Более 1600 приморцев побывали на приеме у врачей "Заботы"

800 ребят из Надеждинского района и более 870 взрослых жителей Красноармейского района Приморья смогли побывать на приеме у врачей медицинского автопоезда «Забота».

Как сообщили в департаменте здравоохранения, после завершения приема в Красноармейском районе автопоезд отправился в Дальнереченский район. До 6 марта специалисты будут обследовать взрослое население в селах Дальнереченского района, а затем начнется прием жителей городского округа. Педиатрический состав автопоезда «Забота» направляется в Хасанский район, а затем в Артемовский городской округ.

График работы составов автопоезда «Забота» (детского и взрослого) расписан до конца 2017 года. Узнать о том, где будут вести прием врачи, жители всегда могут из объявлений, которые заблаговременно вывешивают районные специалисты, а также в ФАПах и районных поликлиниках, там информация о работе автопоезда «Забота» есть всегда. Цель проекта - сделать качественную медпомощь доступнее для жителей отдаленных сел Приморья.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.