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В Приморье проснулись клещи
Первые случаи присасывания клещей зарегистрированы в Приморском крае, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. С начала недели в медучреждения края с укусами обратились 19 человек. Об этом сообщила на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Марина Полякова.
По данным представителя санитарной службы, по состоянию на 5 апреля в медицинских организациях края зарегистрировано 19 случаев обращений населения с присасыванием клещей, из них семь обращений по случаю присасывания клещей к детям.
«На восьми административных территориях края – Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Находка, а также Пограничный, Черниговский, Партизанский, и Лазовский районы – отмечены обращения по случаю присасывания клещей», – сообщила представитель Роспотребнадзора.
За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 40 случаев присасывания клещей, из них 16 случаев обращений детей на 12-ти административных территориях края.
«Сдано на экспресс-исследование девять клещей. Возбудители клещевых инфекций в данных исследованных клещах не обнаружены», - сообщила Марина Полякова. В департаменте здравоохранения напоминают, что прививка на сегодня — единственный долговременный способ защиты от опасных насекомых.
«Вакцина от клещевого энцефалита доставлена в лечебные учреждения Приморья, она также имеется в краевом центре вакцинопрофилактике. В этом году в крае в поликлиниках от него привьют около 50 тысяч человек. В приоритете — пенсионеры, дети и работники, чья профессия связана с поездками в лес. Для них процедура иммунизации бесплатна. Из бюджета края на противоклещевую вакцину выделено 10 миллионов рублей», – сообщила заведующая центром вакцинопрофилактики Приморья Евгения Воробьева.
Специалисты рекомендуют тем, кто не входит в льготную категорию граждан, подлежащих бесплатной иммунизации, сделать прививку на платной основе.
«Стоимость услуги в краевом центре профилактики на улице Черемуховая, 11 в пределах 900 рублей», – отметила Евгения Воробьева.
Специалист подчеркивает, что поставить прививку можно не только в поликлиниках, но и в специализированных центрах. Главное условие — быть здоровым. То есть нужно приходить через две недели после того, как вы переболели простудой, или через месяц, если это хроническое заболевание.
По информации начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Валентины Воронок, в 2017-м клещи укусили почти восемь тысяч жителей края. Из них энцефалитом заразились несколько десятков человек, в том числе отмечены и летальные случаи.
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