017.