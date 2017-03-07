Программные цели и жизненные реалии приморской медицины

Планами развития здравоохранения Приморья с «Журналом Здоровья» поделился вице­-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ

Реализация краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы, можно сказать, вступила в зону экватора. О том, как она исполняется, чего удалось добиться в части повышения доступности здравоохранения, над чем еще предстоит работать, «Журналу Здоровья» рассказал вице-­губернатор Приморского края Павел СЕРЕБРЯКОВ.

- Павел Юрьевич, начать разговор хотелось бы с главных достижений в исполнении региональной программы развития медицинской отрасли, которые повлияли на работу всей системы в целом, давайте их обозначим.

- Если говорить об итогах четырехлетней работы, то, наверное, прежде всего, стоит сказать о создании трехуровневой системы оказания медицинской помощи и выстраивании маршрута, по которому каждый житель Приморья с той или иной патологией может получить современную медицинскую помощь. Я об этом не раз уже рассказывал, в том числе и вашему журналу, но повторяю вновь, потому что именно эта система оказала существенное влияние на качество работы отрасли в целом и доступность медицинской помощи для населения края.

Маршрут построен

Определены медицинские учреждения первого (это амбулаторно­-поликлиническая сеть), второго (городские, районные, некоторые краевые больницы и диспансеры, оказывающие специализированную помощь) и третьего уровня, оказывающие высокотехнологичную помощь. Разработана маршрутизация пациентов в межтерриториальные медицинские центры и в учреждения третьего уровня. Медицинская помощь оказывается на основании утвержденных схем маршрутизации по основным классам болезней - по кардиологии, сосудистой патологии, в том числе острым нарушениям мозгового кровообращения, родовспоможению, педиатрии и другим. Это позволяет осуществить этапность оказания помощи, а также компенсировать неравномерность развития амбулаторной сети, охватить специализированной помощью все население края.

Но для того чтобы вся эта система эффективно работала, необходима, так сказать, мощная и современная технологическая поддержка учреждений различного уровня, которой в последние годы мы уделяем большое внимание. Знаковыми направлениями в этом смысле считаю развитие санитарной авиации, приобретение 9 реанимобилей для службы материнства и детства, обновление автопарка санитарного транспорта, в прошлом году служба «скорой» помощи получила еще 18 новых авто. Благодаря сэкономленным минутам и часам на пути в клинику удалось сохранить многие человеческие жизни.

Среди достижений последнего времени я бы отметил запуск ПЭТ­томографа и, конечно же, развитие и совершенствование выездных форм работ с населением. Специалисты нашего автопоезда «Забота», о котором мы довольно часто рассказываем, демонстрирует очень хорошие и важные результаты, как с точки зрения профилактики и раннего выявления многих опасных заболеваний, так и с точки зрения складывающейся статистики, дающей повод критически взглянуть на организацию здравоохранения в том или ином районе Приморья. Она становится поводом для серьезных размышлений, нововведений и кадровых решений.

Приоритеты­-2017

- Какие приоритеты перед медицинской отраслью края поставлены на 2017 год?

- В декабре 2016 года в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир ПУТИН подробно остановился на задачах не только в экономике, внешней политике, но и в социальной сфере, и в том числе в области здравоохранения. Президент отметил, что необходимо уделить приоритетное внимание развитию первичного звена, переподготовке врачебных кадров, продолжить наращивать уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать удобной и простой запись на прием, ведение документации, освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчетов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентами. Он подчеркнул, что с учетом географии, огромных, а порой труднодоступных территорий России нужна хорошая, оснащенная служба санитарной авиации.

Глава государства дал поручение в ближайшие два года наладить доступ к высокоскоростному интернету во всех поликлиниках и больницах. Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник.

По многим направлениям, обозначенным главой государства, в Приморье уже ведется работа, есть и полностью реализованные проекты. Например, санавиация региона начала свою деятельность в феврале 2016 года, как вы знаете, сейчас в ней задействовано два вертолета. За это время из различных точек региона в медицинские учреждения эвакуировано более 250 пациентов, из них почти 80 - дети. Тогда как в 2015 году на арендуемом вертолете было транспортировано всего 25 пациентов.

