В Приморье пришел птичий грипп

С приходом заморозков учащаются случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Заражение людей происходит при непосредственном контакте с больной птицей. Переносчиками вируса гриппа являются дикие птицы, в том числе голуби и воробьи.

Распространение вируса можно сократить, если соблюдать определенные меры профилактики. Главное – не допускать контактов с больной птицей. Так, инструкция по профилактике высокопатогенного гриппа требует уничтожения всех птиц, контактировавших с больной особью.

К сожалению, в ветеринарной практике бывают случаи, когда при появлении болезни, еще живую птицу убивают и пытаются реализовать по бросовым ценам. Такие факты зафиксированы у зарубежных соседей. Там, вместо того, чтобы уничтожать и утилизировать потенциально зараженную птицу, ее стараются сбыть на стихийных рынках в кратчайшие сроки. Находясь за границей, ни в коем случае нельзя покупать дешевое мясо - птица может быть заражена.

Чтобы уберечь домашнюю птицу от заражения, следует содержать её на ограниченной территории, не допускать контактов с дикой. Наилучший вариант - закрытый изолированный режим в курятниках. Заходить к птице необходимо в обуви и одежде, предназначенной только для этой цели.

Руководству птицефабрик необходимо контролировать и не допускать россыпи кормов при транспортировке и перегрузках. Россыпи кормов – наилучшие места питания диких птицы, где они могут оставить вирус.

Отправляясь на охоту, добытчики пернатых должны знать, что контакт с больной или инфицированной птицей может привести к тяжелой болезни и гибели всего поголовья домашней птицы на собственном подворье. Нельзя приносить домой отстрелянных птиц, не обработав тушки над костром или паяльной ламп

ZRPRESS.RU, Владивосток.