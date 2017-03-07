Малодозовый флюорограф появился в поликлинике Краевой клинической больницы № 2

В поликлинике краевой клинической больницы №2 работает новый флюорографический цифровой малодозовый аппарат Барс - РЕНЕКС.

Данное оборудование обеспечивает получение цифровых изображений органов грудной клетки (флюорограмм) в реальном времени с возможностью компьютерной обработки и архивирования. Результаты исследования можно также транслировать по интернет­каналам для проведения телемедицинских консультаций, сообщается на сайте клиники.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» осуществляет оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров, а также первичной медико­санитарной, врачебной и специализированной помощи в амбулаторных условиях.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.