Я считаю, чтоб губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ сделан правильный, а главное своевременный шаг в этом направлении. И сегодня можно смело говорить, что вертолеты с красным крестом на борту - это визитная карточка приморского здравоохранения.

Мы активно развиваем в Приморье высокотехнологичную помощь и телемедицину. В 2016 году более 8000 приморцев получили бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь, им сделали сложнейшие операции: стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, эндопротезирование суставов и т.д. Всего же за три года более 18 тысяч приморцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь, этот показатель вырос в 2,3 раза.

Внимание - поликлиника!

За последние пять лет - со дня проведения Саммита АТЭС - в здравоохранении региона немало сделано. Согласно социологическому опросу растет и удовлетворенность населения медицинской помощью. Но этот рост небольшой. Пока еще больше половины жителей края не удовлетворены оказываемыми медицинскими услугами, а значит, нам есть над чем задуматься! Несмотря на реализуемые программы и очевидные успехи, проблемы в сфере здравоохранения остаются. В 2017 году мы по­прежнему будем уделять внимание поликлиническому звену. Именно сюда за помощью обращается большинство людей. Необходимо продолжить работу по регулированию потоков пациентов, снижению очередей на прием.

В абсолютном приоритете здравоохранения в 2017 году - технологичность, качество, доступность и комфорт для пациента. Но тут же подчеркну, что первичной остается - профилактика заболеваний.

Я считаю, что сервис в государственных лечебных учреждениях не должен уступать сервису в частной медицине. Многие наши поликлиники и больницы по качеству оказания медицинской помощи на порядок выше таких клиник, а вот сервис пока не дотягивает. Над этим надо работать!

За счет внедрения информационных технологий мы намерены не только повысить эффективность организации оказания медицинской помощи гражданам, но и значительно повысить сервис - ликвидировать очереди, хамство и поборы, которые пока еще также имеют место в ЛПУ.

Это будет самый ощутимый прорыв в комфорте здравоохранения региона. Ведь зачастую у нас высококлассные врачи на местах, но пока пациент попадет к нему на прием, негатив от этого нелегкого пути - ожиданий и выслушиваний у регистратуры - порой бывает очень сложно исправить.

Перед департаментом здравоохранения и всеми государственными лечебными учреждениями стоит задача по оказанию своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе и с использованием информационных технологий. Сегодня она вполне решаема, ведь почти 90% медицинских учреждений Приморья внедрили или находятся в процессе внедрения современных информационных технологий. Это и электронная запись к врачу, и электронная карта пациента, и электронная система мониторинга лекарственных препаратов для льготной категории населения и многое другое.

Для поэтапного внедрения телемедицины в 2017 году аппаратами теле-ЭКГ планируется оснастить все 120 бригад скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также фельдшерско-акушерские пункты края

Надеюсь, что к концу 2017 года 100% медицинских учреждений края подключат к единому порталу электронной записи на прием к врачу. И это только часть большого проекта по информатизации здравоохранения региона, На сегодняшний день такая форма уже работает в лечебных учреждениях края, но пока децентрализовано. Мы намерены создать единую региональную систему электронной записи на прием к врачу в медицинские организации амбулаторно­поликлинического звена.

На первом этапе к единому порталу планируется подключить 220 площадок. Это поликлиники и женские консультации. В этих учреждениях будут установлены инфоматы, через которые посетители также смогут получить талон, минуя регистратуру. Кроме того, мы разрабатываем мобильное приложение, которое будет интегрировано с региональным порталом. Реализация проекта запланирована на 2017­2018 годы, но большая часть будет выполнена уже в текущем году. Для этого соответствующим программным обеспечением оснастят 48 регистратур лечебных учреждений в 24 районах края.

