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Центр восстановительной медицины и реабилитации ДВФУ принимает пациентов по полису ОМС
Травматология и ортопедия - одно из главных направлений, по которому специализируется реабилитационный центр университетской клиники на острове Русском.
Последствия переломов, операций на суставах и костях, повреждений связок, контрактуры суставов, подготовка к эндопротезированию суставов и восстановление после него, новые и давние травмы конечностей - сегодня пациентов с такими проблемами ждут в медцентре и готовы оказать помощь по полису ОМС в условиях дневного стационара, сообщает официальный сайт учреждения.
Активный образ жизни, экстремальные увлечения, такие как сноубординг, серфинг, катание на тюбинге, - все это делает существование современного человека интересным и, главное, приносит пользу его здоровью. Однако существует и обратная сторона медали: занятия различными спортивными дисциплинами чреваты травмами, причем порой очень серьезными.
- Высокая оснащенность оборудованием, наличие квалифицированных кадров позволяют нам оказывать полный комплекс двигательной реабилитации, - рассказывает заведующая Центром восстановительной медицины и реабилитации Медцентра ДВФУ, к.м.н. Татьяна КАНТУР. - Реабилитационный курс - это целый перечень различных мер по возвращению пациенту здоровья, как физического, так и психического. Основными методами реабилитации являются физиотерапия, лечебная физкультура, использование специализированных тренажеров, массаж, психотерапия, рефлексотерапия и т.д.
Здесь активно используется CPMтерапия - пассивная разработка суставов. «Пассивным называется движение, совершаемое с помощью специального аппарата и не требующее активного сокращения околосуставных мышц. Этот метод реабилитации после травм позволяет сохранить суставы пациента подвижными, не заставляя его ощущать боль и дискомфорт», - поясняет врач ЛФК Андрей КУДРЯВЫХ. Такие тренажеры уникальны для Дальнего Востока, как и многие другие процедуры и услуги Реабилитационного центра ДВФУ.
Грязелечение, парафинотерапия, занятия на механотерапевтических тренажерах позволяют увеличить амплитуду движения сгибанияразгибания поврежденных суставов. Стабилометрические тренинги помогают восстановить правильную походку, равновесие, баланс, преодолеть страх ходьбы без трости или костылей.
Для того чтобы получить лечение в Центре восстановительной медицины и реабилитации в условиях дневного стационара по полису ОМС, необходимо иметь направление от лечащего врача из поликлиники на медицинскую реабилитацию по профилю «Травматология и ортопедия».
Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).
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