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Первый Поезд здоровья готов отправиться по Приморскому краю

07 Февраля 2013, 15:34 | Приморье

Назначена дата отправления первого Поезда здоровья, который проедет по всем отдаленным районам Приморского края.

Первой остановкой для него станет пос. Покровка Октябрьского района, куда поезд прибудет 20 февраля. Врачи владивостокских медучреждений (маммолог-онколог, кардиолог, специалист по УЗИ, гинеколог, отоларинголог)  на привезенной аппаратуре обследуют 114 мужчин и 69 женщин из пяти сел Октябрьского района: Покровки, Новогеоргиевки, Струговки, Сенельниково и Заречное.

Инициатором и организатором проекта Поезд здоровья стал профсоюз работников агропромышленного комплекса Приморского края. По словам его председателя   Приморской краевой организации профсоюза работников Юрия ХАКИМОВА, из-за закрытия фельдшерских пунктов, поликлиник, отсутствия медперсонала и оборудования жители сел не имеют возможности получить полный медицинский профилактический осмотр.  Между тем по данным председателей профкомов предприятий агропромышленного комплекса, в диспансеризации нуждаются более 4 тысяч человек. «Мы считаем необходимым немедленно возродить проведение обязательных медицинских осмотров всех категорий работников сельской местности с выездом врачебных бригад на место»,  - подчеркнул Юрий Хакимов.

Доставку своих работников на медосмотр организуют работодатели. Учитывая число нуждающихся в прохождении медосмотра, представителям каждого села будет назначено свое время для приема, что позволит организовать спокойную работу медперсонала без очередей.  

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".

Автор: Надежда Воронцова
Теги: поезд здоровья  профсоюзы 



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Комментарии

  • Псевдоним16:21, 07.02.2013#

    Что за бред? нажимаешь на новость - Арбитражный суд Приморского края поставил точку в деле о небесных фонариках, переходишь на поезд. Админы, будьте внимательны

  • LW16:29, 07.02.2013#

    а причем тут фонарики

  • Zlo16:30, 07.02.2013#

    нищета . . . . . вместо больниц и достойной зарплаты , кибитки с лекарями.

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