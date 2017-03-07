Услышать сердце...

Вовремя поставленный диагноз может существенно облегчить и продлить жизнь

Болезни сердца лидируют среди причин смертности - от них умирает 56% приморцев. Чем раньше болезнь обнаружена, тем больше вероятность исцеления. Поэтому для врача очень важно максимально точно установить, что именно у пациента с сердцем не в порядке. И без инструментальных методов обследования здесь не обойтись. Что же входит в обязательный набор современных методов сердечной диагностики?

ОТ ПРОСТОГО…

Электрокардиография (ЭКГ) - один из самых доступных, быстрых, безвредных и абсолютно безболезненных методов исследования деятельности сердца, с которым, вероятно, уже имел дело практически каждый из нас.

Врачи используют ЭКГ для выявления сердечных заболеваний при обследованиях и для уточнения диагноза. В отличие от других методов, ЭКГ способна обнаружить малейшие отклонения от нормального ритма сердца и выявить повреждения миокарда, причиной которого наиболее часто бывает закупорка коронарных артерий.

- Клетки нашего сердца обладают способностью генерировать электрические импульсы, приводящие к сокращению сердечной мышцы и нормальной работе этого органа, - говорит специалист по функциональной диагностике Владивостокской поликлиники №1 Татьяна РОГАЛЕВА. - Специальный прибор - электрокардиограф - улавливает сердечные импульсы с поверхности тела и усиливает их примерно в 3000 раз.

По изменениям на ЭКГ можно диагностировать ишемию и инфаркт миокарда, гипертрофию правого и левого желудочков, аритмии, перикардит, нарушение электролитного баланса (в частности, гипокалиемию), а также судить о действии сердечных препаратов.

Показанием для назначения ЭКГ может служить подозрение на наличие заболеваний сердца и сосудов, гипертоническая болезнь, функциональные нарушения. ЭКГ обязательно входит в комплекс исследования спортсменов, беременных женщин, представителей ряда профессий, во время медкомиссий и перед хирургической операцией.

- Но ЭКГ не является стопроцентно достоверным методом диагностики заболеваний сердца, - считает Татьяна Рогалева. - Некоторые заболевания сердца при спокойном состоянии пациента на электрокардиограмме не проявляются и могут быть выявлены только при определенных условиях (например, во время или после физической нагрузки), когда сердце начинает работать в усиленном режиме. Поэтому иногда врачи просят пациента выполнить какое­либо физическое упражнение, так называемый «стресс­тест» (от простых приседаний до «езды» на велоэргометре), и снимают ЭКГ до, во время и после нагрузки.

Для того чтобы сердце было под контролем в течение какого­то более длительного времени, используется метод амбулаторного ЭКГ­мониторинга и портативное устройство, способное наблюдать за сердцем практически 24 часа в сутки. А суточное мониторирование ЭКГ, или Холтеровское мониторирование позволяет выявлять безболевые формы ишемической болезни сердца, нарушения ритма и проводимости сердца.

…К СЛОЖНОМУ

Более информативным методом является эхокардиография (ЭхоКГ). На ЭхоКГ кардиологи направляют своих пациентов для окончательной постановки диагноза.

- Эхокардиография - это метод ультразвуковой диагностики, - поясняет специалист по ультразвуковой диагностике Владивостокской поликлиники №1 Елена БЕЕВА. - Ультразвуковой датчик плотно прижимается к груди пациента и передвигается в разных направлениях. «Эхо»­сигналы, посылаемые датчиком, возвращаются обратно и преобразуются компьютером в изображение на мониторе, по которому можно оценить деятельность сердца, определить его размеры и форму, состояние клапанов и крупных сосудов и т.д.

Эхокардиография применяется в диагностике приобретенных и некоторых врожденных пороков сердца. Она позволяет определить степени стенозов и недостаточности клапанов, оценить состояние створок клапанов, дефектов в перегородках сердца, экссудативных перикардитов, опухолей сердца и т.д. Выявить участки миокарда с аневризматическими выпячиваниями стенок сердца, а также участки миокарда, менее активно сокращающиеся (зоны гипокинезии) по сравнению с соседними «здоровыми» участками. Такие зоны гипокинезии миокарда выявляются либо при уже свершившемся инфаркте миокарда, либо в зоне высокого риска инфаркта.





