Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Услышать сердце...
Вовремя поставленный диагноз может существенно облегчить и продлить жизнь
Болезни сердца лидируют среди причин смертности - от них умирает 56% приморцев. Чем раньше болезнь обнаружена, тем больше вероятность исцеления. Поэтому для врача очень важно максимально точно установить, что именно у пациента с сердцем не в порядке. И без инструментальных методов обследования здесь не обойтись. Что же входит в обязательный набор современных методов сердечной диагностики?
ОТ ПРОСТОГО…
Электрокардиография (ЭКГ) - один из самых доступных, быстрых, безвредных и абсолютно безболезненных методов исследования деятельности сердца, с которым, вероятно, уже имел дело практически каждый из нас.
Врачи используют ЭКГ для выявления сердечных заболеваний при обследованиях и для уточнения диагноза. В отличие от других методов, ЭКГ способна обнаружить малейшие отклонения от нормального ритма сердца и выявить повреждения миокарда, причиной которого наиболее часто бывает закупорка коронарных артерий.
- Клетки нашего сердца обладают способностью генерировать электрические импульсы, приводящие к сокращению сердечной мышцы и нормальной работе этого органа, - говорит специалист по функциональной диагностике Владивостокской поликлиники №1 Татьяна РОГАЛЕВА. - Специальный прибор - электрокардиограф - улавливает сердечные импульсы с поверхности тела и усиливает их примерно в 3000 раз.
По изменениям на ЭКГ можно диагностировать ишемию и инфаркт миокарда, гипертрофию правого и левого желудочков, аритмии, перикардит, нарушение электролитного баланса (в частности, гипокалиемию), а также судить о действии сердечных препаратов.
Показанием для назначения ЭКГ может служить подозрение на наличие заболеваний сердца и сосудов, гипертоническая болезнь, функциональные нарушения. ЭКГ обязательно входит в комплекс исследования спортсменов, беременных женщин, представителей ряда профессий, во время медкомиссий и перед хирургической операцией.
- Но ЭКГ не является стопроцентно достоверным методом диагностики заболеваний сердца, - считает Татьяна Рогалева. - Некоторые заболевания сердца при спокойном состоянии пациента на электрокардиограмме не проявляются и могут быть выявлены только при определенных условиях (например, во время или после физической нагрузки), когда сердце начинает работать в усиленном режиме. Поэтому иногда врачи просят пациента выполнить какоелибо физическое упражнение, так называемый «стресстест» (от простых приседаний до «езды» на велоэргометре), и снимают ЭКГ до, во время и после нагрузки.
Для того чтобы сердце было под контролем в течение какогото более длительного времени, используется метод амбулаторного ЭКГмониторинга и портативное устройство, способное наблюдать за сердцем практически 24 часа в сутки. А суточное мониторирование ЭКГ, или Холтеровское мониторирование позволяет выявлять безболевые формы ишемической болезни сердца, нарушения ритма и проводимости сердца.
…К СЛОЖНОМУ
Более информативным методом является эхокардиография (ЭхоКГ). На ЭхоКГ кардиологи направляют своих пациентов для окончательной постановки диагноза.
- Эхокардиография - это метод ультразвуковой диагностики, - поясняет специалист по ультразвуковой диагностике Владивостокской поликлиники №1 Елена БЕЕВА. - Ультразвуковой датчик плотно прижимается к груди пациента и передвигается в разных направлениях. «Эхо»сигналы, посылаемые датчиком, возвращаются обратно и преобразуются компьютером в изображение на мониторе, по которому можно оценить деятельность сердца, определить его размеры и форму, состояние клапанов и крупных сосудов и т.д.
Эхокардиография применяется в диагностике приобретенных и некоторых врожденных пороков сердца. Она позволяет определить степени стенозов и недостаточности клапанов, оценить состояние створок клапанов, дефектов в перегородках сердца, экссудативных перикардитов, опухолей сердца и т.д. Выявить участки миокарда с аневризматическими выпячиваниями стенок сердца, а также участки миокарда, менее активно сокращающиеся (зоны гипокинезии) по сравнению с соседними «здоровыми» участками. Такие зоны гипокинезии миокарда выявляются либо при уже свершившемся инфаркте миокарда, либо в зоне высокого риска инфаркта.
Для того чтобы сердце было под контролем в течение какого-то длительного времени, используется метод амбулаторного ЭКГ-мониторинга и портативное устройство, способное наблюдать за сердцем практически 24 часа в сутки. Суточное мониторирование ЭКГ, или Холтеровское мониторирование позволяет выявлять безболевые формы ишемической болезни сердца, нарушения ритма и проводимости сердца
Эхокардиография - более дорогостоящий метод инструментального исследования, чем ЭКГ, так как требует наличия более дорогой аппаратуры и высокой квалификации врача.
Показаниями к проведению ЭхоКГ являются боли в области сердца; изменения на электрокардиограмме; нарушения сердечного ритма; подъемы артериального давления; перенесенный инфаркт миокарда; кардиомиопатии; врожденные и приобретенные пороки сердца; состояние после различных операций на сердце; признаки сердечной недостаточности.
