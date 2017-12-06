Перспективы развития телемедицины в Приморье упираются в законодательство

Общение врача с пациентом в режиме «онлайн» может иметь статус разве что первичной консультации, а не полноценной диагностики. Тем не менее, реализация закона о телемедицине предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно, что, по мнению экспертов, повысит качество медицинских услуг в регионе.

В ходе 125-го заседания бизнес-клуба «Диалоги» представители частных и государственных медицинских организаций, а также смежного бизнеса обсудили последствия, вытекающие из принятия закона, а также возможность развития телемедицины в Приморье. Заседание прошло на площадке Медцентра ДВФУ.

«Некоторые бизнесмены ошибочно полагают, что телемедицина – не тема для них. Однако она затрагивает самый широкий спектр бизнеса – от строительного, до услуг связи. Главное – найти ключ интеграции», - обозначила председатель клуба Инесса БАБИЧ.

По ее словам, клуб прорабатывал тему полгода. По результатам опроса граждан, 45% из них готовы к удаленному обслуживанию. Согласны с тем, что такая практика повысит качество профилактики заболеваний, 38% пациентов и 62% врачей.

Не попасть под хакеров

Первое положение закона о телемедицине вступит в силу уже с 1 января 2018 года, а второе положение – с 1 января 2019 года. По словам экспертов, некоторые моменты в законе до сих пор требуют прояснения.

- В соответствии со вторым положением закона, медицинским компаниям дается год на то, чтобы подготовиться и войти в список организаций, которые будут иметь право оказывать медицинские услуги удаленно, - отметила генеральный директор ООО «Юнилаб» Юлия ТРОЙНИЧ. – Однако регламента вхождения в эту систему нет. Пока что мы не знаем, каким критериям мы должны соответствовать.

В компании Юнилаб возможность удаленной консультации со специалистом уже поддерживается. При этом организация уделяет особое внимание безопасности своих данных.

- По сути, мы даем клиенту право зарегистрироваться в нашей системе, чтобы иметь возможность проконсультироваться с врачом по видеосвязи, - добавила Тройнич. – Это несет за собой некий риск: нам нужно максимально уберечь свои сервера от атаки со стороны злоумышленников, желающих похитить наши данные и данные о наших пациентах. Думаю, при принятии закона о телемедицине всем компаниям, которые войдут в систему, придется задуматься о безопасности данных.

На модернизированном рынке медицинских услуг в конце концов будут лидировать компании, которые реально и существенно снизят временные затраты пациентов. Особенно важно это для граждан, живущих в отдаленных районах: хотя в таких местах в медицинских организациях зачастую нет самого передового оборудования, все же смартфоны и выход в интернет зачастую есть у большинства.

- Чтобы достичь такого результата, нам необходимо достичь так называемой «синергии» между медицинскими организациями и смежными видами бизнеса – поставщиками услуг связи, интернет-платформ и т.д., - уверена Тройнич.

Не диагностика

За телемедициной – будущее, уверен главный врач МЦ ДВФУ Олег ПАК. Однако дистанционное общение врача с пациентом может выступать лишь в плане первичной консультации, после которой последует традиционный прием.

- Мы давно уже пользуемся телемедициной, - добавил Пак. – Врач консультирует врача по мессенджерам, пересылает рентгеновские снимки по электронной почте, и так далее. Самое важное – врачи в одной клинике всегда могут связаться с врачами другой клиники в любой точке мира, провести видео-конференцию и даже присутствовать при проведении операции. К примеру, в каждой нашей операционной стоят камеры и наушники для этих целей. Стоит отметить, что даже стоя за спиной хирурга, порой нельзя увидеть того, что способна показать современная видеокамера. Но что же делать в случае, когда врач общается удаленно с пациентом? Что делать, если в результате лечения пациент умирает? В этом плане мы как щенята и пока не представляем, что делать в таких случаях, как решать конфликты. Именно эти вопросы всегда были камнем преткновения в развитии телемедицины в России, в то время как она развивалась в других странах с удобным законодательством. Нужно много времени, чтобы в нашей стране телемедицина встала на нормальные рельсы.

Прерогатива частных клиник

Как отметила председатель Думы Владивостока и бывший главный врач Клинического родильного дома №3 Елена НОВИЦКАЯ, слабо представляется перспектива развития телемедицины в государственных медицинских учреждениях.

- Эта тема на грани «можно» и «нельзя», очень сложная тема, - добавила Новицкая. – Когда я возглавляла роддом, Приморский край постигла эпидемия птичьего гриппа, но ни одна беременная женщина в Приморье от него не умерла. Мы еще не знали, что спасти мам и их детей нам помогла телемедицина: только благодаря своевременной диагностике и консультациям, которые часто проходили удаленно по видеосвязи, мы в Приморье смогли оказывать своевременную медицинскую помощь. Само собой, этим дело не ограничивалось: за видео-консультациями следовали выезды на место, госпитализация. Однако телемедицина помогла делать все это оперативнее. Все же такие случаи можно назвать критическими, и в таких случаях без телемедицины не обойтись – это данность. Однако я не представляю, что врачи государственных больниц и поликлиник с широким улыбками и на постоянной основе смогут предоставлять такую услугу огромному количеству своих пациентов. В России мы пока что не можем себе этого позволить. В ближайшее время телемедицина – прерогатива для частных клиник.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай БЕСПАЛОВ уверен, что количество организаций, которые будут предоставлять услуги телемедицины в РФ, будет невелико, потому что им будет трудно найти подходящих врачей для таких проектов.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.