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Бесплатных лекарств в Приморье станет больше
Приморский край в числе первых успешно защитил потребность в дополнительных лекарствах перед Минздравом, сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте здравоохранения Приморья.
Специалисты департамента успешно защитили дополнительную потребность в дорогостоящих лекарствах на 2015 год и дополнительном лекарственном обеспечении на 2016 год.
Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения по лекарственному обеспечению Екатерина ЕЛИСЕЕВА, регионом была подана расширенная заявка на лекарственные препараты по 7 высокозатратным нозологиям.
В настоящее время в крае имеют право на получение льготных лекарств около 34 тысяч человек. Из них более тысячи получают именно дорогостоящие лекарственные препараты.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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