Для того чтобы сердце было под контролем в течение какого-то длительного времени, используется метод амбулаторного ЭКГ-мониторинга и портативное устройство, способное наблюдать за сердцем практически 24 часа в сутки. Суточное мониторирование ЭКГ, или Холтеровское мониторирование позволяет выявлять безболевые формы ишемической болезни сердца, нарушения ритма и проводимости сердца

Эхокардиография - более дорогостоящий метод инструментального исследования, чем ЭКГ, так как требует наличия более дорогой аппаратуры и высокой квалификации врача.

Показаниями к проведению ЭхоКГ являются боли в области сердца; изменения на электрокардиограмме; нарушения сердечного ритма; подъемы артериального давления; перенесенный инфаркт миокарда; кардиомиопатии; врожденные и приобретенные пороки сердца; состояние после различных операций на сердце; признаки сердечной недостаточности.

Обычно ЭхоКГ сочетают с допплерографией, или как ее еще называют эхографией сосудов. Этот метод основан на изменении частоты волн ультразвука, которые отражаются от движущихся частиц крови.

Допплерография дает возможность оценить скорость и направление движения крови через клапаны сердца, что позволяет судить о степени поражения клапанов (стенозов и недостаточностей).

Помимо ЭКГ и ЭхоКГ применяются и другие методы инструментальной диагностики.

Для обнаружения закупорки или сужения кровеносных сосудов (аорты или артерии) применяют контрастное рентгенологическое исследование - ангиографию.

При стенокардии и ишемической болезни сердца исследуют коронарные артерии - это называется коронароангиография. Для детального рассмотрения пороков сердца используется чрезпищеводная ЭхоКГ. Чаще всего это исследование назначают сердечным больным для решения вопроса о проведении хирургической операции.

ДЕФИЦИТНАЯ ПРОФЕССИЯ

В рамках нацпроекта «Здоровье» лечебные учреждения края были оснащены диагностическим оборудованием, включая электрокардиографы и аппараты ультразвуковой диагностики. Но прошли годы - техника начала выходить из строя. И если электрокардиограф - сравнительно недорогой прибор - поликлиника, в принципе, может приобрести его за счет собственных средств, то аппаратура для ультразвуковых исследований далеко не каждому ЛПУ по карману. Постепенное обновление диагностической аппаратуры проводится и в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

Отделение функциональной диагностики Приморской краевой клинической больницы №1 считается одним из лучших не только в крае, но и на Дальнем Востоке. В больнице несколько отделений сердечного профиля - от кардиологии до кардиохирургии, так что квалификации и опыта врачам­диагностам ККБ №1 не занимать. В отделении функциональной диагностики два ультразвуковых аппарата экспертного класса, но приобретены они почти десять лет назад в рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями». И если они выйдут из строя…

Правда, бывают и приятные исключения. По словам Елены Беевой, в ближайшее время во Владивостокской поликлинике №1 появится аппарат для ультразвуковой диагностики экспертного класса известной немецкой фирмы Philips, который лечебное учреждение приобрело за счет внебюджетных средств. Подобную медицинскую аппаратуру не всегда встретишь даже в частных клиниках.

Но основная проблема инструментальной диагностики - это нехватка врачей­-диагностов.

По словам главного специалиста Приморского края по функциональной диагностике, зав. отделением функциональной диагностики ККБ №1 Эльзы САРВАНОВОЙ, во Владивостоке с врачами­диагностами особых проблем нет, но стоит отъехать от краевого центра на полсотни километров…

Давно не секрет, что в Приморье дефицит врачебных кадров, как, впрочем, и в целом по стране. Нет ни одной медицинской специальности, которая представлена в регионе в полном объеме. Но самая дефицитная профессия сегодня - врач­диагност. Какой смысл оснащать больницы и поликлиники дорогими УЗ­аппаратами, если они будут простаивать?

- Укомплектованность лечебных учреждений в крае врачами­-диагностами составляет 50%, а то и меньше. Как правило, ЭКГ расшифровывают совместители - терапевты и кардиологи. А ЭхоКГ делают специалисты ультразвуковой диагностики, в основном «заточенные» на исследования органов брюшной полости. Понятно, что это не может не сказываться на качестве диагностики. Дефицит врачебных кадров порождает очереди. Во многих лечебных учреждениях края ЭКГ - самый простой, рутинный метод обследования - делают по предварительной записи, а результата приходится ждать неделю, - поясняет Эльза Сарванова.

Ирина ПЕТРОВА.

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"Журнал здоровья", N1, март, 2017.