По поручению Губернатора Приморского края к концу 2017 года аппаратами теле­ЭКГ оснастят фельдшерско­акушерские пункты Приморья, такими же приборами оборудуют и все машины скорой медицинской помощи терапевтического профиля. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно­диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию.

В 2017 году на капительный ремонт учреждений здравоохранения Приморья будет выделено порядка 129 млн рублей. Еще почти 190 млн рублей потратит администрация региона на приобретение специализированного медицинского оборудования



Вообще масштабный проект по внедрению современных информационных технологий в систему здравоохранения края рассчитан на несколько лет и включает различные ключевые направления, в том числе дальнейшее развитие телемедицины. Внедряемая система позволит анализировать собранные данные и контролировать состояние здоровья людей из группы риска, доступ к единой базе хранения и обработки данных получат городские и районные поликлиники и больницы.

База для будущих мам

Единая информационная система будет создана и для будущих мам. Система мониторинга беременных позволит контролировать состояние каждой женщины, вставшей на учет, в режиме онлайн.

К системе планируется подключить все рабочие места акушеров­гинекологов, а также 75 площадок в 42 больницах края: Краевой перинатальный центр, роддома и первичные кабинеты и консультации. Оснащение медицинских организаций лабораторными информационными системами позволит обеспечить автоматическую передачу результатов исследований в электронную медицинскую карту. В случае обнаружения угрозы здоровью будущей мамы и ее ребенку система будет сигнализировать об этом и обеспечит эффективную сквозную маршрутизацию. В итоге это позволит снизить младенческую смертность за счет ранней диагностики и своевременного вмешательства.

Должен заметить, что за последние два года служба материнства и детства Приморья сделала большой прорыв в сторону улучшения. Краевой перинатальный центр работает уже два года. Он внес свой вклад в снижение младенческой смертности в регионе (на 20% каждый год). Сегодня этот показатель составляет 6,6 на 1000 родившихся живыми, тогда как еще три года назад он составлял 11,8. Мы приближаемся к среднероссийскому показателю (5,9 на 1000) и ушли вперед некоторых регионов ДФО. В планах - открытие второго перинатального центра, ориентированного на жительниц северных районов Приморья. Надеюсь, вкупе с запуском системы мониторинга беременных, о которой я говорил, это позволит достичь планируемых результатов.

- Павел Юрьевич, ни для кого сегодня не секрет, что многие лечебные учреждения края, введенные в строй не один десяток лет назад, нуждаются в капитальном ремонте и обновлении. Процесс этот в рамках программы идет, хотя, возможно, не так быстро, как хотелось бы. Какие ЛПУ Приморья будут обновлены в 2017 году, сколько финансовых средств на эту работу планируется выделить?

В соответствии с программой развития здравоохранения на текущий год запланирован и уже ведется капитальный ремонт Чугуевской центральной районной больницы, Дальнереченской центральной городской больницы, Краевой детской клинической больницы N 1 в г. Владивостоке. В некоторых лечебных учреждениях обновление идет постепенно - отделение за отделением, в том числе и с привлечением внебюджетных средств. С каждым годом улучшаются условия в Краевой клинической больнице №2, совсем недавно пациентов приняло обновленное отделение урологии Краевой детской больницы №1. Список этот можно было бы продолжить. В целом же только на ремонт учреждений здравоохранения края в 2017 году планируется направить не менее 129 млн рублей.

Онко-­скрининг

- Неоднократно говорилось о предстоящем введении в строй пристройки к радиологическому корпусу краевого онкодиспансера. Проясните, пожалуйста, как дела обстоят на сегодняшний момент?

К сожалению, стройка эта затянулась по целому ряду обстоятельств. По данным департамента градостроительства края, который и ведет этот проект, на сегодняшний день контракт с подрядчиком на достройку онкодиспансера расторгнут. Будет новый подрядчик. Компания показала низкий процент исполнения контракта: из предусмотренных в бюджете края на достройку онкологического диспансера 263 млн рублей подрядчик выполнил работы на сумму всего 23 миллиона рублей, процент исполнения составил около 10%.

