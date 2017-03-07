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Защити малыша прививкой
Прививки от самых разных болезней сегодня стали обыденными. Самые первые ребенку делают еще в роддоме, следующие - в поликлинике по месту жительства. Но тут начинаются сложности: есть дети, которым прививки противопоказаны. Есть взрослые, которые не доверяют тем вакцинам, которые им бесплатно предлагает поликлиника. Они предпочитают дорогие и импортные вакцины. Есть люди, которые хотели бы сделать дополнительные прививки, не входящие в обязательный бесплатный перечень, потому что собираются путешествовать по странам АТР, где совсем другие инфекции.
Все они во Владивостоке приходят в Центр вакцинопрофилактики на ул. Черемуховой, 11. Здесь в понедельник и четверг принимают детей, а по вторникам и средам - взрослых. В светлом и уютном помещении хорошо чувствуют себя дети и взрослые.
На качели катается двухлетний Саша. Его мама Екатерина говорит, что семья собирается на Филиппины надолго, по меньшей мере, на полгода, поэтому надо сделать и ребенку, и взрослым прививки.
- Медицина в этой стране очень отличается от российской, а тропических болезней там довольно много, - говорит Екатерина. - Поэтому мы хотим хоть немного обезопасить семью от неприятностей.
- У нас сложная ситуация, - сетует мама Софии. - Девочке четыре года, она часто болеет простудами, и получается, что у нее сплошные медотводы по прививкам, и все возрастные сроки пропущены. Мне нужно выходить на работу, а ребенка отдавать в садик, но куда же мы пойдем без прививок? Мы решили проконсультироваться у специалистов, и нам пообещали составить индивидуальный план вакцинации.
Краевой центр вакцинопрофилактики работает уже 24 года. Региональная программа развития здравоохранения нацелена на всестороннюю профилактику заболеваемости жителей Приморья. Как пояснила Евгения Воробьева, заведующая центром, изначально он создавался для того, чтобы вакцинировать детей с нарушенным состоянием здоровья. На базе краевой детской больницы был стационар на 5 коек, здесь малыши проходили необходимое обследование, по результатам его делали прививки и уезжали домой.
В наше время появляются новые, современные и более безопасные вакцины, поэтому спектр противопоказаний с каждым годом сужается. Прежде чем сделать прививку, в Центре вакцинопрофилактики дети проходят серьезное обследование: лабораторные анализы, УЗИ почек и органов брюшной полости. Их консультируют узкие специалисты, и только после этого педиатр решает вопрос о вакцинации. Любой желающий может прийти в Центр вакцинопрофилактики на консультацию, но, конечно же, надо принести с собой медицинскую карту.
Около 10 тысяч человек каждый год делают прививки от разных болезней. А как же тогда относиться к протестным публикациям, которых немало на просторах Интернета?
- Скажем так: антивакцинная компания началась с момента появления первой вакцины, - говорит Евгения Анатольевна. - В начале ХVII века были сделаны первые прививки против оспы, и тут же раздались голоса тех, кто против. Но факт есть факт - массовых эпидемий оспы сейчас нет. Те отрицательные отзывы, что можно прочесть в Интернете, ничем серьезным не подкреплены. И вредные вещества, которыми нас пугают, входят в состав вакцины в ничтожнейших дозах. И смертельных случаев в Приморье нет. Да, был тревожный случай в Яковлевском районе, но он связан с тем, что медработники неправильно прочитали инструкцию к препарату. Дети попали в больницу, но все, слава Богу, живы.
Надо четко осознавать, что мы живем в век вакциноуправляемых инфекций. К примеру, как только родители начали отказываться от прививки АКДС (адсорбированная коклюшнодифтерийностолбнячная вакцина), врачи стали видеть рост заболевания коклюшем. А ведь это серьезная и мучительная болезнь. Или в 2010 году стали отказываться от прививок против полиомиелита, и тогда по стране начались вспышки этого заболевания. А я говорю молодым родителям: наше поколение - мы все привиты, не привитых были единицы. Вы же сами привиты? Почему же вы отказываетесь защитить ребенка?
Наталья ДЕКА.
Фото автора.
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