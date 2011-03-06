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Кулинарный поединок среди женщин-инвалидов Приморского края прошел во Владивостоке

06 Марта 2011, 17:54 | Приморье

3 марта во Владивостоке в ресторане гостиницы «Азимут» состоялся Второй Приморский краевой Кулинарный поединок среди женщин с ограниченными возможностями здоровья.

Организатором кулинарного поединка выступила организация инвалидов «Ковчег» совместно со всероссийским проектом для людей с ограниченными возможностями здоровья «Единая страна».

Кулинарный поединок собрал более 30 участниц с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков Приморского края. Среди них был один представитель мужского пола – инвалид-колясочник Аркадий Артюхов из Надеждинска. Аркадий целенаправлено решил принять участие в «женском» конкурсе, так как считает, что «вкусные» подарки женщинам должен делать настоящий мужчина.

Судили участниц Кулинарного поединка-2011 настоящие профессионалы своего дела – шеф-повар ресторана «Товарищ Сухов» Илья Посохин и су-шеф рыбного ресторана Palau Fish Сергей Сиземин. Они оценивали блюда конкурсанток по трем критериям: скорость приготовления блюда, его вкусовые качества и оформление.

Каждой участнице соревнований была присуждена победа в определенной номинации. Например, Людмилу Матусевич выделили в номинации «За новаторство в кулинарии» за приготовленную ею окрошку на хлебном грибе. А обладательницу самого красивого и оригинального изделия из теста – свинки – Наталью Молоткову единогласно признали победительницей в номинации «Самая сложная выпечка».

Все участницы кулинарного поединка получили памятные дипломы, подарки и цветы. По словам организатора конкурса Артема Моисеенко, в этот день в зале все «сотворили маленькое чудо», потому что каждая женщина с ограниченными возможностями здоровья была самой важной, самой талантливой, самой красивой и самой лучшей.

Организация инвалидов «Ковчег» выражает особую благодарность всем, кто помог им в осуществлении этого весеннего праздника!

Автор: Юрий Рогов
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