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На XIII Тихоокеанском медицинском Конгрессе речь пойдет о новых технологиях

06 Сентября 2016, 16:30 | Приморье

В сентябре 2016 года (19-23 сентября) во Владивостоке состоится XIII Тихоокеанский медицинский Конгресс, который соберет под одной крышей руководителей департаментов и министерств здравоохранения регионов ДВФО, глав МИАЦев и ТФОМСа, главных врачей ЛПУ, ректоров медицинских образовательных учреждений.

В рамках мероприятия пройдут «Дни информационных технологий», посвященные таким вопросам, как:

* Комплексный подход к автоматизации здравоохранения регионального уровня, построение централизованных ИТ-систем;

* Дистанционное обучение лечащего персонала ЛПУ;

* Передовые технологии в работе скорой помощи;

* Телемедицина и "медицина будущего".

Спикерами по каждому из этих вопросов выступят эксперты в области информационных технологий, представители международных и российских компаний-производителей ИТ-решений в области медицины, и компаний-интеграторов, способных внедрять данные технологии в регионе уже сегодня.

Организатором Конгресса выступает Тихоокеанский государственный медицинский университет, а его Оператором Комитет по инновациям Союза «Приморская Торгово-промышленная палата».

Ознакомится с программой мероприятия и пройти регистрацию можно на официальном сайте конгресса: primkongress.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тихоокеанский медицинский конгресс  ИТ 



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Комментарии

  • Второй фронт12:58, 07.09.2016#

    От ССЗ(серд сосуд заболев) в мире умирает 2 млн. челов, в роиссе 56%, на международных кардиологических конференциях наши врачи занимают 1 и 2 места, а инструкции , существующие в минздраве с 1934 года, не позволяют внедрять всё это своевременно.

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