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Ученый из Приморья не согласен с экспертом из Оксфордского университета
Член совета Института изучения сна и циркадной нейробиологии Оксфордского университета Пол Келли заявил, что рабочий день должен начинаться после 10 утра
Сон – это физиологическая потребность любого человека, и одно из самых загадочных состояний, которое до конца так и не изучено. Во все времена ученые со всего мира пытаются исследовать сон, и выводы часто бывают достаточно противоречивые. Так, член совета Института изучения сна и циркадной нейробиологии Оксфордского университета Пол КЕЛЛИ заявляет, что для человека в возрасте до 55 лет рабочий день должен начинаться после 10 утра. Более раннее время не способствует ни работоспособности, ни хорошему здоровью тела и духа.
Согласно его исследованиям, для маленьких детей естественным временем засыпания является ранний вечер, а бодрствование наступает ранним утром.
Например, в возрасте 10 лет для ребенка нормально проснуться в 6:30, а значит звонок на первый урок в 8:30 – 9:00 будет для него естественным временем начала учебы, требующей активного бодрствования и концентрации внимания.
Биологические ритмы 16-летнего таковы, что для него естественно проснуться в 8:00, для 18-летнего – в 9:00, и оптимальное время начала занятий для них, соответственно, 10:00 – 10:30, и 11:00 – 11:30.
Мы попросили прокомментировать данное исследование директора Института вертеброневрологии и мануальной медицины, д.м.н., профессора, заведующего кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ, заслуженного врача Российской Федерации Анатолия БЕЛЯЕВА:
«Я был экспертом, когда решались вопросы по переходу Приморского края в другой часовой пояс, так что в данной теме разбираюсь. Безусловно, жизнь человека определяют биоритмы. Есть биоритмы - есть человек, нет биоритмов – нет человека. Есть такое понятие, как «водитель ритма». Им является солнце, которое, как дирижер, взмахнув палочкой, запускает нашу жизнь. Биоритмические типы человека, - так называемые «жаворонки» и «совы», сформированы эволюционно. В начале человечества кому то нужно было следить за костром днем, кому то вечером. Так биоритмы и сложились.
Конечно, бывают совмещенные биоритмы. В биологических показателях есть среднее значение - средний рост, средний вес, и так далее. В биоритмах тоже есть стабильное большинство, у которых усредненные биоритмы, но есть и крайние – «крайние совы», «крайние жаворонки». Исследование Пола Келли, на мой взгляд, недостоверны, так как рождены субъективными факторами. Сам этот ученый, скорее всего, «сова» и свои исследования он подстраивает под себя. Это всего лишь индивидуальный опыт, не подкрепленный практикой, который выдается за научное исследование.
Например, ученый-«жаворонок» сказал бы, что вставать нужно в пять утра, а ложиться в девять.
Однако, не стоит забывать, что человек – «животное» социальное, и нам приходится жить не по биологическим ритмам, а по социальным. Если ты работаешь водителем автобуса, не важно какие у тебя биоритмы, нужно выходить на рейс в 5 утра – выходи. Или ищи под себя работу».
Анна МАЦОВСКАЯ.
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