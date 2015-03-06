Бесплатных лекарств в Приморье станет больше

Приморский край в числе первых успешно защитил потребность в дополнительных лекарствах перед Минздравом, сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте здравоохранения Приморья.

Специалисты департамента успешно защитили дополнительную потребность в дорогостоящих лекарствах на 2015 год и дополнительном лекарственном обеспечении на 2016 год.

Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения по лекарственному обеспечению Екатерина ЕЛИСЕЕВА, регионом была подана расширенная заявка на лекарственные препараты по 7 высокозатратным нозологиям.

В настоящее время в крае имеют право на получение льготных лекарств около 34 тысяч человек. Из них более тысячи получают именно дорогостоящие лекарственные препараты.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.