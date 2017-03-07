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Бесплатное обследование по полису ОМС и паспорту
Граждане старше 18 лет могут пройти бесплатно обследование по полису ОМС и паспорту в Центре здоровья на базе ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», сообщается на сайте учреждения.
Во время посещения Центра здоровья специалисты проведут оценку наличия риска развития заболеваний, скринингисследование основных систем организма, психологическое тестирование, определение уровня адаптивных резервов организма.
Комплексное обследование включает: компьютеризированный скрининг сердца (экспрессоценка состояния сердца по ЭКГ сигналам от конечностей), тестирование на аппаратнопрограммном комплексе для оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, ангиологический скрининг с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчетом плечелодыжечного индекса, экспрессанализ определения общего холестерина и глюкозы в крови, оценку функции дыхательной системы (спирометрия компьютеризированная) и некоторые другие исследования.
На основе полученных данных проводится консультация специалиста о состоянии здоровья. Пациент может получить индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, здоровому питанию, программу индивидуальной физической нагрузки.
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