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Центр восстановительной медицины и реабилитации ДВФУ принимает пациентов по полису ОМС

07 Марта 2017, 15:05 | Приморье

Травматология и ортопедия - одно из главных направлений, по которому специализируется реабилитационный центр университетской клиники на острове Русском.

Последствия переломов, операций на суставах и костях, повреждений связок, контрактуры суставов, подготовка к эндопротезированию суставов и восстановление после него, новые и давние травмы конечностей - сегодня пациентов с такими проблемами ждут в медцентре и готовы оказать помощь по полису ОМС в условиях дневного стационара, сообщает официальный сайт учреждения.

Активный образ жизни, экстремальные увлечения, такие как сноубординг, серфинг, катание на тюбинге, - все это делает существование современного человека интересным и, главное, приносит пользу его здоровью. Однако существует и обратная сторона медали: занятия различными спортивными дисциплинами чреваты травмами, причем порой очень серьезными.

- Высокая оснащенность оборудованием, наличие квалифицированных кадров позволяют нам оказывать полный комплекс двигательной реабилитации, - рассказывает заведующая Центром восстановительной медицины и реабилитации Медцентра ДВФУ, к.м.н. Татьяна КАНТУР. - Реабилитационный курс - это целый перечень различных мер по возвращению пациенту здоровья, как физического, так и психического. Основными методами реабилитации являются физиотерапия, лечебная физкультура, использование специализированных тренажеров, массаж, психотерапия, рефлексотерапия и т.д.

Здесь активно используется CPM­терапия - пассивная разработка суставов. «Пассивным называется движение, совершаемое с помощью специального аппарата и не требующее активного сокращения околосуставных мышц. Этот метод реабилитации после травм позволяет сохранить суставы пациента подвижными, не заставляя его ощущать боль и дискомфорт», - поясняет врач ЛФК Андрей КУДРЯВЫХ. Такие тренажеры уникальны для Дальнего Востока, как и многие другие процедуры и услуги Реабилитационного центра ДВФУ.

Грязелечение, парафинотерапия, занятия на механотерапевтических тренажерах позволяют увеличить амплитуду движения сгибания­разгибания поврежденных суставов. Стабилометрические тренинги помогают восстановить правильную походку, равновесие, баланс, преодолеть страх ходьбы без трости или костылей.

Для того чтобы получить лечение в Центре восстановительной медицины и реабилитации в условиях дневного стационара по полису ОМС, необходимо иметь направление от лечащего врача из поликлиники на медицинскую реабилитацию по профилю «Травматология и ортопедия».

Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).

"Журнал здоровья", N1, март, 2017.

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Теги: доступная медицина  ДВФУ 



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