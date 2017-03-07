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Более 1600 приморцев побывали на приеме у врачей "Заботы"
800 ребят из Надеждинского района и более 870 взрослых жителей Красноармейского района Приморья смогли побывать на приеме у врачей медицинского автопоезда «Забота».
Как сообщили в департаменте здравоохранения, после завершения приема в Красноармейском районе автопоезд отправился в Дальнереченский район. До 6 марта специалисты будут обследовать взрослое население в селах Дальнереченского района, а затем начнется прием жителей городского округа. Педиатрический состав автопоезда «Забота» направляется в Хасанский район, а затем в Артемовский городской округ.
График работы составов автопоезда «Забота» (детского и взрослого) расписан до конца 2017 года. Узнать о том, где будут вести прием врачи, жители всегда могут из объявлений, которые заблаговременно вывешивают районные специалисты, а также в ФАПах и районных поликлиниках, там информация о работе автопоезда «Забота» есть всегда. Цель проекта - сделать качественную медпомощь доступнее для жителей отдаленных сел Приморья.
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