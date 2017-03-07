Бесплатное обследование по полису ОМС и паспорту

Граждане старше 18 лет могут пройти бесплатно обследование по полису ОМС и паспорту в Центре здоровья на базе ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», сообщается на сайте учреждения.

Во время посещения Центра здоровья специалисты проведут оценку наличия риска развития заболеваний, скрининг­исследование основных систем организма, психологическое тестирование, определение уровня адаптивных резервов организма.

Комплексное обследование включает: компьютеризированный скрининг сердца (экспресс­оценка состояния сердца по ЭКГ сигналам от конечностей), тестирование на аппаратно­программном комплексе для оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, ангиологический скрининг с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчетом плече­лодыжечного индекса, экспресс­анализ определения общего холестерина и глюкозы в крови, оценку функции дыхательной системы (спирометрия компьютеризированная) и некоторые другие исследования.

На основе полученных данных проводится консультация специалиста о состоянии здоровья. Пациент может получить индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, здоровому питанию, программу индивидуальной физической нагрузки.

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.