Среди причин сложившейся ситуации называют, в том числе, ошибки в проектировании, за которые компании­проектировщику предъявлены претензии. В ходе нового аукциона на достройку корпуса ни одной заявки подано не было. Возможно потому, что по его условиям отсутствует авансовый платеж. Это значит, что подрядчик, заявляясь на аукцион, должен рассчитывать на свои силы.

По поручению Губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на завершение строительства нового лечебно­диагностического корпуса онкологического диспансера в Приморье направлено более 230 миллионов рублей. Для медицинского учреждения закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

Но раз уж мы затронули эту тему, то хотел бы заметить, что, несмотря на досадную задержку в строительстве корпуса онкодиспансера, в крае пристальное внимание уделяется оказанию помощи онкологическим больным. Например, количество квот, выделяемых приморцам на бесплатную позитронно­эмиссионную томографию (ПЭТ), увеличено в 2017 году почти в два раза, это означает, что 1500 приморских пациентов смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания. Чуть более тысячи человек смогут сделать ПЭТ­исследование в Медицинском центре ДВФУ на острове Русском, еще 470 человек будут направлены в Хабаровск. Причем эти исследования для жителей края проводятся бесплатно, по полису ОМС, в то время как оно обходится ТФОМС более чем в 50 тыс. рублей каждое.

В 2017 году высокотехнологичную помощь на территории Приморского края оказывают 23 лечебных учреждения

В текущем году по региону вновь курсирует медицинский автопоезд «Забота», в состав которого включили и врача­онколога. Здесь же будут проводиться скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний.

Кроме того, в Приморье ведется работа по созданию Центра ядерной медицины. В будущем планируется приобрести дополнительное оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний. Это даст большое развитие здравоохранению региона. Проектная мощность центра обеспечит ПЭТ­диагностику шести тысячам человек, столько же ежегодно смогут проходить ОФЭКТ­диагностику. Радиойодотерапию центр обеспечит трем сотням онкобольных в год.

Земские доктора и другие

- Развитие кадрового потенциала выделено в отдельную подпрограмму. Как идет ее реализация, на чем будет сделан акцент в 2017 году?

- Ни для кого сегодня не новость, что в здравоохранении существенно не хватает квалифицированных кадров - и врачей, и медицинских сестер. Укомплектованность при коэффициенте совместительства 1,6 в прошлом году составляла: врачами 84%, средними медицинскими работниками - 87%. Но подпрограмма, о которой вы говорите, начинает реально приносить свои плоды. Так, наметилась тенденция приостановления оттока специалистов из отрасли.

За несколько лет (2012-­2016 годы) реализации в Приморском крае Программы привлечения медицинских кадров для работы в сельской местности «Земский доктор» лечебную сеть пополнили 243 молодых врача наиболее востребованных специальностей. Напомню, что врачи, изъявившие поехать на село, получают финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей. Начиная с 2016 года возрастной ценз для участников программы «Земский доктор» увеличен до 50 лет, кроме того, программа дополнена поселками городского типа.

Благодаря реализации данной программы в крае отмечается прирост численности врачей, работающих в сельской местности (+1%), и увеличение на 3% показателя обеспеченности врачами на селе (с 16,6 до 17,1 на 10 тыс. населения).

В прошлом году в сельские лечебные учреждения отправились 63 медицинских работника, 21 из них - молодые специалисты, окончившие высшие учебные заведения.

Но этого, конечно, недостаточно, вот почему мы активно работаем с Тихоокеанским государственным медицинским университетом по целевой подготовке кадров для районов края. Сегодня для целевого набора в ТГМУ предусмотрено 73 места: 45 - на лечебном факультете, 25 - на педиатрическом и 3 - на стоматологии. Интересно, что конкурс составил 2,5 человека на место, что не может ни радовать. Значит, через несколько лет в поликлиники и больницы края придут молодые специалисты, осознанно выбравшие не только профессию, но и место приложения своих медицинских знаний.

Ирина БАРАННИК.

Фото из архива.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.