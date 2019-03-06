www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.8 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 74.51 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Ученый из Приморья не согласен с экспертом из Оксфордского университета

06 Марта 2019, 15:38 | Приморье

Член совета Института изучения сна и циркадной нейробиологии Оксфордского университета Пол Келли заявил, что рабочий день должен начинаться после 10 утра

Сон – это физиологическая потребность любого человека, и одно из самых загадочных состояний, которое до конца так и не изучено. Во все времена ученые со всего мира пытаются исследовать сон, и выводы часто бывают достаточно противоречивые. Так, член совета Института изучения сна и циркадной нейробиологии Оксфордского университета Пол КЕЛЛИ заявляет, что для человека в возрасте до 55 лет рабочий день должен начинаться после 10 утра. Более раннее время не способствует ни работоспособности, ни хорошему здоровью тела и духа.
Согласно его исследованиям, для маленьких детей естественным временем засыпания является ранний вечер, а бодрствование наступает ранним утром.

Например, в возрасте 10 лет для ребенка нормально проснуться в 6:30, а значит звонок на первый урок в 8:30 – 9:00 будет для него естественным временем начала учебы, требующей активного бодрствования и концентрации внимания.

Биологические ритмы 16-летнего таковы, что для него естественно проснуться в 8:00, для 18-летнего – в 9:00, и оптимальное время начала занятий для них, соответственно, 10:00 – 10:30, и 11:00 – 11:30.
 
Мы попросили прокомментировать данное исследование директора  Института вертеброневрологии и мануальной медицины, д.м.н., профессора, заведующего кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ, заслуженного врача Российской Федерации Анатолия БЕЛЯЕВА:
 
«Я был экспертом, когда решались вопросы по переходу Приморского края в другой часовой пояс, так что в данной теме разбираюсь. Безусловно, жизнь человека определяют биоритмы. Есть биоритмы - есть человек, нет биоритмов – нет человека.  Есть такое понятие, как «водитель ритма». Им является солнце, которое,  как дирижер, взмахнув палочкой, запускает нашу жизнь.  Биоритмические типы человека, - так называемые «жаворонки» и «совы», сформированы эволюционно. В начале человечества кому то нужно было следить за костром днем, кому то вечером. Так биоритмы и сложились.
 
Конечно, бывают совмещенные биоритмы. В биологических показателях есть среднее значение - средний рост, средний вес, и так далее. В биоритмах тоже есть стабильное большинство, у которых усредненные биоритмы, но есть и крайние – «крайние совы», «крайние жаворонки». Исследование Пола Келли, на мой взгляд, недостоверны, так как рождены субъективными факторами. Сам этот ученый, скорее всего, «сова» и свои исследования он подстраивает под себя. Это всего лишь индивидуальный опыт, не подкрепленный практикой, который выдается за научное исследование.
 
Например, ученый-«жаворонок» сказал бы, что вставать нужно в пять утра, а ложиться в девять.
 
Однако, не стоит забывать, что человек – «животное» социальное, и нам приходится жить  не по биологическим ритмам, а по социальным. Если ты  работаешь водителем автобуса, не важно какие у тебя биоритмы, нужно выходить на рейс в 5 утра – выходи. Или ищи под себя работу».
 
Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: биоритмы  сон  здоровье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru