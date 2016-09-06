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На XIII Тихоокеанском медицинском Конгрессе речь пойдет о новых технологиях
В сентябре 2016 года (19-23 сентября) во Владивостоке состоится XIII Тихоокеанский медицинский Конгресс, который соберет под одной крышей руководителей департаментов и министерств здравоохранения регионов ДВФО, глав МИАЦев и ТФОМСа, главных врачей ЛПУ, ректоров медицинских образовательных учреждений.
В рамках мероприятия пройдут «Дни информационных технологий», посвященные таким вопросам, как:
* Комплексный подход к автоматизации здравоохранения регионального уровня, построение централизованных ИТ-систем;
* Дистанционное обучение лечащего персонала ЛПУ;
* Передовые технологии в работе скорой помощи;
* Телемедицина и "медицина будущего".
Спикерами по каждому из этих вопросов выступят эксперты в области информационных технологий, представители международных и российских компаний-производителей ИТ-решений в области медицины, и компаний-интеграторов, способных внедрять данные технологии в регионе уже сегодня.
Организатором Конгресса выступает Тихоокеанский государственный медицинский университет, а его Оператором Комитет по инновациям Союза «Приморская Торгово-промышленная палата».
Ознакомится с программой мероприятия и пройти регистрацию можно на официальном сайте конгресса: primkongress.ru
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