Прививки для всех и каждого

В национальный календарь профилактических прививок, принятый в России, входят 12 основных инфекций. Это туберкулез, гепатит В, пневмококковая инфекция, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, паротит, краснуха, грипп, гемофильная инфекция. Вакцинация от них оплачивается из федерального бюджета, так называемое приложение №1.

Надо сказать, что список этот не намного меньше, чем в развитых странах, к тому же он довольно часто пересматривается (последний раз в 2014 году), и расширяется.

- Есть еще приложение №2, это календарь по эпидемическим заболеваниям, - рассказывает Евгения Воробьева, заведующая краевым центром вакцинопрофилактики. - На каждой территории есть свои эпидемические заболевания, которые встречаются наиболее часто. У нас в Приморье это клещевой энцефалит. Есть в России территории, где большую угрозу представляют лептоспироз, сибирская язва, туляремия. Согласно санитарным правилам, должно быть привито не меньше 95% населения для того, чтобы сформировать защиту против той или иной инфекции. У нас ежегодно охват прививками составляет 95% населения, по отдельным видам инфекций 96­97%. Вакцинопрофилактике в крае уделяется серьезное внимание.

Жители Приморья много путешествует, посещая страны Азии, где контактируют с непривитыми людьми, получают инфекции от укуса насекомых, животных. Специалисты центра советуют активным путешественникам готовиться к таким поездкам.

- Если ты едешь в ту или иную страну, то следует заранее сделать необходимые прививки, - говорит Евгения Анатольевна. - У нас уже был случай кори, которую привезли из Гонконга, был даже в 2010 году случай полиомиелита. Многие привозят желтую лихорадку из Юго­Восточной Азии, поэтому нужно в первую очередь себя защитить. Каждый из нас не может точно знать, как он перенесет ту или иную инфекцию. Вдруг в тяжелой форме? Особенно нужно позаботиться о детях, которые должны получить минимальный спектр профилактических прививок. А у нас молодые родители с грудным ребенком едут отдыхать в Азию - и малыш не защищен никакими прививками!

Да, говорят, что весь мир путешествует. Но не стоит забывать, что весь мир прививается. В развитых странах отсутствие прививок у детей считается плохим тоном. Дети, которые вовремя прививаются, имеют льготы, например, в оплате за детский садик, страховку. Причем перечень болезней, от которых появляются вакцины, с каждым годом расширяется.

Так, в 2018 году, по мнению Евгении Воробьевой, возможен очередной пересмотр национального календаря прививок, и на очереди стоят такие инфекции, как ветряная оспа, ротавирусная инфекция и вирус папилломы человека. Во многих странах их уже прививают, они входят в национальные календари прививок.

- Прошлым летом в Приморье было много ротавирусной инфекции в Находке и Ливадии, дети ее тяжело переносили, можно ли предупредить эту инфекцию? - интересуемся у заведующей центром.

- Эта инфекция вызывает обезвоживание организма, и опасна для жизни. Сейчас можно сделать прививку от нее на платной основе, - отвечает Евгения Анатольевна и добавляет. - Обратите внимание: прививки из национального календаря обеспечивает федеральный бюджет, они получают государственную поддержку. Приложение №2 обязаны обеспечивать субъекты федерации. В частности в Приморье закупались вакцины против клещевого энцефалита, гепатита А, пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, комбинированные вакцины против коклюша, столбняка, полиомиелита. Против сибирской язвы закупали вакцины в прошлом году. Особое внимание уделяется вакцинации групп риска. Но есть группа вакцин, которые любой желающий может оплатить из собственных средств. Многие предприятия оплачивают вакцинацию своих сотрудников. В частности, активно идет вакцинация против клещевого энцефалита и гриппа.

Прививка не дает гарантии, что человек не заболеет, скажем, гриппом, но она дает 100­процентную гарантию, что болезнь пройдет в легкой форме и без осложнений. В последнее время стало много эффективных вакцин, в том числе отечественного производства, от различных инфекционных заболеваний.

- Какие вы бы отнесли к наиболее актуальным?

- Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает смертельно опасное заболевание - рак шейки матки. От этого вируса только в России каждый год умирает 17 тыс. женщин. На сегодня это главная причина смерти молодых женщин от 15 до 39 лет. Если в вашей семье есть девочка старше 9 лет, я призываю сделать ей эту прививку от онкогенных типов ВПЧ. Наша задача - привить подростка до начала полового созревания, до полового дебюта. Эта прививка будет защищать человека всю жизнь.

Наталья ДЕКА.

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"Журнал здоровья", N1, март, 2017.