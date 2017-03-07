В любое время дня и ночи

Более 2 тысяч приморцев в 2016 году получили помощь врачей Центра медицины катастроф

В Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК) ежедневно обращаются врачи городских и центральных районных больниц края. Кто­то получает удаленную консультацию, а к кому­то экстренно вылетает санитарный вертолет. В целом в краевой центр медицины катастроф в 2016 году поступило свыше 5 тысяч обращений. Об итогах работы центра за год нам рассказали его сотрудники. Собеседники «Журнала Здоровья» - заведующий отделением экстренной и планово­консультативной помощи приморского территориального центра медицины катастроф Дмитрий БОНДАРЧУК и заведующий организационно­методическим отделом Владислав КОСТЫЛЕВ.

Основными направлениями деятельности ТЦМК являются: организация ликвидации медико­санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказание экстренной и планово­консультативной медицинской помощи, учебно­тренировочная работа и организационно­методическое обеспечение службы скорой медицинской помощи Приморского края.









Повседневная работа специалистов учреждения в основном связана с консультативной помощью медицинским организациям края. При этом консультация может проводиться как по телефону, так и на выезде в медучреждение, где находится пациент. В некоторых случаях, когда для этого есть показания, пациента эвакуируют в клиники краевого центра автомобильным или воздушным транспортом. Кроме этого, ТЦМК на регулярной основе проводит большую работу по поддержанию в готовности сил и средств службы медицины катастроф для ликвидации медицинских последствий возможных чрезвычайных ситуаций и катастроф.

За 2016 год в Территориальный центр медицины катастроф поступило 5 066 обращений (включая вторичные вызовы). Всего обслужено 2 287 больных, из них 590 вызовов - с выездом специалистов на санитарном автотранспорте, 288 - с помощью санитарной авиации, 1 вызов - при помощи железнодорожного транспорта. При этом все обращения врачи специализированной медицинской службы отработали оперативно.

- Чтобы иметь возможность оказывать помощь по всем направлениям, в нашем центре круглосуточно, в режиме постоянной готовности дежурят реанимационные, хирургические, нейрохирургические бригады, а также бригада экстренного реагирования, - рассказывает Дмитрий Бондарчук. - Помимо этого, мы постоянно привлекаем специалистов из других медицинских организаций, которые также готовы выехать к пациенту в любое время дня и ночи. Если же говорить о технической составляющей работы ТЦМК, то, безусловно, огромным подспорьем в целях улучшения качества оказываемой помощи стало появление в введении нашей службы двух вертолетов.

Напомним, что санитарная авиация возродилась в Приморье с 5 февраля 2016 года. Один санитарный вертолет базируется в Кавалерово, второй - во Владивостоке. Воздушные суда приобретены администрацией края в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

- С появлением вертолетов Eurocopter наши возможности выросли в разы, - продолжает Дмитрий Бондарчук. - Если раньше мы заключали договоры с авиационными предприятиями, то теперь, с появлением на территории Приморского края новых вертолетов, проводить мероприятия по спасению людей стало значительно проще и быстрее. Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до 7 тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в час и к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. То есть, используя эти вертолеты в своей практике, мы избавляем больных от длинной и порой не очень комфортной дороги. Могу сказать, что вертолеты оказались настолько востребованным, что почти все время находятся в небе.

Но при этом, как отмечают специалисты, воздушные суда ни в коем случае не заменяют автотранспорт. Решение о том, какое именно средство передвижения будет использоваться при эвакуации больного, принимается исключительно на основании данных о его состоянии.

- Мы всегда говорим о том, что риск транспортировки ни в коем случае не должен превышать риска самого заболевания, - дополняет Владислав Костылев. - Главная цель - не допустить ухудшения состояния пострадавшего и максимально подготовить его к дальнейшим этапам специализированной и высокотехнологичной помощи в учреждениях края. Поэтому при решении о способе транспортировки мы всегда руководствуемся объективными критериями с учетом не только состояния больного и расстояния до стационара, но и учитываем характер и тяжесть заболевания. Есть еще один немаловажный момент - при распределении больных в медицинские организации края мы придерживаемся исключительно порядка маршрутизации пациентов.

Согласно разработанной краевым департаментом здравоохранения маршрутизации, больного транспортируют в тот центр, который ближе или больше подходит по профилю заболевания.

- Мы перевозим больного в то учреждение, где ему сейчас смогут оказать ту помощь, которая ему нужна в данный конкретный момент, - уточняет Дмитрий Бондарчук. - Бывают случаи, когда больного нужно подготовить для транспортировки, проведя ему специальные лечебно­восстановительные мероприятия. Например, сегодня в крае работают межрайонные центры (Дальнегорск, Кавалерово, Уссурийск, Спасск­Дальний и другие), где больному могут оказать специализированную помощь. И если еще лет 10 назад мы бы приняли решение везти пациента во Владивосток, то сейчас благодаря значительному улучшению лечебно­диагностического оснащения городских и районных больниц по программе модернизации мы можем спокойно провести мероприятия по стабилизации больного в межрайонном центре и затем перевезти его на уровень выше. То есть мы не везем пациента абы куда, мы передаем его в руки только тех специалистов, которые лично ему на основании его анамнеза и сопутствующих у него осложнений сделают лучше. Вообще любое принятие решения о перевозке больных - это крайне ответственное решение. Поэтому мы всегда взвешиваем все за и против. И на чаше весов - всегда жизнь человека.

Надо подчеркнуть, что свою положительную роль играют именно межрайонные центры. В целях снижения смертности населения от дорожно­транспортных происшествий федеральная трасса Приморья поделена на так называемые «зоны ответственности», где за каждой медицинской организацией края закреплены определенные участки федерального дороги. Это также сделано в целях приближение специализированной помощи к пациенту. Благодаря такому решения была спасена ни одна жизнь, а смертность от дорожно­транспортных происшествий в крае сократилась.

Советы по безопасности

Если вы планируете поездку или поход, то на стадии подготовки необходимо правильно спланировать сам маршрут, и при этом надо учитывать возможность возникновения различного вида внештатных ситуаций - возможное недомогание, травмы, ухудшение погодных условий и др.





Очень важно соблюдать правила безопасного поведения на водоемах как в летнее, так и в зимнее время. Зимой большинство водоемов покрывается льдом, который несет в себе большую опасность, особенно после первых морозов и в период оттепелей. В это время лед тонок, и существует очень высокий риск провалиться в ледяную воду.

Летом не следует купаться в незнакомых местах и особенно нырять в воду: на дне могут оказаться коряги, куски металла, обрезки арматуры и прочие предметы, способные нанести серьезную травму.

Помните, что с апреля до середины октября возникает опасность укуса клещей. Перед тем как отправиться на природу, воспользуйтесь различными отпугивающими средствами - репеллентами. Позаботьтесь также и о соответствующей одежде. Но главное - не забывайте о профилактических прививках.

Перед любым походом или поездкой, обязательно соберите аптечку. И пусть там будет минимальный, но необходимый набор - ножницы, бинты, жгут, шина.

Вооружитесь знаниями об оказании первой помощи. Хорошо узнайте о тех местах, в которые вы отправляетесь.

Запишите и запомните все телефонные номера служб экстренной помощи.

Марина ШЕСТАКОВА.

Фото из архива ТЦМК.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.