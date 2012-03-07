«Спасибо, доктор!» - говорят читатели «Журнала здоровья» своим любимым врачам

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Спасибо Марине ЛАРИОНОВОЙ

Исцеляет знанием и… обаянием

От всей души хочу поблагодарить детского и подросткового гинеколога высшей категории Марину ЛАРИОНОВУ, которая и по сей день работает в Детской городской клинической больнице.

Когда мне было 15 лет, в правом яичнике образовалась киста. К несчастью, я попала к одному не очень добросовестному гинекологу­эндокринологу, которая прописала мне гормональные препараты (как выяснилось позже, в них не было особой необходимости). На это лекарство у меня возникла аллергическая реакция, и когда я сообщила об этом врачу, она велела просто прекратить прием гормона, не предупредив о возможных последствиях. Через несколько дней я просто плакала от боли, никакие болеутоляющие не помогали. А когда я позвонила врачу (она сама оставила мне номер, подчеркнув, что звонить можно и нужно, если будут вопросы), то услышала, что отвлекаю её от работы с документами и могу явиться на приём только завтра.

Получив такой ответ, я стала искать другого врача и чудесным образом в тот же день познакомилась с Мариной Валентиновной Ларионовой. Оказалось, что у меня случился разрыв яичника и требовалось срочное лечение. Что стало бы со мной, если бы я подождала «до завтра», можно только догадываться. Марина Валентиновна объяснила мне понятным языком, что произошло с моим организмом (скорее всего, это была реакция на резкое прекращение гормонального лечения) и назначила недорогие, но действительно эффективные лекарства, в результате через две недели я уже чувствовала себя хорошо.

Для меня очень важно, что Марина Валентиновна не только исцеляет, но и подробно объясняет, как работает женский организм, как действуют лекарства и как грамотно заботиться о своём здоровье. Она не только настоящий профессионал, но и обаятельная женщина, общение с которой само по себе действует как болеутоляющая пилюля. Мне кажется, что в прошлых жизнях Марина Валентиновна тоже лечила людей, у неё удивительная энергетика.

Маргарита ГАЗАРОВА.





Спасибо Алексею БЕЗРУЧКО

Золотые руки стоматолога

Выражаю огромную благодарность высококвалифицированному врачу­стоматологу и замечательному человеку Алексею БЕЗРУЧКО!

Он работает в «Стоматологической клинике ДЭМ».

Алексей Александрович очень внимателен к каждому своему пациенту и всех встречает с улыбкой. Когда я сажусь в стоматологическое кресло, то исчезают все страхи и переживания. Результат лечения всегда радует. Алексей Александрович берётся за любую, даже самую сложную работу. Бывает, что ему приходится исправлять ошибки «чудо­врачей», которых я посещала раньше.

Много лет я искала опытного и квалифицированного стоматолога, обращалась в госучреждения (платно и бесплатно), а также в частные клиники, раз за разом меняя врачей, поскольку была не удовлетворена качеством обслуживания. И вот столкнулась с очередной проблемой ­ сломался зуб у самого корня. Обращалась в разные клиники Владивостока: врачи в один голос предлагали зуб удалить, никто не брался его лечить. Наконец, коллега по работе посоветовала доктора, у которого лечится сама ­ им оказался Алексей Безручко. Он сразу сказал, что зуб можно восстановить. Результатом осталась очень довольна, и с тех пор посещаю только этого врача, только ему доверяю.

Недавно у моего сына образовался флюс (молочные зубки менялись на постоянные). Я привела ребёнка на приём к любимому доктору, и проблема была решена быстро и безболезненно, чему ребёнок был очень рад. После этого доктор рассказал ему, как правильно чистить зубки и что делать для того, чтобы таких проблем больше не возникало.

Спасибо вам, Алексей Александрович, за ваши золотые руки!

Елена КАРЕВА





Спасибо Борису СЕКИРКИНУ и Татьяне ЗЯБЛОВОЙ

Гнойная хирургия: настраиваемся на позитив

Огромное спасибо хочу сказать хирургу высшей категории Городской клинической больницы №1 Борису СЕКИРКИНУ! Мне повезло: он был моим лечащим врачом.

Борис Васильевич, спасибо вам за то, что понимаете, как важна для болеющих и страдающих людей доброта ваших рук и сочувствие вашего сердца; стремление вселить уверенность, что все будет хорошо; способность улыбнуться и пошутить с человеком, которому больно.

Летом 2011 г. я попала в отделение гнойной хирургии для вскрытия абсцесса правой ягодицы. После внутримышечного укола образовалась шишка, которая через две недели загноилась, этот гнойник надо было вскрыть (глубина раны ­ на длину иглы: можете себе представить?) После этого проводятся перевязки ­ прямо скажем, очень болезненные, и для пациента крайне важно, чтобы доктор понимал это и не причинял еще больших страданий.

Хочу добавить, что в отделении гнойной хирургии ГКБ №1 работают настоящие врачи, которые не стремятся «содрать» с пациента как можно больше денег, пока он болен и растерян (к сожалению, в других лечебных учреждениях приходилось с этим сталкиваться). Напротив, есть готовность помочь, облегчить страдания просто потому, что эти люди помнят, что они врачи, что они давали клятву Гиппократа. Хочу поблагодарить также ЗЯБЛОВУ Татьяну Николаевну, которая меня оперировала, и весь коллектив отделения гнойной хирургии. Спасибо вам за профессионализм и доброту!

С уважением, ваш бывший пациент Ирина ВАСИЛЬЕВА