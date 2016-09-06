На XIII Тихоокеанском медицинском Конгрессе речь пойдет о новых технологиях

В сентябре 2016 года (19-23 сентября) во Владивостоке состоится XIII Тихоокеанский медицинский Конгресс, который соберет под одной крышей руководителей департаментов и министерств здравоохранения регионов ДВФО, глав МИАЦев и ТФОМСа, главных врачей ЛПУ, ректоров медицинских образовательных учреждений.

В рамках мероприятия пройдут «Дни информационных технологий», посвященные таким вопросам, как:

* Комплексный подход к автоматизации здравоохранения регионального уровня, построение централизованных ИТ-систем;

* Дистанционное обучение лечащего персонала ЛПУ;

* Передовые технологии в работе скорой помощи;

* Телемедицина и "медицина будущего".

Спикерами по каждому из этих вопросов выступят эксперты в области информационных технологий, представители международных и российских компаний-производителей ИТ-решений в области медицины, и компаний-интеграторов, способных внедрять данные технологии в регионе уже сегодня.

Организатором Конгресса выступает Тихоокеанский государственный медицинский университет, а его Оператором Комитет по инновациям Союза «Приморская Торгово-промышленная палата».

Ознакомится с программой мероприятия и пройти регистрацию можно на официальном сайте конгресса: primkongress.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.