Обычно ЭхоКГ сочетают с допплерографией, или как ее еще называют эхографией сосудов. Этот метод основан на изменении частоты волн ультразвука, которые отражаются от движущихся частиц крови.
Допплерография дает возможность оценить скорость и направление движения крови через клапаны сердца, что позволяет судить о степени поражения клапанов (стенозов и недостаточностей).
Помимо ЭКГ и ЭхоКГ применяются и другие методы инструментальной диагностики.
Для обнаружения закупорки или сужения кровеносных сосудов (аорты или артерии) применяют контрастное рентгенологическое исследование - ангиографию.
При стенокардии и ишемической болезни сердца исследуют коронарные артерии - это называется коронароангиография. Для детального рассмотрения пороков сердца используется чрезпищеводная ЭхоКГ. Чаще всего это исследование назначают сердечным больным для решения вопроса о проведении хирургической операции.
ДЕФИЦИТНАЯ ПРОФЕССИЯ
В рамках нацпроекта «Здоровье» лечебные учреждения края были оснащены диагностическим оборудованием, включая электрокардиографы и аппараты ультразвуковой диагностики. Но прошли годы - техника начала выходить из строя. И если электрокардиограф - сравнительно недорогой прибор - поликлиника, в принципе, может приобрести его за счет собственных средств, то аппаратура для ультразвуковых исследований далеко не каждому ЛПУ по карману. Постепенное обновление диагностической аппаратуры проводится и в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 20132020 годы.
Отделение функциональной диагностики Приморской краевой клинической больницы №1 считается одним из лучших не только в крае, но и на Дальнем Востоке. В больнице несколько отделений сердечного профиля - от кардиологии до кардиохирургии, так что квалификации и опыта врачамдиагностам ККБ №1 не занимать. В отделении функциональной диагностики два ультразвуковых аппарата экспертного класса, но приобретены они почти десять лет назад в рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями». И если они выйдут из строя…
Правда, бывают и приятные исключения. По словам Елены Беевой, в ближайшее время во Владивостокской поликлинике №1 появится аппарат для ультразвуковой диагностики экспертного класса известной немецкой фирмы Philips, который лечебное учреждение приобрело за счет внебюджетных средств. Подобную медицинскую аппаратуру не всегда встретишь даже в частных клиниках.
Но основная проблема инструментальной диагностики - это нехватка врачей-диагностов.
По словам главного специалиста Приморского края по функциональной диагностике, зав. отделением функциональной диагностики ККБ №1 Эльзы САРВАНОВОЙ, во Владивостоке с врачамидиагностами особых проблем нет, но стоит отъехать от краевого центра на полсотни километров…
Давно не секрет, что в Приморье дефицит врачебных кадров, как, впрочем, и в целом по стране. Нет ни одной медицинской специальности, которая представлена в регионе в полном объеме. Но самая дефицитная профессия сегодня - врачдиагност. Какой смысл оснащать больницы и поликлиники дорогими УЗаппаратами, если они будут простаивать?
- Укомплектованность лечебных учреждений в крае врачами-диагностами составляет 50%, а то и меньше. Как правило, ЭКГ расшифровывают совместители - терапевты и кардиологи. А ЭхоКГ делают специалисты ультразвуковой диагностики, в основном «заточенные» на исследования органов брюшной полости. Понятно, что это не может не сказываться на качестве диагностики. Дефицит врачебных кадров порождает очереди. Во многих лечебных учреждениях края ЭКГ - самый простой, рутинный метод обследования - делают по предварительной записи, а результата приходится ждать неделю, - поясняет Эльза Сарванова.
Ирина ПЕТРОВА.
Фото автора.
Новости тематики
- ВИЧ не щадит ни умных, ни богатых
- Всего лишь варикоз?
- Подозрение на онкологию
- Прививки для всех и каждого
- Защити малыша прививкой
- Услышать сердце...
- В любое время дня и ночи
- Программные цели и жизненные реалии приморской медицины
- Более 1600 приморцев побывали на приеме у врачей "Заботы"
- Малодозовый флюорограф появился в поликлинике Краевой клинической больницы № 2
Новости раздела
- ВИЧ не щадит ни умных, ни богатых
- Всего лишь варикоз?
- Подозрение на онкологию
- Прививки для всех и каждого
- Защити малыша прививкой
- Услышать сердце...
- В любое время дня и ночи
- Программные цели и жизненные реалии приморской медицины
- Более 1600 приморцев побывали на приеме у врачей "Заботы"
- Малодозовый флюорограф появился в поликлинике Краевой клинической больницы № 2
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- В Приморском океанариуме резко подешевели билеты
- Крейсер "Варяг" экстренно вышел в море
- Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Пожар на траулере "Каролина 33", вывел судно из путины
- "Леолет" свой первый рейс совершил во Владивосток
- В Приморье полиция отказывается возбуждать дело против браконьера, наехавшего на охотинспектора
- Федеральные продуктовые сети так и не дошли до Дальнего Востока
- Рубль в сплошных тревогах