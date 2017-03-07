Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В любое время дня и ночи
Более 2 тысяч приморцев в 2016 году получили помощь врачей Центра медицины катастроф
В Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК) ежедневно обращаются врачи городских и центральных районных больниц края. Ктото получает удаленную консультацию, а к комуто экстренно вылетает санитарный вертолет. В целом в краевой центр медицины катастроф в 2016 году поступило свыше 5 тысяч обращений. Об итогах работы центра за год нам рассказали его сотрудники. Собеседники «Журнала Здоровья» - заведующий отделением экстренной и плановоконсультативной помощи приморского территориального центра медицины катастроф Дмитрий БОНДАРЧУК и заведующий организационнометодическим отделом Владислав КОСТЫЛЕВ.
Основными направлениями деятельности ТЦМК являются: организация ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказание экстренной и плановоконсультативной медицинской помощи, учебнотренировочная работа и организационнометодическое обеспечение службы скорой медицинской помощи Приморского края.
Повседневная работа специалистов учреждения в основном связана с консультативной помощью медицинским организациям края. При этом консультация может проводиться как по телефону, так и на выезде в медучреждение, где находится пациент. В некоторых случаях, когда для этого есть показания, пациента эвакуируют в клиники краевого центра автомобильным или воздушным транспортом. Кроме этого, ТЦМК на регулярной основе проводит большую работу по поддержанию в готовности сил и средств службы медицины катастроф для ликвидации медицинских последствий возможных чрезвычайных ситуаций и катастроф.
За 2016 год в Территориальный центр медицины катастроф поступило 5 066 обращений (включая вторичные вызовы). Всего обслужено 2 287 больных, из них 590 вызовов - с выездом специалистов на санитарном автотранспорте, 288 - с помощью санитарной авиации, 1 вызов - при помощи железнодорожного транспорта. При этом все обращения врачи специализированной медицинской службы отработали оперативно.
- Чтобы иметь возможность оказывать помощь по всем направлениям, в нашем центре круглосуточно, в режиме постоянной готовности дежурят реанимационные, хирургические, нейрохирургические бригады, а также бригада экстренного реагирования, - рассказывает Дмитрий Бондарчук. - Помимо этого, мы постоянно привлекаем специалистов из других медицинских организаций, которые также готовы выехать к пациенту в любое время дня и ночи. Если же говорить о технической составляющей работы ТЦМК, то, безусловно, огромным подспорьем в целях улучшения качества оказываемой помощи стало появление в введении нашей службы двух вертолетов.
Напомним, что санитарная авиация возродилась в Приморье с 5 февраля 2016 года. Один санитарный вертолет базируется в Кавалерово, второй - во Владивостоке. Воздушные суда приобретены администрацией края в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 20132020 годы.
- С появлением вертолетов Eurocopter наши возможности выросли в разы, - продолжает Дмитрий Бондарчук. - Если раньше мы заключали договоры с авиационными предприятиями, то теперь, с появлением на территории Приморского края новых вертолетов, проводить мероприятия по спасению людей стало значительно проще и быстрее. Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до 7 тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в час и к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. То есть, используя эти вертолеты в своей практике, мы избавляем больных от длинной и порой не очень комфортной дороги. Могу сказать, что вертолеты оказались настолько востребованным, что почти все время находятся в небе.
Но при этом, как отмечают специалисты, воздушные суда ни в коем случае не заменяют автотранспорт. Решение о том, какое именно средство передвижения будет использоваться при эвакуации больного, принимается исключительно на основании данных о его состоянии.
- Мы всегда говорим о том, что риск транспортировки ни в коем случае не должен превышать риска самого заболевания, - дополняет Владислав Костылев. - Главная цель - не допустить ухудшения состояния пострадавшего и максимально подготовить его к дальнейшим этапам специализированной и высокотехнологичной помощи в учреждениях края. Поэтому при решении о способе транспортировки мы всегда руководствуемся объективными критериями с учетом не только состояния больного и расстояния до стационара, но и учитываем характер и тяжесть заболевания. Есть еще один немаловажный момент - при распределении больных в медицинские организации края мы придерживаемся исключительно порядка маршрутизации пациентов.
Согласно разработанной краевым департаментом здравоохранения маршрутизации, больного транспортируют в тот центр, который ближе или больше подходит по профилю заболевания.
