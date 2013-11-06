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В 2014 году в Приморье будет установлено 100 модульных ФАПов

06 Ноября 2013, 18:42 | Приморье

Первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО заявил, что в следующем году для районов края будет закуплено 100 модульных пунктов, как планировалось изначально, сообщает пресс-служба краевой администрации. Напомним, что во вторник, 5 ноября, и. о. директора краевого департамента здравоохранения Виктория ВАВИЛОВА сообщила депутатам, что программа установки ФАПов на 2014 год будет сокращена в два раза.

«Это социально важная программа - одна из приоритетных в Приморье, поэтому о сокращении программы не может быть и речи, - отметил Александр Костенко. - Вопрос находится под личным контролем губернатора».

Программа подразумевает возведение в районах края 230 модульных ФАПов. Ожидается, что к концу 2013 года в крае будут построены 130 пунктов, они должны быть введены в эксплуатацию до 1 марта 2014 года.

«Сегодня уже установлено 105 пунктов. Еще 4 мы готовим к сдаче в ближайшие дни. Работы ведутся по графику. Часть из них уже подключена к инженерным коммуникациям – электричеству, канализации и водоснабжению», - сообщила вице-губернатор Приморского края Ирина ВАСИЛЬКОВА. По распоряжению главы региона ФАПы, которые уже установлены, должны быть подключены к коммуникациям до 15 ноября. Впоследствии все сельские амбулатории предполагается оснастить дополнительным автотранспортом.

Елена ВОЛКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Елена Волкова
Теги: бюджет  ФАП  здравоохранение 



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Комментарии

  • Псевдоним20:35, 20.12.2013#

    Хороши новые модульные ФАПы со всеми удобствами. . . В Яковлевском районе рядам с ФАПом ставят деревянный туалет на одну персону. . . Надо же где то помочиться больным!!!

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