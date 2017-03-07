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В больнице Октябрьского района Приморья 20 лет успешно выполняют лапароскопические операции

07 Марта 2017, 15:10 | Приморье

Со дня проведения первой видеолапароскопической операции в центральной районной больнице Октябрьского района прошло 20 лет. Тогда видеолапароскопическую холицстэктомию провел доктор Владимир ГЛУХОВ.

Сегодня врач, впервые проводивший данную операцию, работает заведующим хирургическим отделением Октябрьской центральной больницы. В 2014 году Владимир Глухов стал победителем Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший хирург».

Владимир Глухов более 35 лет возглавляет хирургическое отделение Октябрьской центральной больницы. Он кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, лауреат премии Российского общества эндоскопических хирургов «Золотой лапароскоп».

Наличие в районной больнице хорошей материально­технической базы и квалифицированных специалистов позволило открыть на базе ЦРБ межрайонный центр по оказанию помощи лапароскопическим методом. В среднем за последние пять лет в больнице проводится более 90 лапароскопических операций в год. Снижено и количество послеоперационных осложнений.

В департаменте здравоохранения сообщили, что Октябрьская районная больница не раз становилась инициатором и организатором различных медицинских конференций. Так, на базе хирургического отделения проведены три общероссийских и одна дальневосточная конференции эндоскопических хирургов.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.

 

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Теги: доступная медицина 



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