- Мы перевозим больного в то учреждение, где ему сейчас смогут оказать ту помощь, которая ему нужна в данный конкретный момент, - уточняет Дмитрий Бондарчук. - Бывают случаи, когда больного нужно подготовить для транспортировки, проведя ему специальные лечебновосстановительные мероприятия. Например, сегодня в крае работают межрайонные центры (Дальнегорск, Кавалерово, Уссурийск, СпасскДальний и другие), где больному могут оказать специализированную помощь. И если еще лет 10 назад мы бы приняли решение везти пациента во Владивосток, то сейчас благодаря значительному улучшению лечебнодиагностического оснащения городских и районных больниц по программе модернизации мы можем спокойно провести мероприятия по стабилизации больного в межрайонном центре и затем перевезти его на уровень выше. То есть мы не везем пациента абы куда, мы передаем его в руки только тех специалистов, которые лично ему на основании его анамнеза и сопутствующих у него осложнений сделают лучше. Вообще любое принятие решения о перевозке больных - это крайне ответственное решение. Поэтому мы всегда взвешиваем все за и против. И на чаше весов - всегда жизнь человека.
Надо подчеркнуть, что свою положительную роль играют именно межрайонные центры. В целях снижения смертности населения от дорожнотранспортных происшествий федеральная трасса Приморья поделена на так называемые «зоны ответственности», где за каждой медицинской организацией края закреплены определенные участки федерального дороги. Это также сделано в целях приближение специализированной помощи к пациенту. Благодаря такому решения была спасена ни одна жизнь, а смертность от дорожнотранспортных происшествий в крае сократилась.
Советы по безопасности
Если вы планируете поездку или поход, то на стадии подготовки необходимо правильно спланировать сам маршрут, и при этом надо учитывать возможность возникновения различного вида внештатных ситуаций - возможное недомогание, травмы, ухудшение погодных условий и др.
Очень важно соблюдать правила безопасного поведения на водоемах как в летнее, так и в зимнее время. Зимой большинство водоемов покрывается льдом, который несет в себе большую опасность, особенно после первых морозов и в период оттепелей. В это время лед тонок, и существует очень высокий риск провалиться в ледяную воду.
Летом не следует купаться в незнакомых местах и особенно нырять в воду: на дне могут оказаться коряги, куски металла, обрезки арматуры и прочие предметы, способные нанести серьезную травму.
Помните, что с апреля до середины октября возникает опасность укуса клещей. Перед тем как отправиться на природу, воспользуйтесь различными отпугивающими средствами - репеллентами. Позаботьтесь также и о соответствующей одежде. Но главное - не забывайте о профилактических прививках.
Перед любым походом или поездкой, обязательно соберите аптечку. И пусть там будет минимальный, но необходимый набор - ножницы, бинты, жгут, шина.
Вооружитесь знаниями об оказании первой помощи. Хорошо узнайте о тех местах, в которые вы отправляетесь.
Запишите и запомните все телефонные номера служб экстренной помощи.
Марина ШЕСТАКОВА.
Фото из архива ТЦМК.
Новости тематики
- ВИЧ не щадит ни умных, ни богатых
- Всего лишь варикоз?
- Подозрение на онкологию
- Прививки для всех и каждого
- Защити малыша прививкой
- Услышать сердце...
- В любое время дня и ночи
- Программные цели и жизненные реалии приморской медицины
- Более 1600 приморцев побывали на приеме у врачей "Заботы"
- Малодозовый флюорограф появился в поликлинике Краевой клинической больницы № 2
Новости раздела
- ВИЧ не щадит ни умных, ни богатых
- Всего лишь варикоз?
- Подозрение на онкологию
- Прививки для всех и каждого
- Защити малыша прививкой
- Услышать сердце...
- В любое время дня и ночи
- Программные цели и жизненные реалии приморской медицины
- Более 1600 приморцев побывали на приеме у врачей "Заботы"
- Малодозовый флюорограф появился в поликлинике Краевой клинической больницы № 2
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- В Приморском океанариуме резко подешевели билеты
- Крейсер "Варяг" экстренно вышел в море
- Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Пожар на траулере "Каролина 33", вывел судно из путины
- "Леолет" свой первый рейс совершил во Владивосток
- В Приморье полиция отказывается возбуждать дело против браконьера, наехавшего на охотинспектора
- Федеральные продуктовые сети так и не дошли до Дальнего Востока
- Рубль в сплошных тревогах